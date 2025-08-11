https://anlatilaninotesi.com.tr/20250811/usumezsoy-yanindaki-fay-kirilirsa-62lik-bir-deprem-daha-olabilir-1098488994.html
Üşümezsoy: Yanındaki fay kırılırsa 6.2'lik bir deprem daha olabilir
Üşümezsoy: Yanındaki fay kırılırsa 6.2'lik bir deprem daha olabilir
Sputnik Türkiye
Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Balıkesir Sındırgı’da meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremden yaklaşık 1 ay önce bölgedeki risklere dikkat... 11.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-11T08:11+0300
2025-08-11T08:11+0300
2025-08-11T08:15+0300
son depremler
şener üşümezsoy
balıkesir
sındırgı
deprem
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0b/1098489344_0:135:2592:1593_1920x0_80_0_0_ea94cdbf8049d91025f551d9fe08b7eb.jpg
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 19.53’te 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 11 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, İstanbul, İzmir ve Bursa başta olmak üzere birçok ilde hissedildi. İlk belirlemelere göre depremde 1 kişi hayatını kaybetti, 29 kişi yaralandı.Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Şener Üşümezsoy’un, Balıkesir Sındırgı’da meydana gelen depremden yaklaşık 1 ay önce bölgedeki risklere dikkat çekerek uyarılarda bulunduğu ortaya çıktı.Üşümezsoy'dan yeni değerlendirmeHabertürk TV’de değerlendirme yapan Prof. Dr. Üşümezsoy, bölgedeki fay hatlarının durumunu ve olası tehlikeleri hakkında açıklamalarda bulundu:"Biz kayaların içine bakarak, nasıl deforme olduklarını çıkartarak 'nasıl bir deprem çıkartabilir' ona bakıyoruz."Youtube kanalından Simav-Demirci-Sındırgı hattına dikkat çeken Prof. Dr. Üşümezsoy "Anadolu saatin ters yönünde dönerek güneye doğru, Akdeniz'e doğru ilerlediği için bu bölgelerde, bu gerilme ile oluşmuş yapılar ortaya çıkmaktadır" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250810/istanbul-ve-ege-bolgesinde-hissedilen-bir-deprem-meydana-geldi-1098484293.html
balıkesir
sındırgı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0b/1098489344_144:0:2448:1728_1920x0_80_0_0_f03d6ed92138c063349b1fca1f4fe7d3.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
şener üşümezsoy, balıkesir, sındırgı, deprem
şener üşümezsoy, balıkesir, sındırgı, deprem
Üşümezsoy: Yanındaki fay kırılırsa 6.2'lik bir deprem daha olabilir
08:11 11.08.2025 (güncellendi: 08:15 11.08.2025)
Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Balıkesir Sındırgı’da meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremden yaklaşık 1 ay önce bölgedeki risklere dikkat çekmişti. Üşümezsoy, deprem sonrası bölgenin fay hattı durumunu değerlendirdi.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 19.53’te 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 11 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, İstanbul, İzmir ve Bursa başta olmak üzere birçok ilde hissedildi. İlk belirlemelere göre depremde 1 kişi hayatını kaybetti, 29 kişi yaralandı.
Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Şener Üşümezsoy’un, Balıkesir Sındırgı’da meydana gelen depremden yaklaşık 1 ay önce bölgedeki risklere dikkat çekerek uyarılarda bulunduğu ortaya çıktı.
Üşümezsoy'dan yeni değerlendirme
Habertürk TV’de değerlendirme yapan Prof. Dr. Üşümezsoy, bölgedeki fay hatlarının durumunu ve olası tehlikeleri hakkında açıklamalarda bulundu:
"Biz kayaların içine bakarak, nasıl deforme olduklarını çıkartarak 'nasıl bir deprem çıkartabilir' ona bakıyoruz."
"(Sındırgı) Birçok sarsıntı olabilir. 6.2'lik de bir tane daha olabilir, yanındaki fay kırılırsa. Eğer Demirci tarafı kırılmazsa olmaz."
Youtube kanalından Simav-Demirci-Sındırgı hattına dikkat çeken Prof. Dr. Üşümezsoy "Anadolu saatin ters yönünde dönerek güneye doğru, Akdeniz'e doğru ilerlediği için bu bölgelerde, bu gerilme ile oluşmuş yapılar ortaya çıkmaktadır" ifadelerini kullandı.