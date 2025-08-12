https://anlatilaninotesi.com.tr/20250812/edirnedeki-yangin-ruzgarin-da-etkisiyle-yayildi-bazi-siteler-bosaltildi-1098519015.html

Edirne'deki yangın rüzgarın da etkisiyle yayıldı: Bazı siteler boşaltıldı

Edirne'nin Enez ilçesinde çıkan orman yangınında 2 ev zarar gördü. Bazı yazlık sitelerdeki evlerse önlem amacıyla boşaltıldı. Alevlerle mücadele sürüyor. 12.08.2025, Sputnik Türkiye

Edirne'nin Enez ilçesinde Büyükevren köyündeki ormanlık alanda çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle yayıldı.İhbar üzerine olay yerine Orman İşletme Müdürlüğü, AFAD, İl Özel İdaresi ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Çevre ilçelerden itfaiye ekipleri de yangın söndürme çalışmalarına destek vermek için bölgede bulunuyor. Çalışmalara söndürme helikopterlerinin de destek verdiği de açıklandı.Yangın nedeniyle Gülçavuş Sahili'nde bazı sitelerde yazlıklar önlem amacıyla boşaltıldı.Enez Belediye Başkanı Özkan Günenç, yangına havadan ve karadan müdahalenin sürdüğünü, Gülçavuş Sahili'nde bazı sitelerdeki evlerin önlem amacıyla boşaltıldığını aktardı.Belediye başkanı Günenç, alevler nedeniyle 2 evin zarar gördüğünü ve ekipler ve bölge sakinlerinin yangın söndürme çalışmalarına destek verdiğini kaydetti.Edirne Valisi Yunus Sezer de şunları kaydetti:

