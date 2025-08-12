https://anlatilaninotesi.com.tr/20250812/canakkalede-orman-yangini-suruyor-icme-suyu-pompalari-calismayan-koylerimize-su-takviyesi-yapilacak-1098520170.html

Çanakkale'de orman yangını sürüyor: 'İçme suyu pompaları çalışmayan köylerimize, su takviyesi yapılacak'

Çanakkale'de başlayan orman yangınına müdahale sürüyor. Çanakkale Valisi Ömer Toraman, gece boyunca karadan 79 arazöz, 39 itfaiye, 11 dozer, 92 diğer araçlar... 12.08.2025, Sputnik Türkiye

Çanakkale’nin merkez ilçesine bağlı Kepez beldesinde bulunan Dardanos mevkisindeki ormanlık alanda başlangıç sebebi henüz bilinmeyen yangına müdahale sürüyor. Yangının başlangıcının ardından bölgeye Çanakkale Belediyesi itfaiye ekipleri, orman işletme arazözleri ve çok sayıda hava aracı gönderilmiş, gün boyunca havadan ve karadan çok sayıda personel ve iş makinaları ile müdahale edilmişti. Havanın kararmasıyla mecburi olarak söndürme çalışmalarına karadan devam edildi.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çanakkale'deki orman yangınlarında mahsur kalan 348 kişinin Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldığını açıklamıştı. Yangına dair son açıklama ise Çanakkale Valisi Ömer Toraman tarafından gerçekleştirildi.Yaptığı açıklamada Toraman, günün aydınlanmasıyla beraber gece boyu karadan süren söndürme çalışmalarına havadan da müdahale edileceğini bildirdi.'İçme suyu pompaları çalışmayan köylerimize, su takviyesi yapılacak'Ayrıca Toraman sosyal medya paylaşımında yaptığı açıklamada, "Elektrik kesintisi nedeniyle içme suyu pompaları çalışmayan Kumkale ve civar köylerimize, arazözlerle içme suyu takviyesi yapılacak. İl Özel İdaresi ekiplerimiz müdahale ediyor." ifadesine yer verdi.'79 arazöz, 39 itfaiye, 11 dozer, 92 diğer araçlar ve 770 personel ile müdahaleye devam ediliyor'Söz konusu paylaşımın ardından Toraman, başka bir paylaşımında ise şu ifadeleri kullandı:Yangında son durum

