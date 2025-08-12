https://anlatilaninotesi.com.tr/20250812/deprem-tahmin-edilebilir-mi-prof-dr-naci-gorurden-sert-cikis-faylar-ve-riskli-sehirler-belli-1098528952.html

Deprem tahmin edilebilir mi? Prof. Dr. Naci Görür'den sert çıkış: 'Faylar ve riskli şehirler belli'

Deprem tahmin edilebilir mi? Prof. Dr. Naci Görür'den sert çıkış: 'Faylar ve riskli şehirler belli'

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem, Türkiye’nin deprem gerçeğini yeniden gündeme taşıdı. Görür, deprem tahmini tartışmalarına sert yanıt verdi. Hürriyet'e konuşan Prof. Dr. Naci Görür, “Senelerdir aynı şeyi söylüyorum. Fay hatları belli, tehlike altındaki şehirler belli. Çünkü Türkiye deprem kuşağında bir ülkedir ve bu 14 milyon sene önce kurgulanmıştır. Yani dün de oluyordu, bugün ve yarın da olacak. Bazı yerlerinde çok, bazı yerlerinde az büyüklükte olacak ama olacak. E, o zaman ne zaman ve nerede olacak diye sormanın bir anlamı var mı? Vallahi de yok billahi de yok” dedi.Depremin zamanını tartışmanın toplum için faydasız olduğunu vurgulayan Görür, “‘Ben bildim’, ‘Sen bilemedin’… İnan, bu oyun oynamaktır, halkı aldatmaktır. Çünkü ne zaman ve nerede olacağı önemli değil. Bugün olursa ben ölürüm. Yarın olursa sen ölürsün, sonra olursa torunlarımız ölür. Bu kadar. Ne zaman ve nerede öleceğimizi bırakıp, çok daha ağır zayiatlar vermemek için neler yapılmalı buna bir bakmalıyız artık” ifadelerini kullandı.'Faylar belli, yapılacaklar belli'Fay hatlarının ve risk altındaki şehirlerin net şekilde bilindiğini vurgulayan Görür, “Faylar belli. Hangi ili, ilçeyi tehdit ettiği belli. Yapılacaklar belli. Bunlar üzerinde çalışılırsa işte o zaman kayıp çok az olur, deprem sonrası şehirlerde hayat sorunsuz devam eder. Biz demiyoruz ki ‘Devlet bize ev yapsın, yarısını da ödesin.’ Biz diyoruz ki kent bileşenlerinin; kentin yönetiminin devam ettiği, yapı stoku ve altyapının sağlam olduğu, ekosistem ve ekonominin devam edebildiği deprem dirençli kentler yaratılmalıdır” dedi.'Deprem tahminleri kaos yaratır'Depremin zamanının kesin olarak bilinemeyeceğini ve yanlış öngörülerin felaketlere yol açabileceğini söyleyen Görür, “‘Bildim’ demek depremin zamanı, yeri ve büyüklüğünü tam ve sürekli olarak doğru olarak bilmektir. Ve bunun için de bilim henüz yeterli değildir. Diyelim beni aradın ve dedin ki ‘Yarın deprem olacak.’ Ne bekliyorsun? Hadi ben kaçtım, kurtuldum. Diğerleri ne olacak? Nasıl ve neyle çıkacaklar şehirden? Kocaman bir kaos. Ve diyelim dediğin gibi deprem olmadı. E, bu sefer de yağmalamadan tut kavga, dövüşe kadar... Kaotik bir ortam olur. Bu, depremden daha büyük zarar verir” diye konuştu.Televizyon ve gazetelerde deprem tahminleri üzerinden şöhret arayışına girenleri de eleştiren Görür, “‘Depremi bilmek’ demek o depremden insanların can ve mal güvenliğini güvenceye alarak, düzen içinde çıkmak demektir. ‘Bilmek’ demek tedbir almak demektir. Kusura bakma ama TV’lerde, gazetelerde boy gösterip, ‘Ben bildim’ diye gösteriş yapmak ‘bilmek’ değildir” ifadelerini kullandı.

