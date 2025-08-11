https://anlatilaninotesi.com.tr/20250811/usumezsoy-yanindaki-fay-kirilirsa-62lik-bir-deprem-daha-olabilir-1098488994.html

Üşümezsoy: Yanındaki fay kırılırsa 6.2'lik bir deprem daha olabilir

Üşümezsoy: Yanındaki fay kırılırsa 6.2'lik bir deprem daha olabilir

Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremden yaklaşık 1 ay önce bölgedeki risklere dikkat... 11.08.2025

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 19.53’te 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 11 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, İstanbul, İzmir ve Bursa başta olmak üzere birçok ilde hissedildi. İlk belirlemelere göre depremde 1 kişi hayatını kaybetti, 29 kişi yaralandı.Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Şener Üşümezsoy’un, Balıkesir Sındırgı’da meydana gelen depremden yaklaşık 1 ay önce bölgedeki risklere dikkat çekerek uyarılarda bulunduğu ortaya çıktı.Üşümezsoy'dan yeni değerlendirmeHabertürk TV’de değerlendirme yapan Prof. Dr. Üşümezsoy, bölgedeki fay hatlarının durumunu ve olası tehlikeleri hakkında açıklamalarda bulundu:"Biz kayaların içine bakarak, nasıl deforme olduklarını çıkartarak 'nasıl bir deprem çıkartabilir' ona bakıyoruz."Youtube kanalından Simav-Demirci-Sındırgı hattına dikkat çeken Prof. Dr. Üşümezsoy "Anadolu saatin ters yönünde dönerek güneye doğru, Akdeniz'e doğru ilerlediği için bu bölgelerde, bu gerilme ile oluşmuş yapılar ortaya çıkmaktadır" ifadelerini kullandı.

