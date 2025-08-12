Türkiye
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Rusya-Ukrayna zirvesine hazırız' mesajı
İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Vladimir Zelenskiy ile telefonda görüştüğünü duyurdu. 12.08.2025, Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vladimir Zelenskiy ile Ukrayna tarafının talebi üzerine bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde, Türkiye’nin liderler düzeyinde zirveye ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu belirtti.İletişim Başkanlığından görüşmeye dair yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
17:05 12.08.2025
İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Vladimir Zelenskiy ile telefonda görüştüğünü duyurdu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vladimir Zelenskiy ile Ukrayna tarafının talebi üzerine bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde, Türkiye’nin liderler düzeyinde zirveye ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu belirtti.
İletişim Başkanlığından görüşmeye dair yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile Ukrayna tarafının talebi üzerine bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Ukrayna ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’daki Ukrayna-Rusya doğrudan görüşmelerinde ilerleme sağlanmasını kıymetli bulduklarını, sonraki turlarda kalıcı barışa giden yolda ateşkese dair anlamlı neticeler alınması temennilerini ifade etti.

Cumhurbaşkanımız Türkiye’nin, liderler düzeyinde bir zirveye ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu, askeri, insani ve siyasi alanlarda çalışma grupları kurulmasının zirveye giden yolu açacağına inandıklarını belirtti.

Cumhurbaşkanımız Türkiye’nin Ukrayna’nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne destek vermeyi sürdürdüğünü ifade etti.
