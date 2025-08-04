https://anlatilaninotesi.com.tr/20250804/borsadan-ev-sahibi-olma-donemi-basladi-damla-kent-gayrimenkul-sertifikasi-halka-arzda-1098348917.html

Borsadan ev sahibi olma dönemi başladı: Damla Kent Gayrimenkul Sertifikası halka arzda

Borsadan ev sahibi olma dönemi başladı: Damla Kent Gayrimenkul Sertifikası halka arzda

Sputnik Türkiye

Gayrimenkul Sertifikası halka arz süreci başladı. TOKİ ve Emlak Konut güvencesiyle geliştirilen İstanbul’daki Damla Kent Projesi’nden, küçük yatırımcılar... 04.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-04T15:12+0300

2025-08-04T15:12+0300

2025-08-04T15:12+0300

ekonomi̇

başakşehir

toki̇

emlak konut

murat kurum

çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı

tl

borsa

borsa i̇stanbul

ev

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İstanbul Başakşehir’de geliştirilen Damla Kent Projesi’ne dayalı gayrimenkul sertifikalarının halka arz süreci başladı. TOKİ ve Emlak Konut GYO iş birliğiyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın desteklediği proje kapsamında, Borsa İstanbul’da “DMLKT” koduyla yatırım yapılabilecek.Yatırımcılar, 8 Ağustos 2025 tarihine kadar 7,59 TL birim fiyatla sertifika alabilecek. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onaylı modelde, isteyenler konut sahibi olabilirken isteyenler nakit ya da alım-satım yoluyla kazanç elde edebilecek.Küçük birikimle büyük yatırım i̇mkânıDamla Kent Projesi'nin ilk etabında yer alan 1.540 konut, gayrimenkul sertifikası yoluyla halka arz ediliyor. Toplamda 5.325 konutun ve 244 ticari birimin yer alacağı proje, beş etap halinde planlandı. İkinci etapta ise 674 konutun daha halka arzı hedefleniyor.7,59 TL’den halka arz: faiz yok, taksit yokSertifikalar, proje değerinin %25 altında, sadece 7,59 TL’den lansmana özel fiyatla satışa sunuldu. Modelde faiz, peşinat, kredi veya taksit zorunluluğu yok. Vatandaşlar yalnızca yatırım hesabı açarak bu modele dahil olabiliyor.Sertifika ile 3 farklı kazanç seçeneğiKaç sertifika ile hangi daire alınır?Sertifika nasıl alınır?Yatırım hesabı olan herkes, bankaların ya da aracı kurumların mobil/internet şubeleri üzerinden 4-8 Ağustos tarihleri arasında halka arza katılabilir.Adımlar: Bakan Kurum: Konut sorununu kökten çözeceğizÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Bu proje sadece yatırım değil, aynı zamanda kira fiyatlarını düşürme ve konut sorununu çözme yoludur,” diyerek sistemin TOKİ ve Emlak Konut güvencesiyle yürütüldüğünü vurguladı. Projeye “Damlaya damlaya yuva olur” sloganı verildi.

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başakşehir, toki̇, emlak konut, murat kurum, çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı, tl, borsa, borsa i̇stanbul, ev, ev sahibi , satılık ev, ev sahipliği