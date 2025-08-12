https://anlatilaninotesi.com.tr/20250812/evre-basak-clarke-kimdir-ve-hastaligi-ne-hakkinda-neden-farkli-iddialar-cikti-1098525362.html
Evre Başak Clarke kimdir ve hastalığı ne? Hakkında neden farklı iddialar çıktı?
Evre Başak Clarke kimdir ve hastalığı ne? Hakkında neden farklı iddialar çıktı?
İleri derece kanser teşhisi alan sanatçı Evre Başak Clarke, tedavi masraflarını karşılamak için yardım kampanyası başlatmıştı. Son olarak kanser mücadelesini...
İngiltere’de yaşayan Türk ressam Evre Başak Clarke, 2023 yılında sosyal medya hesabından metastatik bağırsak kanseri teşhisi konulduğunu açıklamıştı. Clarke son olarak da, hastalığın karaciğer ve akciğerlerine yayıldığını, doktorlarının kendisine 3–4 hafta ömür biçtiğini duyurdu.Bağış kampanyası başlatmıştıSanatçı, tedavi masrafları ve oğlu Oscar’ın geleceği için GoFundMe platformu üzerinden "Evre’s Battle: Baby Oscar’s Future" adıyla bir bağış kampanyası başlattı. NTV'nin haberine göre kampanya kısa sürede büyük ilgi gördü ve yaklaşık 6.700 bağışçıdan 230 bin sterlin (yaklaşık 12 milyon TL) toplandı.Türklerle ilgili paylaşımı hatırlatıldı: Tepki gösterildiKampanya süreci son dönemde tartışmalara da zemin hazırladı. Bazı kullanıcılar bağış miktarının yüksekliği, yapılan paylaşımlardaki ifadeler ve şeffaflık eksikliğini gündeme taşıdı. Clarke’ın geçmiş sosyal medya paylaşımlarında yer alan ve "Türkler giremez" şeklinde yorumlanan ifadeleri de eleştiri konusu oldu.Bağış kampanyası sosyal medyayı ikiye böldüSon haftalarda Clarke'ın bağış kampanyasını eleştiren ve şeffaf bulmayanların yorumları arttı. İddialara karşılık kampanyayı "etik bir yardım" olarak görmeye devam edenler de var.Evre Başak Clarke kimdir?1985 doğumlu Evre Başak Clarke, sanatçı, ressam ve dijital tasarımcıdır. Gerçek adı Evre Başak Okumuş olan sanatçı, Mimar Sinan Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü mezunudur ve eserlerinde hayvan portreleri ile deneysel sanata odaklanır.İngiltere'de yaşayan Clarke, 2023 yılında İngiliz vatandaşı Philip Clarke ile evlendi, çiftin aynı yıl küçük oğlu Oscar dünyaya geldi.
