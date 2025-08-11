https://anlatilaninotesi.com.tr/20250811/kahramanmarasta-orman-yangini-cikti-ekipler-alevlere-mudahale-ediyor-1098517745.html
Kahramanmaraş'ta orman yangını çıktı: Ekipler alevlere müdahale ediyor
23:13 11.08.2025 (güncellendi: 23:43 11.08.2025)
Kahramanmaraş’ta çıkan orman yangınına havadan ve karadan hızla müdahale ediliyor. Göksun ilçesinde çıkan yangının nedeni henüz belirlenmezken, ekiplerin söndürme çalışmaları devam ediyor.
Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda araç ve 126 personel sevk edildi. Göksun Belediyesi de iş makineleriyle destek verdi.
Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.