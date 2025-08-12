Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Rusya-Ukrayna zirvesine hazırız' mesajı
© TCCB / Mustafa KamacıCumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Vladimir Zelenskiy ile telefonda görüştüğünü duyurdu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vladimir Zelenskiy ile Ukrayna tarafının talebi üzerine bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde, Türkiye’nin liderler düzeyinde zirveye ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu belirtti.
İletişim Başkanlığından görüşmeye dair yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile Ukrayna tarafının talebi üzerine bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Ukrayna ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’daki Ukrayna-Rusya doğrudan görüşmelerinde ilerleme sağlanmasını kıymetli bulduklarını, sonraki turlarda kalıcı barışa giden yolda ateşkese dair anlamlı neticeler alınması temennilerini ifade etti.
Cumhurbaşkanımız Türkiye’nin, liderler düzeyinde bir zirveye ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu, askeri, insani ve siyasi alanlarda çalışma grupları kurulmasının zirveye giden yolu açacağına inandıklarını belirtti.
Cumhurbaşkanımız Türkiye’nin Ukrayna’nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne destek vermeyi sürdürdüğünü ifade etti.
