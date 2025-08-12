https://anlatilaninotesi.com.tr/20250812/cinden-putin-trump-gorusmesine-destek-1098539768.html

Çin’den Putin-Trump görüşmesine destek

Çin Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna krizine barışçıl çözüm bulunmasına yönelik tüm çabaları desteklediklerini ve Rusya ile ABD arasındaki işbirliğini memnuniyetle... 12.08.2025, Sputnik Türkiye

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, bugünkü basın brifinginde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD’li mevkidaşı Donald Trump arasında Alaska’da yapılması planlanan görüşmeyi değerlendirdi.Lin, “Çin, krizin barışçıl yollarla çözüme kavuşturulmasına yönelik tüm çabaları destekliyor ve Rusya ile ABD arasındaki işbirliğini, iki taraf arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesini ve Ukrayna krizinin siyasi çözümünün ilerletilmesini memnuniyetle karşılıyor” ifadesini kullandı.Çinli diplomat, çatışmanın tüm taraflarının ve ilgili tarafların zamanında barış görüşmelerine katılmasını ve mümkün olan en kısa sürede tüm taraflarca kabul edilebilir, adil, uzun vadeli ve bağlayıcı bir barış anlaşmasına varılmasını umduklarını kaydetti.Daha önce Kremlin ve Beyaz Saray, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın 15 Ağustos'ta Alaska'da görüşeceğini duyurmuştu.

