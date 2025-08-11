https://anlatilaninotesi.com.tr/20250811/kahramanmarasta-orman-yangini-cikti-ekipler-alevlere-mudahale-ediyor-1098517745.html

Kahramanmaraş'ta orman yangını çıktı: Ekipler alevlere müdahale ediyor

Kahramanmaraş’ta çıkan orman yangınına havadan ve karadan hızla müdahale ediliyor. Göksun ilçesinde çıkan yangının nedeni henüz belirlenmezken, ekiplerin... 11.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-11T23:13+0300

2025-08-11T23:13+0300

2025-08-11T23:43+0300

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0b/1098517571_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_ee1753324333a519a1f9d6800beb111e.jpg

Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı.İhbar üzerine bölgeye Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda araç ve 126 personel sevk edildi. Göksun Belediyesi de iş makineleriyle destek verdi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

2025

