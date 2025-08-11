Türkiye
'Putin ve Trump, Alaska'da dünya düzenini yeniden yapılandırabilir'
Sputnik Türkiye
Sputnik, Cuma günü yapılacak Putin-Trump zirvesi öncesi İtalyan ve Vietnamlı uzmanlardan bu kritik görüşmeye ilişkin görüşlerini aldı. 11.08.2025, Sputnik Türkiye
14:25 11.08.2025
Sputnik, Cuma günü yapılacak Putin-Trump zirvesi öncesi İtalyan ve Vietnamlı uzmanlardan bu kritik görüşmeye ilişkin görüşlerini aldı.
İtalya’daki Vision & Global Trends Uluslararası Küresel Analiz Enstitüsü Başkanı Tiberio Graziani, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rus mevkidaşı Vladimir Putin'le görüşmek için Alaska'yı iki nedenden dolayı seçtiğini belirtti.

Trump'ın böylelikle Beyaz Saray'ın 'ABD'nin diplomatik bir aktör olarak rolünü güçlendirme' niyetini vurguladığını kaydeden Graziani, ikinci neden olarak ise bölgenin hem ABD hem de Rusya ile ortak tarihi ve konumu, hem Trump ile Putin arasındaki yakınlığı hem de Trump ile AB arasındaki mesafeyi ortaya koyduğuna dikkat çekti.

Sputnik'e verdiği demeçte zirvede yalnızca Ukrayna'ya odaklanılmayacağını, aynı zamanda hem Rusya'nın 'Brüksel ve Londra'nın niyetlerine ilişkin varoluşsal endişelerini' giderecek hem de ABD'nin kıta Avrupası'ndaki çıkarlarını tanıyacak bir güvenlik mimarisi oluşturma planının da ele alınacağını belirten Graziani, iki liderin dünya düzenini yeniden yapılandırmak için çalıştıklarını vurguladı.

Putin ve Trump'ın farklı hedefler güttüğünü de söyleyen Graziani, Trump 'yeni çok merkezli uluslararası sistemdeki üstünlüğünü korumak' isterken Putin, Küresel Güney ülkelerini tartışma ve karar alma sürecine dahil ederek yeni küresel düzeni tanımlamayı amaçlıyor" dedi.

'ABD, Ukrayna sorumluluğunu NATO ve AB'ye yükleyecek'

Eski Vietnam Kamu Güvenliği Bakanlığı Bilgi ve Dokümantasyon Merkezi Müdürü Nguyen Minh Tam, Vladimir Putin ile Donald Trump arasında Alaska'da yapılacak zirveye ilişkin değerlendirmesinde ABD Başkanı'nın Ukrayna'yla ilgili sorumluluğu NATO ve AB'ye yükleme amacında olduğunu kaydetti.

Nguyen, "Ukrayna konusunda ABD, sorunu Rusya ile müzakereler yoluyla bizzat çözmeleri için sorumluluğu NATO'ya ve özellikle AB ülkelerine devredecek. Amerikalılar yalnızca destekleyici bir rol oynayacak" ifadelerini kullandı.

Her halükarda Rusya'nın Ukrayna'yı Nazilerden arındırma, silahsızlandırma ve Kiev'e tarafsızlık statüsü verme konusunda bir milimetre bile taviz vermeyeceğini belirten Nguyen, "Rusya'nın Ukrayna'da yürüttüğü özel askeri harekatın nihai hedefi, Amerikalılar Rusya'ya pazarlık için ne teklif ederse etsin, değişmeyecek" diye ekledi.
