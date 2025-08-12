https://anlatilaninotesi.com.tr/20250812/edirnedeki-yangin-ruzgarin-da-etkisiyle-yayildi-bazi-siteler-bosaltildi-1098519015.html
Edirne'deki yangın rüzgarın da etkisiyle yayıldı: Bazı siteler boşaltıldı
Edirne'deki yangın rüzgarın da etkisiyle yayıldı: Bazı siteler boşaltıldı
Sputnik Türkiye
Edirne'nin Enez ilçesinde çıkan orman yangınında 2 ev zarar gördü. Bazı yazlık sitelerdeki evlerse önlem amacıyla boşaltıldı. Alevlerle mücadele sürüyor. 12.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-12T02:33+0300
2025-08-12T02:33+0300
2025-08-12T02:48+0300
edirne
türki̇ye
orman i̇şletme müdürlüğü
afad
orman
orman yangını
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0c/1098519061_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_3377587adecf01b431edb32d0a5ad78f.jpg
Edirne'nin Enez ilçesinde Büyükevren köyündeki ormanlık alanda çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle yayıldı.İhbar üzerine olay yerine Orman İşletme Müdürlüğü, AFAD, İl Özel İdaresi ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Çevre ilçelerden itfaiye ekipleri de yangın söndürme çalışmalarına destek vermek için bölgede bulunuyor. Çalışmalara söndürme helikopterlerinin de destek verdiği de açıklandı.Yangın nedeniyle Gülçavuş Sahili'nde bazı sitelerde yazlıklar önlem amacıyla boşaltıldı.Enez Belediye Başkanı Özkan Günenç, yangına havadan ve karadan müdahalenin sürdüğünü, Gülçavuş Sahili'nde bazı sitelerdeki evlerin önlem amacıyla boşaltıldığını aktardı.Belediye başkanı Günenç, alevler nedeniyle 2 evin zarar gördüğünü ve ekipler ve bölge sakinlerinin yangın söndürme çalışmalarına destek verdiğini kaydetti.Edirne Valisi Yunus Sezer de şunları kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250811/kahramanmarasta-orman-yangini-cikti-ekipler-alevlere-mudahale-ediyor-1098517745.html
edirne
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0c/1098519061_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_8d1e34f469f07594550d12e60902305b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
edirne, orman i̇şletme müdürlüğü, afad, orman, orman yangını
edirne, orman i̇şletme müdürlüğü, afad, orman, orman yangını
Edirne'deki yangın rüzgarın da etkisiyle yayıldı: Bazı siteler boşaltıldı
02:33 12.08.2025 (güncellendi: 02:48 12.08.2025)
Edirne'nin Enez ilçesinde çıkan orman yangınında 2 ev zarar gördü. Bazı yazlık sitelerdeki evlerse önlem amacıyla boşaltıldı. Alevlerle mücadele sürüyor.
Edirne'nin Enez ilçesinde Büyükevren köyündeki ormanlık alanda çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle yayıldı.
İhbar üzerine olay yerine Orman İşletme Müdürlüğü, AFAD, İl Özel İdaresi ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Çevre ilçelerden itfaiye ekipleri de yangın söndürme çalışmalarına destek vermek için bölgede bulunuyor.
Çalışmalara söndürme helikopterlerinin de destek verdiği de açıklandı.
Yangın nedeniyle Gülçavuş Sahili'nde bazı sitelerde yazlıklar önlem amacıyla boşaltıldı.
Enez Belediye Başkanı Özkan Günenç, yangına havadan ve karadan müdahalenin sürdüğünü, Gülçavuş Sahili'nde bazı sitelerdeki evlerin önlem amacıyla boşaltıldığını aktardı.
Belediye başkanı Günenç, alevler nedeniyle 2 evin zarar gördüğünü ve ekipler ve bölge sakinlerinin yangın söndürme çalışmalarına destek verdiğini kaydetti.
Edirne Valisi Yunus Sezer de şunları kaydetti:
"Yangına havadan ve karadan hızla müdahaleye devam edilmekte olup, sahadaki ekiplerimiz yangını kontrol altına almak için çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Vatandaşlarımızın can güvenliği için aynı bölgede tahliye çalışmaları başlatılmıştır. Vatandaşlarımızın yangın bölgesine yaklaşmamaları, bölge civarında trafiğe dikkat etmeleri ve yetkililerin uyarılarını dikkate almaları önem arz etmektedir."