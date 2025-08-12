https://anlatilaninotesi.com.tr/20250812/balikesirde-4-buyuklugunde-deprem-1098551452.html
Balıkesir'de 4 büyüklüğünde deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 21.40'ta kaydedilen sarsıntı, yerin 10.97 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde saat 21.40’ta 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.AFAD'ın sosyal medya hesabından yayımladığı verilerine göre, saat 21.40’ta kaydedilen sarsıntı, yerin 10.97 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Depremle ilgili olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bildirildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 21.40’ta kaydedilen sarsıntı, yerin 10.97 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
