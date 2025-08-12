https://anlatilaninotesi.com.tr/20250812/cinden-putin-trump-gorusmesine-destek-1098539768.html
Çin’den Putin-Trump görüşmesine destek
Çin’den Putin-Trump görüşmesine destek
Sputnik Türkiye
Çin Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna krizine barışçıl çözüm bulunmasına yönelik tüm çabaları desteklediklerini ve Rusya ile ABD arasındaki işbirliğini memnuniyetle... 12.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-12T14:28+0300
2025-08-12T14:28+0300
2025-08-12T14:32+0300
ukrayna kri̇zi̇
çin
rusya
abd
ukrayna
çin dışişleri bakanlığı
vladimir putin
donald trump
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/17/1088335274_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_587ecc05a094d53da743f4df3787c429.jpg
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, bugünkü basın brifinginde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD’li mevkidaşı Donald Trump arasında Alaska’da yapılması planlanan görüşmeyi değerlendirdi.Lin, “Çin, krizin barışçıl yollarla çözüme kavuşturulmasına yönelik tüm çabaları destekliyor ve Rusya ile ABD arasındaki işbirliğini, iki taraf arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesini ve Ukrayna krizinin siyasi çözümünün ilerletilmesini memnuniyetle karşılıyor” ifadesini kullandı.Çinli diplomat, çatışmanın tüm taraflarının ve ilgili tarafların zamanında barış görüşmelerine katılmasını ve mümkün olan en kısa sürede tüm taraflarca kabul edilebilir, adil, uzun vadeli ve bağlayıcı bir barış anlaşmasına varılmasını umduklarını kaydetti.Daha önce Kremlin ve Beyaz Saray, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın 15 Ağustos'ta Alaska'da görüşeceğini duyurmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250812/moldovada-muhalefet-lideri-sor-sivil-itaatsizlik-kampanyasinin-basladigini-duyurdu-1098539089.html
çin
rusya
abd
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/17/1088335274_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_7d135599e536c8324109f9dc7c1cea3f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
çin, rusya, abd, ukrayna, çin dışişleri bakanlığı, vladimir putin, donald trump
çin, rusya, abd, ukrayna, çin dışişleri bakanlığı, vladimir putin, donald trump
Çin’den Putin-Trump görüşmesine destek
14:28 12.08.2025 (güncellendi: 14:32 12.08.2025)
Çin Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna krizine barışçıl çözüm bulunmasına yönelik tüm çabaları desteklediklerini ve Rusya ile ABD arasındaki işbirliğini memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, bugünkü basın brifinginde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD’li mevkidaşı Donald Trump arasında Alaska’da yapılması planlanan görüşmeyi değerlendirdi.
Lin, “Çin, krizin barışçıl yollarla çözüme kavuşturulmasına yönelik tüm çabaları destekliyor ve Rusya ile ABD arasındaki işbirliğini, iki taraf arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesini ve Ukrayna krizinin siyasi çözümünün ilerletilmesini memnuniyetle karşılıyor” ifadesini kullandı.
Çinli diplomat, çatışmanın tüm taraflarının ve ilgili tarafların zamanında barış görüşmelerine katılmasını ve mümkün olan en kısa sürede tüm taraflarca kabul edilebilir, adil, uzun vadeli ve bağlayıcı bir barış anlaşmasına varılmasını umduklarını kaydetti.
Daha önce Kremlin ve Beyaz Saray, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın 15 Ağustos'ta Alaska'da görüşeceğini duyurmuştu.