Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250812/cinden-putin-trump-gorusmesine-destek-1098539768.html
Çin’den Putin-Trump görüşmesine destek
Çin’den Putin-Trump görüşmesine destek
Sputnik Türkiye
Çin Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna krizine barışçıl çözüm bulunmasına yönelik tüm çabaları desteklediklerini ve Rusya ile ABD arasındaki işbirliğini memnuniyetle... 12.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-12T14:28+0300
2025-08-12T14:32+0300
ukrayna kri̇zi̇
çin
rusya
abd
ukrayna
çin dışişleri bakanlığı
vladimir putin
donald trump
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/17/1088335274_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_587ecc05a094d53da743f4df3787c429.jpg
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, bugünkü basın brifinginde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD’li mevkidaşı Donald Trump arasında Alaska’da yapılması planlanan görüşmeyi değerlendirdi.Lin, “Çin, krizin barışçıl yollarla çözüme kavuşturulmasına yönelik tüm çabaları destekliyor ve Rusya ile ABD arasındaki işbirliğini, iki taraf arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesini ve Ukrayna krizinin siyasi çözümünün ilerletilmesini memnuniyetle karşılıyor” ifadesini kullandı.Çinli diplomat, çatışmanın tüm taraflarının ve ilgili tarafların zamanında barış görüşmelerine katılmasını ve mümkün olan en kısa sürede tüm taraflarca kabul edilebilir, adil, uzun vadeli ve bağlayıcı bir barış anlaşmasına varılmasını umduklarını kaydetti.Daha önce Kremlin ve Beyaz Saray, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın 15 Ağustos'ta Alaska'da görüşeceğini duyurmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250812/moldovada-muhalefet-lideri-sor-sivil-itaatsizlik-kampanyasinin-basladigini-duyurdu-1098539089.html
çin
rusya
abd
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/17/1088335274_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_7d135599e536c8324109f9dc7c1cea3f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
çin, rusya, abd, ukrayna, çin dışişleri bakanlığı, vladimir putin, donald trump
çin, rusya, abd, ukrayna, çin dışişleri bakanlığı, vladimir putin, donald trump

Çin’den Putin-Trump görüşmesine destek

14:28 12.08.2025 (güncellendi: 14:32 12.08.2025)
© Sputnik / Anna RatkogloÇin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien - Sputnik Türkiye, 1920, 12.08.2025
© Sputnik / Anna Ratkoglo
Abone ol
Çin Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna krizine barışçıl çözüm bulunmasına yönelik tüm çabaları desteklediklerini ve Rusya ile ABD arasındaki işbirliğini memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, bugünkü basın brifinginde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD’li mevkidaşı Donald Trump arasında Alaska’da yapılması planlanan görüşmeyi değerlendirdi.
Lin, “Çin, krizin barışçıl yollarla çözüme kavuşturulmasına yönelik tüm çabaları destekliyor ve Rusya ile ABD arasındaki işbirliğini, iki taraf arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesini ve Ukrayna krizinin siyasi çözümünün ilerletilmesini memnuniyetle karşılıyor” ifadesini kullandı.
Çinli diplomat, çatışmanın tüm taraflarının ve ilgili tarafların zamanında barış görüşmelerine katılmasını ve mümkün olan en kısa sürede tüm taraflarca kabul edilebilir, adil, uzun vadeli ve bağlayıcı bir barış anlaşmasına varılmasını umduklarını kaydetti.
Daha önce Kremlin ve Beyaz Saray, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın 15 Ağustos'ta Alaska'da görüşeceğini duyurmuştu.
Moldovalı siyasetçi ve muhalif Şor partisinin başkanı İlan Şor - Sputnik Türkiye, 1920, 12.08.2025
DÜNYA
Moldova’da muhalefet lideri Şor sivil itaatsizlik kampanyasının başladığını duyurdu
14:15
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала