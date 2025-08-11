https://anlatilaninotesi.com.tr/20250811/prof-dr-sener-usumezsoy-simavda-65-buyuklugunde-deprem-olabilir-1098517252.html
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy: Simav'da 6.5 büyüklüğünde deprem olabilir
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy: Simav'da 6.5 büyüklüğünde deprem olabilir
Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından televizyon yayınına katılan Deprem Bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy... 11.08.2025, Sputnik Türkiye
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Sındırgı depremi sonrası Simav Dağı’nda 6.5 büyüklüğünde deprem potansiyeli bulunduğunu açıkladı.Balıkesir Sındırgı'daki depremin ardından CNN Türk yayınına katılan Üşümezsoy, 1971 Gediz (7.1), 1968 Türkmen Dağı ve 2011 Simav Dağı (6.0) depremlerini hatırlatarak, fayların düz bir hat üzerinde ilerlemediğini, kısa segmentler halinde kırıldığını vurguladı. Üşümezsoy, Sındırgı’daki kırılmanın ardından Manisa, Simav ve Emet bölgelerinin risk taşıdığını ifade etti. Simav Dağı’nda büyük bir enerji birikimi olduğunu belirten Üşümezsoy, “Simav’da 7’lik deprem olmaz, ama 6.5’lik deprem potansiyeli var” dedi.Manisa’daki Spil Dağı fay hattını 'riskli bölge' olarak tanımlayan Üşümezsoy, Ege Bölgesi’nin kuzey-güney yönlü gerilme altında olduğunu, Bursa Ovası, İznik, Eskişehir, Aydın ve Simav ovalarında çökme yapılarının oluştuğunu belirtti. Marmara Denizi’ndeki deprem beklentisine de değinen Üşümezsoy, “Marmara’da tek parça 150 km’lik bir fay yok, bu nedenle 7.8 büyüklüğünde deprem senaryosu gerçeği yansıtmıyor” diye konuştu.Bursa’daki deprem korkusuna ilişkin de açıklama yapan Üşümezsoy, “Bursa’da yalıtılmış ve olgun bir fay hattı yok. 1858’de yaşanan depremler Uludağ’ın yükselip önünün çökmesinden kaynaklandı” ifadelerini kullandı. Ayrıca Sındırgı’daki depremin Biga veya Simav’daki fayları tetikleyip tetiklemeyeceğine yönelik soruya Üşümezsoy, “Burada artık böyle bir durum yok” cevabını verdi.
Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından televizyon yayınına katılan Deprem Bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, bölgedeki fay hatları ve olası deprem riskleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Üşümezsoy, Simav'da 6.5 büyüklüğünde deprem potansiyeli olduğunu duyurdu.
