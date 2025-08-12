Dünya devi banka Türkiye'deki şubelerinin yarısını kapatma kararı aldı

Türkiye
EKONOMİ
EKONOMİ
14:19 12.08.2025
Dünyanın en büyük bankası ICBC, Türkiye'de 31 olan şube sayısını 19'a düşürme kararı aldı.
Çin Endüstri ve Ticaret Bankası (ICBC), Türkiye'de önemli bir operasyonel değişikliğe gitmeye hazırlanıyor. Buna göre, Türkiye'de 31 şubesi bulunan banka, toplam şube sayısını 19'a düşürecek.

2014 yılında Türkiye pazarına girmişti

Tekstilbank'a ait hisseleri satın alarak 2014 yılında Türkiye pazarına giriş yapan ve çoğunlukla şirketlerin önemli yatırımlarına finansman sağlayan dünyanın en büyük bankası ICBC (Çin Endüstri ve Ticaret Bankası) bazı şubelerini kapatmaya bazı şubelerini ise birleştirmeye karar verdi. Bankadan yapılan açıklamada, “Beş şubenin faaliyetlerine son verilmesine, yedi şubenin ise diğer şubeler bünyesinde birleştirilmesine karar verilmiştir” ifadelerine yer verildi.

Şube sayısı 19'a düşecek

Halihazırda Türkiye'de 31 şubesi bulunan ICBC, değişiklik sonrası toplam şube sayısını 19'a düşürecek.
