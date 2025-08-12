Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2024
SON DEPREMLER
Son depremler. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu?
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250812/balikesirde-4-buyuklugunde-deprem-1098551452.html
Balıkesir'de 4 büyüklüğünde deprem
Balıkesir'de 4 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 21.40’ta kaydedilen... 12.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-12T22:21+0300
2025-08-12T22:36+0300
son depremler
deprem
boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae)
afad
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
balıkesir
balıkesir büyükşehir belediyesi
balıkesir valiliği
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/19/1095671611_0:279:2650:1770_1920x0_80_0_0_30f4bd94a3e9f80b4b5d7cae2b55ee94.png
Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde saat 21.40’ta 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.AFAD'ın sosyal medya hesabından yayımladığı verilerine göre, saat 21.40’ta kaydedilen sarsıntı, yerin 10.97 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Depremle ilgili olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250812/depremde-yikilan-binanin-sahibi-ve-muteahhidi-hakkinda-karar-1098551106.html
balıkesir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/19/1095671611_0:30:2650:2018_1920x0_80_0_0_8c42be51cc90ac8642418a56fc86c0ac.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
deprem, boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae), afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), balıkesir, balıkesir büyükşehir belediyesi, balıkesir valiliği
deprem, boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae), afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), balıkesir, balıkesir büyükşehir belediyesi, balıkesir valiliği

Balıkesir'de 4 büyüklüğünde deprem

22:21 12.08.2025 (güncellendi: 22:36 12.08.2025)
© Fotoğrafdeprem
deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 12.08.2025
© Fotoğraf
Abone ol
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 21.40’ta kaydedilen sarsıntı, yerin 10.97 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde saat 21.40’ta 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'ın sosyal medya hesabından yayımladığı verilerine göre, saat 21.40’ta kaydedilen sarsıntı, yerin 10.97 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Depremle ilgili olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bildirildi.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 19.53'te 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Sputnik Türkiye, 1920, 12.08.2025
TÜRKİYE
Sındırgı'daki depremde yıkılan binanın sahibi ve müteahhidi hakkında karar
21:52
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала