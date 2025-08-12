https://anlatilaninotesi.com.tr/20250812/dunya-devi-banka-turkiyedeki-subelerinin-yarisini-kapatma-karari-aldi-1098538970.html
Dünya devi banka Türkiye'deki şubelerinin yarısını kapatma kararı aldı
Dünya devi banka Türkiye'deki şubelerinin yarısını kapatma kararı aldı
Sputnik Türkiye
Dünyanın en büyük bankası ICBC, Türkiye'de 31 olan şube sayısını 19'a düşürme kararı aldı. 12.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-12T14:19+0300
2025-08-12T14:19+0300
2025-08-12T14:19+0300
ekonomi̇
icbc
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/13/1086031321_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_aec4b03349c08e904e1baafa151eb591.jpg
Çin Endüstri ve Ticaret Bankası (ICBC), Türkiye'de önemli bir operasyonel değişikliğe gitmeye hazırlanıyor. Buna göre, Türkiye'de 31 şubesi bulunan banka, toplam şube sayısını 19'a düşürecek. 2014 yılında Türkiye pazarına girmiştiTekstilbank'a ait hisseleri satın alarak 2014 yılında Türkiye pazarına giriş yapan ve çoğunlukla şirketlerin önemli yatırımlarına finansman sağlayan dünyanın en büyük bankası ICBC (Çin Endüstri ve Ticaret Bankası) bazı şubelerini kapatmaya bazı şubelerini ise birleştirmeye karar verdi. Bankadan yapılan açıklamada, “Beş şubenin faaliyetlerine son verilmesine, yedi şubenin ise diğer şubeler bünyesinde birleştirilmesine karar verilmiştir” ifadelerine yer verildi.Şube sayısı 19'a düşecekHalihazırda Türkiye'de 31 şubesi bulunan ICBC, değişiklik sonrası toplam şube sayısını 19'a düşürecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250809/emekli-promosyonlarinda-bankalar-yarista-fark-odemesini-bile-yapiyorlar-1098468081.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/13/1086031321_67:0:1134:800_1920x0_80_0_0_f9541821c1a554181d37ffeee0244171.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
icbc
Dünya devi banka Türkiye'deki şubelerinin yarısını kapatma kararı aldı
Dünyanın en büyük bankası ICBC, Türkiye'de 31 olan şube sayısını 19'a düşürme kararı aldı.
Çin Endüstri ve Ticaret Bankası (ICBC), Türkiye'de önemli bir operasyonel değişikliğe gitmeye hazırlanıyor. Buna göre, Türkiye'de 31 şubesi bulunan banka, toplam şube sayısını 19'a düşürecek.
2014 yılında Türkiye pazarına girmişti
Tekstilbank'a ait hisseleri satın alarak 2014 yılında Türkiye pazarına giriş yapan ve çoğunlukla şirketlerin önemli yatırımlarına finansman sağlayan dünyanın en büyük bankası ICBC (Çin Endüstri ve Ticaret Bankası) bazı şubelerini kapatmaya bazı şubelerini ise birleştirmeye karar verdi. Bankadan yapılan açıklamada, “Beş şubenin faaliyetlerine son verilmesine, yedi şubenin ise diğer şubeler bünyesinde birleştirilmesine karar verilmiştir” ifadelerine yer verildi.
Halihazırda Türkiye'de 31 şubesi bulunan ICBC, değişiklik sonrası toplam şube sayısını 19'a düşürecek.