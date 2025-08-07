https://anlatilaninotesi.com.tr/20250807/fenerbahce-feyenoorda-deplasmanda-2-1-maglup-oldu-1098408988.html
Fenerbahçe Feyenoord'a deplasmanda 2-1 mağlup oldu
Fenerbahçe Feyenoord'a deplasmanda 2-1 mağlup oldu
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Hollanda'nın Feyenoord ekibine deplasmanda 2-1 yenildi. Rövanş mücadelesiyse 12 Ağustos'ta Chobani... 07.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-07T00:11+0300
2025-08-07T00:11+0300
2025-08-07T00:14+0300
spor
fenerbahçe
i̇rfan can kahveci
feyenoord futbol takımı
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UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Hollanda'nın Feyenoord'a 2-1 kaybeden Fenerbahçe turu İstanbul'a bıraktı.Fenerbahçe ilk 20 dakikalık bölümde rakip kaleye gitmekte zorlanırken bu bölümde kalesinde golü gördü.Maçın 41. dakikasında sarı-lacivertliler En-Nesyri'yle golü bulurken, İrfan Can Kahveci'nin bu pozisyonda ofsaytta olması sebebiyle gol geçerlilik bulmadı.Fenerbahçe, 86. dakikada durumu eşitledi. Son dakikalarda ise Feyenoord tekrar öne geçti. 90+1. dakikada skor 2-1 oldu. Fenerbahçe, rövanş müsabakasında 12 Ağustos Salı günü Feyenoord'u Chobani Stadı'nda konuk edecek. Turu geçen ekip Benfica-Nice eşleşmesinin kazananıyla play-off turunda karşı karşıya gelecek.Bu karşılaşmayla Fenerbahçe, Hollanda temsilcileriyle oynadığı 25. maçında 11. kez kaybetti.Sarı-lacivertliler, bugüne kadar Hollanda takımlarına karşı 9 galibiyet elde ederken 5 maç da beraberlikle sonuçlandı.Feyenoord ile de beşinci kez karşı karşıya gelen Fenerbahçe rakibine 3. kez kaybetti. 2016-2017 sezonunda UEFA Avrupa Ligi A Grubu'nda Fenerbahçe rakibini hem deplasmanda hem de İstanbul'da 1-0'lık skorlarla geçmişti.Mourinho Feyenoord'a karşı 3. kez yenildiFenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho antrenörlük kariyerinde 6. kez rakip olduğu Feyenoord karşısında 3. yenilgisini yaşadı.
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Fenerbahçe Feyenoord'a deplasmanda 2-1 mağlup oldu
00:11 07.08.2025 (güncellendi: 00:14 07.08.2025)
© AA / Ağıt Erdi UlukayaUEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Feyenoord ile Fenerbahçe takımları De Kuip Stadı’nda karşılaştı