Dünyaca ünlü piyanist Maksim Mrvica, İstanbul’da sahne alacak: 'En hızlısı' olarak biliniyor

Dünyaca ünlü piyanist Maksim Mrvica, “Segmenti Dünya Turnesi” kapsamında 25 Ekim 2025’te İstanbul Volkswagen Arena’da sahne alacak. Klasik ve modern müziği harmanlayan sanatçı, müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşatacak.

Dünyanın en ünlü crossover piyanisti olarak kabul edilen Maksim Mrvica, “Segmenti Dünya Turnesi” kapsamında Türkiye’ye geliyor. 25 Ekim 2025 Cumartesi günü Volkswagen Arena’da sahne alacak sanatçı, İstanbul’da müzikseverlere klasik ustalık ile modern yorumun buluştuğu eşsiz bir konser sunacak.Dünyanın en hızlı piyanistiSaniyede 16 nota çalabilen Mrvica, Chopin, Prokofiev ve Çaykovski gibi klasik bestecilerin eserlerini modern dokunuşlarla yorumluyor. Performanslarında klasik müzik, popüler kültür ve sinematik gösterileri harmanlayarak sınırları zorluyor.Kapalı gişe dünya turnesiBugüne kadar 57 ülkede konser veren ve 5 milyondan fazla albüm satan Mrvica, Londra Hammersmith Apollo, Sidney Opera Binası ve New York United Palace Theatre gibi dünyaca ünlü sahnelerde kapalı gişe performanslar sergiledi. MTV Müzik Ödülleri ve pek çok prestijli ödülün sahibi olan sanatçı, Pekin Olimpiyatları’ndaki gösterisiyle milyonlara ulaştı.Segmenti albümü i̇lk kez İstanbul’daTurne kapsamında sanatçı, 12. stüdyo albümü Segmenti’yi canlı olarak seslendirecek. Konser repertuvarında ABBA ve Queen’in hit şarkılarının özel düzenlemeleri, Exodus, Game of Thrones ve Karayip Korsanları gibi kült yapımların müzikleri ile geniş klasik eser seçkisi yer alacak.Işık ve ritim dolu bir geceMrvica ve orkestrası, İstanbul seyircisine görsel efektler ve ışık gösterileriyle zenginleştirilmiş, enerjik bir müzik deneyimi yaşatacak. 25 Ekim gecesi Volkswagen Arena’da klasik ve çağdaş müzik bir yolculuğa dönüşecek.

2025

