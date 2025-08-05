https://anlatilaninotesi.com.tr/20250805/bir-temizlik-urunu-icin-kanserojen-etki-uyarisi-bakanlik-satisini-yasakladi-piyasadan-toplatiliyor-1098364801.html

Bir temizlik ürünü için 'kanserojen etki' uyarısı: Bakanlık satışını yasakladı, piyasadan toplatılıyor

Bir temizlik ürünü için 'kanserojen etki' uyarısı: Bakanlık satışını yasakladı, piyasadan toplatılıyor

Sputnik Türkiye

Ticaret Bakanlığı hijyen için satılan bir temizlik ürününün kanserojen etkisi olduğunu belirterek satışını yasaklayarak toplatma kararı aldı. 05.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-05T12:09+0300

2025-08-05T12:09+0300

2025-08-05T12:09+0300

ekonomi̇

ticaret bakanlığı

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Ticaret Bakanlığı, güvensiz ürün listesine yeni bir ürün daha eklendi. Hijyen için satılan Mopfresh marka pisuvar koku gidericinin 'toksik/kanserojen etki tehlikesi içermekte' denilerek satışı yasaklandı ve piyasadan toplatılmasına karar verildi. İnsan sağlığını olumsuz etkiyen ve tehlikeye düşüren ürünlerle ilgili denetimler sürerken Ticaret Bakanlığı Güvensiz Ürün Listesi'ne yeni eklenen 'Mopfresh Professional Products Pisuvarlar İçin Koku Giderici Tablet' için uyarı yapıldı. Ürünün satışı yasaklanırken, piyasadan da toplatılmasına karar verildi. Risk taşıyan üründürBakanlığın sitesinde ürünle ilgili şu açıklama yer aldı: 'Dokunsal uyarı bulunmaması sebebiyle toksik/kanserojen etki tehlikesi içermekte olup ürün güvenliğine ilişkin hükümlere aykırılık nedeniyle risk taşıyan üründür."

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