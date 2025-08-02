https://anlatilaninotesi.com.tr/20250802/abdde-yine-silahli-saldiri-montanada-4-kisi-hayatini-kaybetti-saldirgan-bulunamadi-1098317782.html
ABD'de yine silahlı saldırı: Montana'da 4 kişi hayatını kaybetti, saldırgan bulunamadı
ABD'de yine silahlı saldırı: Montana'da 4 kişi hayatını kaybetti, saldırgan bulunamadı
Sputnik Türkiye
ABD Montana'da bir bara silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 4 kişi hayatını kaybederken, saldırgan hala aranıyor. 02.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-02T03:54+0300
2025-08-02T03:54+0300
2025-08-02T03:54+0300
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silahlı saldırı
hayatını kaybetti
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ABD'nin Montana eyaletine bağlı Anaconda kentinde bir barda silahlı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti.Yapılan çıklamada, Anaconda'da bir barda yerel saatle sabah 10.30'da silahlı saldırı olduğu, 4 kişinin öldüğü ifade edildi.Saldırganın Michael Paul Brown olduğu, ancak henüz yakalanamadığı bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250729/manhattanda-silahli-saldiri-gokdelendeki-saldirida-polis-memuru-dahil-4-olu-1098205190.html
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abd, montana, silahlı saldırı, hayatını kaybetti
abd, montana, silahlı saldırı, hayatını kaybetti
ABD'de yine silahlı saldırı: Montana'da 4 kişi hayatını kaybetti, saldırgan bulunamadı
ABD Montana'da bir bara silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 4 kişi hayatını kaybederken, saldırgan hala aranıyor.
ABD'nin Montana eyaletine bağlı Anaconda kentinde bir barda silahlı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti.
Yapılan çıklamada, Anaconda'da bir barda yerel saatle sabah 10.30'da silahlı saldırı olduğu, 4 kişinin öldüğü ifade edildi.
Saldırganın Michael Paul Brown olduğu, ancak henüz yakalanamadığı bildirildi.