Uluslararası İlişkiler Uzmanı Sambur: Trump-Putin görüşmesi bir başlangıç niteliğinde olacak
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 15 Ağustos'ta Alaska'da görüşme gerçekleştireceklerini açıkladı. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Bilal Sambur görüşmeleri bir başlangıç olacağını belirtti.
Ukrayna krizinin çözümü için gözler Rusya Devlet Başkanı Putin ile ABD Başkanı Trump arasındaki görüşmesine çevrildi. ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, 15 Ağustos'ta Alaska'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşeceğini duyurdu.
Görüşme Rusya- Ukrayna krizini 24 saatte bitireceğini iddia eden Trump’un göreve başlamasından sonra Rusya Devlet Başkanı Putin ile ilk yüz yüze görüşme olma özelliğini taşıyor. Görüşmenin ana gündemin Ukrayna olması beklenirken, iki ülke ilişkilerinden görüşmede gündeme gelmesi bekleniyor.
Görüşmenin önemine ilişkin Sputnik’e değerlendirme yapan Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Bilal Sambur şunları söyledi:
“Her şeyden önce, Trump Ukrayna Savaşı’nı sona erdirme sözüyle yönetime geldi. Şimdiye kadar kısa sürede bu savaşı bitirme vaadinde bulundu. Ancak bu sözünü henüz yerine getirmiş değil. Bu durum, Trump yönetimine yönelik eleştirilerin başında geliyor: “Hani 24 saatte savaşı bitirme sözü nerede kaldı?” şeklinde yorumlar yapılıyor. Bugüne kadar uluslararası krizlerin çözümünde Trump’ın dünya medyasında öne çıktığı iki önemli gelişme oldu. Birincisi göreve gelir gelmez İsrail ile Hamas arasında bir ateşkes sürecinin başlaması. İkincisi ise Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki savaş sürecini sonlandırarak yeni bir anlaşmanın önünü açması. Ukrayna konusunda ise uzun süredir Rusya ve ABD arasında bir diyalog çabası var. Alt düzeyde görüşmeler yapıldı: Riyad görüşmesi, İstanbul görüşmeleri oldu. Ancak bunlar yalnızca iki liderin görüşmesinin altyapısını oluşturdu.”
‘Alaska’nın seçilmesi önemli’
Görüşme için Alaska’nın seçilmesini de değerlendiren Sambur sözlerini şöyle sürdürdü:
“Birleşik Arap Emirlikleri bu görüşmenin Dubai’de yapılmasını isterken, Türkiye İstanbul’da yapılmasını arzu ediyordu. Çünkü Putin–Trump görüşmesi nerede olursa olsun, o ülkeye stratejik arabulucu rolü kazandıracaktır. Fakat Trump ve Putin çok stratejik, anlamlı, sembolik ve tarihsel bir yer seçtiler: Alaska. Rus–Amerikan ilişkilerinde Alaska’nın özel bir yeri var. Amerika’ya göç eden Rusların yerleştiği yerlerden biri Alaska, ayrıca ABD’nin Rusya’dan Alaska’yı satın alması gibi tarihî bir bağ da mevcut. Dolayısıyla bu görüşmenin burada yapılması güçlü bir sembolik mesaj niteliği taşıyor.”
‘Trump hızlı çözümden yana’
Görüşme öncesinde liderlerin tutumlarını da değerlendiren Prof. Dr. Sambur şunları belirtti:
“Peki bu görüşmeden ne çıkacak? Trump’ın söylemlerine bakıldığında, kendisini işi kotaran bir lider olarak konumlandırmak istediği görülüyor. Alaska görüşmesinde ABD tarafının en önemli hamlesi, Avrupa’yı ve Ukrayna’yı doğrudan devreye sokmadan çözüm üretmek. Yani “Avrupa olmadan bu işi çözme” stratejisi. Trump’ın kafasında, savaş öncesi duruma dönmenin imkânsız olduğu; bazı bölgelerin Rusya’ya, bazı bölgelerin ise Ukrayna’ya bırakılması ve savaşın bu şekilde bitirilmesi düşüncesi var. Ayrıca, ABD’nin nadir elementler gibi stratejik konularda anlaşma yapılmasını da kabul etmesi gerektiğini düşünüyor.”
‘Putin sorunu beka meselesi olarak görüyor’
Bilal Sambur Rusya Devlet Başkanı Putin’in sürece ilişkin görüşlerini ise şu şekilde özetledi:
“Putin ise bu kadar iyimser değil. Ona göre Ukrayna meselesi, yalnızca “al-ver” şeklinde çözülecek basit bir sorun değil; derin tarihsel, kültürel boyutları var. En önemlisi de Ukrayna, Rusya açısından bir beka meselesi ve jeostratejik bir sorun. Putin, “NATO’nun Rusya sınırına dayanmasını istemiyoruz” mesajına ek olarak, “Amerika’nın bizzat Rusya sınırına gelmesini de istemiyoruz” mesajını vermek istiyor. Azerbaycan–Ermenistan anlaşmasında Zengezur Koridoru’nun güvenliğinin Amerikalılar tarafından sağlanması kabul edilmişti. Bu, ABD’nin fiilen İran’a ve dolayısıyla Rusya coğrafyasına komşu olması anlamına geliyor. Putin için bu durum bir kırmızı çizgi. Bu nedenle Putin, Alaska’ya yalnızca toprak pazarlığı yapmak için değil, jeostratejik bir vizyonla gidiyor. İlk görüşmeden büyük sonuçlar çıkması beklenmiyor, ancak iki liderin ilk kez yüz yüze somut pozisyonlarını dünyaya ilan etmesi açısından tarihî bir önem taşıyor.”
‘Bu ilk görüşme olacak’
Trump- Putin görüşmesinin bir başlangıç olma özelliği taşıyacağını belirten Uluslararası İlişkiler Uzmanı Sambur sözlerini şöyle tamamladı:
“Bundan sonra Putin ve Trump’ın birçok kez bir araya gelmesi bekleniyor. Alaska’dan Aliyev–Paşinyan görüşmesindeki gibi bir anlaşma çıkmayacak. Putin, zor bir lider; diplomatik vizyonu yüksek ve Ukrayna savaşı karmaşık bir sorun. Bu süreç, uzun soluklu bir diplomatik ilişkinin başlangıcı olarak değerlendirilebilir.”