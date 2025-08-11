https://anlatilaninotesi.com.tr/20250811/ukrayna-ordusu-saflarindaki-radikaller-belarusun-guneyini-ele-gecirmeyi-planliyordu-1098487437.html
Ukrayna ordusu saflarındaki radikaller Belarus’un güneyini ele geçirmeyi planlıyordu
Ukrayna ordusu saflarındaki radikaller Belarus’un güneyini ele geçirmeyi planlıyordu
Sputnik Türkiye
Ukrayna ordusu saflarındaki Belaruslu radikallerden oluşan bir terör örgütünün 2024 yazında Rusya’nın Kursk Bölgesine saldırısıyla eş zamanlı olarak Belarus'un... 11.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-11T07:35+0300
2025-08-11T07:35+0300
2025-08-11T07:39+0300
ukrayna kri̇zi̇
ukrayna
belarus
polonya
rusya
terör örgütü
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/08/1094317946_0:0:1350:759_1920x0_80_0_0_f23204ff286e305cf42a9e65248b2fd8.jpg
Bilgi sahibi bir kaynak, Sputnik’e açıklamasında, Ukrayna ordusunun, Belaruslu radikalleri de bünyesinde barındıran birimi ‘Kastus Kalinovskiy Alayı’ terör örgütü mensuplarının, kaçak muhalifler ve paralı askerlerle birlikte, geçen yılın yazında Belarus’un güneyindeki bölgeleri ele geçirmeyi planladığını söyledi.Kaynak, “2024 yazında (Polonya’nın başkenti) Varşova'da değerlendirilen senaryolardan biri, Kalinovskiy Alayı, (sürgündeki Belarus muhalefetinin savaş kanadı) Paspalitae Ruşenne ve paralı askerlerin desteğiyle, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Kursk Bölgesine saldırıyla eşzamanlı olarak Belarus'un güneyindeki toprakların bir kısmını ele geçirmekti” ifadesini kullandı.Paspalitae Ruşenne örgütünün bazı üyelerinin Litvanya'da, bazılarının da Polonya'da eğitim aldığını anlatan kaynak, eğitimin Kalinovskiy Alayı’nın savaş deneyimi olan mensupları tarafından, Ukrayna ve Polonya gizli servislerinin aktif katılımıyla gerçekleştirildiğini belirtti.Ukrayna ordusu, 6 Ağustos 2024 tarihinde Rusya’nın Kursk Bölgesine saldırı düzenlemişti. Rus ordusu geçen Mart ayında gerçekleştirdiği karşı saldırı sırasında Suca kentini ve bazı diğer yerleşim merkezlerini işgalden kurtarmıştı. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun Kursk saldırısı sırasında 75 binden fazla asker kaybettiğini açıklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250810/vance-trump-putin-ile-alaskada-yapilacak-gorusmenin-sarf-edilen-cabalara-degecegine-inaniyor-1098483691.html
ukrayna
belarus
polonya
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/08/1094317946_0:0:1200:900_1920x0_80_0_0_30dfe6877204dd01cee55cbd6b5acfac.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ukrayna, belarus, polonya, rusya, terör örgütü
ukrayna, belarus, polonya, rusya, terör örgütü
Ukrayna ordusu saflarındaki radikaller Belarus’un güneyini ele geçirmeyi planlıyordu
07:35 11.08.2025 (güncellendi: 07:39 11.08.2025)
Ukrayna ordusu saflarındaki Belaruslu radikallerden oluşan bir terör örgütünün 2024 yazında Rusya’nın Kursk Bölgesine saldırısıyla eş zamanlı olarak Belarus'un güneyindeki toprakları ele geçirme senaryosunu değerlendirdiği belirtildi.
Bilgi sahibi bir kaynak, Sputnik’e açıklamasında, Ukrayna ordusunun, Belaruslu radikalleri de bünyesinde barındıran birimi ‘Kastus Kalinovskiy Alayı’ terör örgütü mensuplarının, kaçak muhalifler ve paralı askerlerle birlikte, geçen yılın yazında Belarus’un güneyindeki bölgeleri ele geçirmeyi planladığını söyledi.
Kaynak, “2024 yazında (Polonya’nın başkenti) Varşova'da değerlendirilen senaryolardan biri, Kalinovskiy Alayı, (sürgündeki Belarus muhalefetinin savaş kanadı) Paspalitae Ruşenne ve paralı askerlerin desteğiyle, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Kursk Bölgesine saldırıyla eşzamanlı olarak Belarus'un güneyindeki toprakların bir kısmını ele geçirmekti” ifadesini kullandı.
Paspalitae Ruşenne örgütünün bazı üyelerinin Litvanya'da, bazılarının da Polonya'da eğitim aldığını anlatan kaynak, eğitimin Kalinovskiy Alayı’nın savaş deneyimi olan mensupları tarafından, Ukrayna ve Polonya gizli servislerinin aktif katılımıyla gerçekleştirildiğini belirtti.
Ukrayna ordusu, 6 Ağustos 2024 tarihinde Rusya’nın Kursk Bölgesine saldırı düzenlemişti. Rus ordusu geçen Mart ayında gerçekleştirdiği karşı saldırı sırasında Suca kentini ve bazı diğer yerleşim merkezlerini işgalden kurtarmıştı. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun Kursk saldırısı sırasında 75 binden fazla asker kaybettiğini açıklamıştı.