AFAD duyurdu: Balıkesir'de saat 09.00 itibarıyla 786 artçı oldu, 17'sinin büyüklüğü 4'ün üzerinde
Balıkesir 10 Ağustos'taki 6.1'lik depremin ardından beşik gibi sallanıyor. Kentte 12 Ağustos saat 09:00 itibarıyla 786 adet artçı deprem oldu. Büyüklüğü 4'ün üzerinde olan deprem sayısı ise 17.
Balıkesir 10 Ağustos’ta meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar yaşıyor.Balıkesir'de kaç artçı oldu?12 Ağustos saat 09.00 itibarıyla kentte 786 artçı deprem kaydedildi. Balıkesir’de 4’ün üzerinde büyüklüğe sahip deprem sayısı ise 17’ye ulaştı. AFAD'ın konuya ilişkin açıklaması şu şekilde:
10:06 12.08.2025 (güncellendi: 10:14 12.08.2025)
Balıkesir 10 Ağustos'taki 6.1'lik depremin ardından beşik gibi sallanıyor. Kentte 12 Ağustos saat 09:00 itibarıyla 786 adet artçı deprem oldu. Büyüklüğü 4'ün üzerinde olan deprem sayısı ise 17.
Balıkesir 10 Ağustos’ta meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar yaşıyor.
Balıkesir'de kaç artçı oldu?
12 Ağustos saat 09.00 itibarıyla kentte 786 artçı deprem kaydedildi.
Balıkesir’de 4’ün üzerinde büyüklüğe sahip deprem sayısı ise 17’ye ulaştı. AFAD'ın konuya ilişkin açıklaması şu şekilde:
10 Ağustos’ta Sındırgı’da (Balıkesir) meydana gelen Mw 6.1 büyüklüğündeki depremden sonra, - 12 Ağustos saat 09:00 itibarıyla 786 adet artçı deprem meydana gelmiştir. - Büyüklüğü 4.0’ın üzerinde olan deprem sayısı 17’dir.