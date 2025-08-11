Türkiye
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Ukrayna'dan akılalmaz yöntem: Rus ordusuna saldırı için 5 emekli kadın dolandırıldı
Muharebe sahasındaki çaresiz durum nedeniyle Rus ordusuna zarar vermenin çeşitli yollarını arayan Ukrayna, saldırı planlarında inanılmaz yöntemlere başvuruyor. 11.08.2025, Sputnik Türkiye
Ukrayna istihbaratı, 5 emekli Rus kadını dolandırıp Rus askerlere bombalı saldırı düzenlemeye zorladı.Rusya Federal Güvenlik Servisi'nin (FSB) ortaya çıkardığı saldırı planına göre Ukraynalı istihbaratçılar, Telegram ve WhatsApp üzerinden dolandırarak paralarını çaldıkları kadınlara terör saldırısı gerçekleştirmeleri için psikolojik baskı uyguladı.Kendilerini FSB, Rusya İçişleri Bakanlığı, Soruşturma Komitesi ve çeşitli kurumların yetkilisi olarak tanıtan Ukraynalı istihbaratçılar, taleplerinin yerine getirilmesi halinde paralarını iade etme vaadinde bulundular.Psikolojik baskı altındaki yaşlı kadınlar, Rus askerlerin ikamet yerlerini ve araç park noktalarını izlediler, Ukraynalı askerler tarafından silah zulalarından alınan patlayıcıları kamufle ettiler ve doğrudan saldırı düzenlemeye zorlandılar.Kadınlardan kamufle edilmiş patlayıcıları Rus askerlere bizzat vermelerini de isteyen Ukraynalı istihbaratçılar, böylece emekli kadınları fiilen canlı bomba olarak kullanma planı yaptı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
11:49 11.08.2025
