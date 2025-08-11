https://anlatilaninotesi.com.tr/20250811/abdde-celik-fabrikasinda-patlama-isciler-enkaz-altinda-kaldi-1098516173.html
ABD’de çelik fabrikasında patlama: İşçiler enkaz altında kaldı
ABD’nin Pensilvanya eyaletine bağlı Pittsburgh yakınlarındaki çelik fabrikasında meydana gelen patlamada onlarca kişi yaralandı, bazı işçilerin ise enkaz... 11.08.2025, Sputnik Türkiye
ABD’nin Pensilvanya eyaletindeki Clairton Coke Works çelik tesisinde meydana gelen patlamada onlarca kişi yaralanırken bazı işçiler enkaz altında kaldı.Patlamanın ardından bölgeden yoğun duman yükselirken, çevrede yaşayan bazı kişiler evlerinin sallandığını ve patlamanın çok güçlü hissedildiğini aktardı. İlk müdahalenin ardından yaralılar Pittsburgh’daki UPMC Mercy Hastanesi’nde tedavi altına alındı.Allegheny County yetkilileri, olay yerinde arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ve şu ana kadar can kaybının doğrulanmadığını açıkladı.
