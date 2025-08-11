Uluslararası İlişkiler Uzmanı Sambur: Trump-Putin görüşmesi bir başlangıç niteliğinde olacak

“Putin ise bu kadar iyimser değil. Ona göre Ukrayna meselesi, yalnızca “al-ver” şeklinde çözülecek basit bir sorun değil; derin tarihsel, kültürel boyutları var. En önemlisi de Ukrayna, Rusya açısından bir beka meselesi ve jeostratejik bir sorun. Putin, “NATO’nun Rusya sınırına dayanmasını istemiyoruz” mesajına ek olarak, “Amerika’nın bizzat Rusya sınırına gelmesini de istemiyoruz” mesajını vermek istiyor. Azerbaycan–Ermenistan anlaşmasında Zengezur Koridoru’nun güvenliğinin Amerikalılar tarafından sağlanması kabul edilmişti. Bu, ABD’nin fiilen İran’a ve dolayısıyla Rusya coğrafyasına komşu olması anlamına geliyor. Putin için bu durum bir kırmızı çizgi. Bu nedenle Putin, Alaska’ya yalnızca toprak pazarlığı yapmak için değil, jeostratejik bir vizyonla gidiyor. İlk görüşmeden büyük sonuçlar çıkması beklenmiyor, ancak iki liderin ilk kez yüz yüze somut pozisyonlarını dünyaya ilan etmesi açısından tarihî bir önem taşıyor.”