https://anlatilaninotesi.com.tr/20250804/borsadan-ev-sahibi-olma-donemi-basladi-damla-kent-gayrimenkul-sertifikasi-halka-arzda-1098348917.html
Borsadan ev sahibi olma dönemi başladı: Damla Kent Gayrimenkul Sertifikası halka arzda
Borsadan ev sahibi olma dönemi başladı: Damla Kent Gayrimenkul Sertifikası halka arzda
Sputnik Türkiye
Gayrimenkul Sertifikası halka arz süreci başladı. TOKİ ve Emlak Konut güvencesiyle geliştirilen İstanbul’daki Damla Kent Projesi’nden, küçük yatırımcılar... 04.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-04T15:12+0300
2025-08-04T15:12+0300
2025-08-04T15:12+0300
ekonomi̇
başakşehir
toki̇
emlak konut
murat kurum
çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı
tl
borsa
borsa i̇stanbul
ev
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İstanbul Başakşehir’de geliştirilen Damla Kent Projesi’ne dayalı gayrimenkul sertifikalarının halka arz süreci başladı. TOKİ ve Emlak Konut GYO iş birliğiyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın desteklediği proje kapsamında, Borsa İstanbul’da “DMLKT” koduyla yatırım yapılabilecek.Yatırımcılar, 8 Ağustos 2025 tarihine kadar 7,59 TL birim fiyatla sertifika alabilecek. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onaylı modelde, isteyenler konut sahibi olabilirken isteyenler nakit ya da alım-satım yoluyla kazanç elde edebilecek.Küçük birikimle büyük yatırım i̇mkânıDamla Kent Projesi'nin ilk etabında yer alan 1.540 konut, gayrimenkul sertifikası yoluyla halka arz ediliyor. Toplamda 5.325 konutun ve 244 ticari birimin yer alacağı proje, beş etap halinde planlandı. İkinci etapta ise 674 konutun daha halka arzı hedefleniyor.7,59 TL’den halka arz: faiz yok, taksit yokSertifikalar, proje değerinin %25 altında, sadece 7,59 TL’den lansmana özel fiyatla satışa sunuldu. Modelde faiz, peşinat, kredi veya taksit zorunluluğu yok. Vatandaşlar yalnızca yatırım hesabı açarak bu modele dahil olabiliyor.Sertifika ile 3 farklı kazanç seçeneğiKaç sertifika ile hangi daire alınır?Sertifika nasıl alınır?Yatırım hesabı olan herkes, bankaların ya da aracı kurumların mobil/internet şubeleri üzerinden 4-8 Ağustos tarihleri arasında halka arza katılabilir.Adımlar: Bakan Kurum: Konut sorununu kökten çözeceğizÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Bu proje sadece yatırım değil, aynı zamanda kira fiyatlarını düşürme ve konut sorununu çözme yoludur,” diyerek sistemin TOKİ ve Emlak Konut güvencesiyle yürütüldüğünü vurguladı. Projeye “Damlaya damlaya yuva olur” sloganı verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250804/bakanliktan-hava-yolu-sirketlerine-tavsiye--tasinabilir-sarj-cihazlarina-ucaklarda-yasak-gelebilir-1098347896.html
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başakşehir, toki̇, emlak konut, murat kurum, çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı, tl, borsa, borsa i̇stanbul, ev, ev sahibi , satılık ev, ev sahipliği
başakşehir, toki̇, emlak konut, murat kurum, çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı, tl, borsa, borsa i̇stanbul, ev, ev sahibi , satılık ev, ev sahipliği
Borsadan ev sahibi olma dönemi başladı: Damla Kent Gayrimenkul Sertifikası halka arzda
Gayrimenkul Sertifikası halka arz süreci başladı. TOKİ ve Emlak Konut güvencesiyle geliştirilen İstanbul’daki Damla Kent Projesi’nden, küçük yatırımcılar borsadan ev sahibi olabilecek. Sertifikalar 7.59 TL’den satışta ve “DMLKT” koduyla işlem görecek.
İstanbul Başakşehir’de geliştirilen Damla Kent Projesi’ne dayalı gayrimenkul sertifikalarının halka arz süreci başladı. TOKİ ve Emlak Konut GYO iş birliğiyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın desteklediği proje kapsamında, Borsa İstanbul’da “DMLKT” koduyla yatırım yapılabilecek.
Yatırımcılar, 8 Ağustos 2025 tarihine kadar 7,59 TL birim fiyatla sertifika alabilecek. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onaylı modelde, isteyenler konut sahibi olabilirken isteyenler nakit ya da alım-satım yoluyla kazanç elde edebilecek.
Küçük birikimle büyük yatırım i̇mkânı
Damla Kent Projesi'nin ilk etabında yer alan 1.540 konut, gayrimenkul sertifikası yoluyla halka arz ediliyor. Toplamda 5.325 konutun ve 244 ticari birimin yer alacağı proje, beş etap halinde planlandı. İkinci etapta ise 674 konutun daha halka arzı hedefleniyor.
7,59 TL’den halka arz: faiz yok, taksit yok
Sertifikalar, proje değerinin %25 altında, sadece 7,59 TL’den lansmana özel fiyatla satışa sunuldu. Modelde faiz, peşinat, kredi veya taksit zorunluluğu yok. Vatandaşlar yalnızca yatırım hesabı açarak bu modele dahil olabiliyor.
Sertifika ile 3 farklı kazanç seçeneği
1.Asli Edim (Ev Sahibi Olma):
Yeterli sayıda sertifika biriktiren yatırımcı, Damla Kent’ten ev sahibi olabilir.
2.Tali Edim (Nakit Getiri):
Ev almak istemeyenler, proje sonunda açık artırma yoluyla elde edilen satış gelirinden pay alabilir.
3.Borsa Alım-Satım (Hisse Gibi İşlem):
İsteyen yatırımcılar sertifikalarını Borsa İstanbul’da alıp satabilir.
Kaç sertifika ile hangi daire alınır?
1+1 (62 m²):
631.516 sertifika
2+1 (88 m²):
863.276 sertifika
3+1 (144 m²):
1.384.916 sertifika
4+1 (194 m²):
1.833.345 sertifika
Yatırım hesabı olan herkes, bankaların ya da aracı kurumların mobil/internet şubeleri üzerinden 4-8 Ağustos tarihleri arasında halka arza katılabilir.
“Yatırımlar > Halka Arz > Hisse Senedi Halka Arz > Kesin Talep” adımlarını izleyin
“DMLKT” işlem kodunu seçin
Sertifika adedini belirleyin ve işlemi onaylayın
Bakan Kurum: Konut sorununu kökten çözeceğiz
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Bu proje sadece yatırım değil, aynı zamanda kira fiyatlarını düşürme ve konut sorununu çözme yoludur,” diyerek sistemin TOKİ ve Emlak Konut güvencesiyle yürütüldüğünü vurguladı. Projeye “Damlaya damlaya yuva olur” sloganı verildi.