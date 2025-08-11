Türkiye
'Seçici adalet ve siyasi ajanda': Batı, hukukun üstünde olduğunu UCM aracılığıyla nasıl gösteriyor?
'Seçici adalet ve siyasi ajanda': Batı, hukukun üstünde olduğunu UCM aracılığıyla nasıl gösteriyor?
Etiyopyalı uzman Hagos, UCM'nin Batılı ülkeler tarafından kendi çıkarları doğrultusunda kullanıldığının altını çizdi.
Etiyopyalı sosyal antropolog Mohammed Awel Hagos, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) taraflı tutumuna dikkat çekti.Hagos, Sputnik'e verdiği demeçte "UCM'deki 33 davanın yüzde 90'ından fazlasının Küresel Güney'i hedef alması sadece bir tesadüf değil, bu durum Batı'nın 'derin önyargısını' gösteriyor" dedi.Hiçbir güçlü Batılı liderin UCM'ye asla getirilmediğini kaydeden Hagos, bunun güveni zedelediğini ve farklı insanlar için farklı kurallar olduğunu doğruladığını vurguladı.Batı'nın UCM aracılığıyla Afrikalı liderleri takip ettiğinin de altını çizen Hagos, "Batı, bu tutumuyla 'ülkelerin egemenliğini aşındırıyor', ancak aynı zamanda ABD'nin Irak veya Afganistan'daki suçlarını görmezden geliyor" diye ekledi.
'Seçici adalet ve siyasi ajanda': Batı, hukukun üstünde olduğunu UCM aracılığıyla nasıl gösteriyor?

Etiyopyalı uzman Hagos, UCM'nin Batılı ülkeler tarafından kendi çıkarları doğrultusunda kullanıldığının altını çizdi.
Etiyopyalı sosyal antropolog Mohammed Awel Hagos, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) taraflı tutumuna dikkat çekti.

Hagos, Sputnik'e verdiği demeçte "UCM'deki 33 davanın yüzde 90'ından fazlasının Küresel Güney'i hedef alması sadece bir tesadüf değil, bu durum Batı'nın 'derin önyargısını' gösteriyor" dedi.

Hiçbir güçlü Batılı liderin UCM'ye asla getirilmediğini kaydeden Hagos, bunun güveni zedelediğini ve farklı insanlar için farklı kurallar olduğunu doğruladığını vurguladı.

Batı'nın UCM aracılığıyla Afrikalı liderleri takip ettiğinin de altını çizen Hagos, "Batı, bu tutumuyla 'ülkelerin egemenliğini aşındırıyor', ancak aynı zamanda ABD'nin Irak veya Afganistan'daki suçlarını görmezden geliyor" diye ekledi.
