Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250811/ukrayna-ordusu-saflarindaki-radikaller-belarusun-guneyini-ele-gecirmeyi-planliyordu-1098487437.html
Ukrayna ordusu saflarındaki radikaller Belarus’un güneyini ele geçirmeyi planlıyordu
Ukrayna ordusu saflarındaki radikaller Belarus’un güneyini ele geçirmeyi planlıyordu
Sputnik Türkiye
Ukrayna ordusu saflarındaki Belaruslu radikallerden oluşan bir terör örgütünün 2024 yazında Rusya’nın Kursk Bölgesine saldırısıyla eş zamanlı olarak Belarus'un... 11.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-11T07:35+0300
2025-08-11T07:39+0300
ukrayna kri̇zi̇
ukrayna
belarus
polonya
rusya
terör örgütü
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/08/1094317946_0:0:1350:759_1920x0_80_0_0_f23204ff286e305cf42a9e65248b2fd8.jpg
Bilgi sahibi bir kaynak, Sputnik’e açıklamasında, Ukrayna ordusunun, Belaruslu radikalleri de bünyesinde barındıran birimi ‘Kastus Kalinovskiy Alayı’ terör örgütü mensuplarının, kaçak muhalifler ve paralı askerlerle birlikte, geçen yılın yazında Belarus’un güneyindeki bölgeleri ele geçirmeyi planladığını söyledi.Kaynak, “2024 yazında (Polonya’nın başkenti) Varşova'da değerlendirilen senaryolardan biri, Kalinovskiy Alayı, (sürgündeki Belarus muhalefetinin savaş kanadı) Paspalitae Ruşenne ve paralı askerlerin desteğiyle, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Kursk Bölgesine saldırıyla eşzamanlı olarak Belarus'un güneyindeki toprakların bir kısmını ele geçirmekti” ifadesini kullandı.Paspalitae Ruşenne örgütünün bazı üyelerinin Litvanya'da, bazılarının da Polonya'da eğitim aldığını anlatan kaynak, eğitimin Kalinovskiy Alayı’nın savaş deneyimi olan mensupları tarafından, Ukrayna ve Polonya gizli servislerinin aktif katılımıyla gerçekleştirildiğini belirtti.Ukrayna ordusu, 6 Ağustos 2024 tarihinde Rusya’nın Kursk Bölgesine saldırı düzenlemişti. Rus ordusu geçen Mart ayında gerçekleştirdiği karşı saldırı sırasında Suca kentini ve bazı diğer yerleşim merkezlerini işgalden kurtarmıştı. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun Kursk saldırısı sırasında 75 binden fazla asker kaybettiğini açıklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250810/vance-trump-putin-ile-alaskada-yapilacak-gorusmenin-sarf-edilen-cabalara-degecegine-inaniyor-1098483691.html
ukrayna
belarus
polonya
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/08/1094317946_0:0:1200:900_1920x0_80_0_0_30dfe6877204dd01cee55cbd6b5acfac.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ukrayna, belarus, polonya, rusya, terör örgütü
ukrayna, belarus, polonya, rusya, terör örgütü

Ukrayna ordusu saflarındaki radikaller Belarus’un güneyini ele geçirmeyi planlıyordu

07:35 11.08.2025 (güncellendi: 07:39 11.08.2025)
© Fotoğraf : Ukraine's 65th Mechanised BrigadeUkraynalı askerler
Ukraynalı askerler - Sputnik Türkiye, 1920, 11.08.2025
© Fotoğraf : Ukraine's 65th Mechanised Brigade
Abone ol
Ukrayna ordusu saflarındaki Belaruslu radikallerden oluşan bir terör örgütünün 2024 yazında Rusya’nın Kursk Bölgesine saldırısıyla eş zamanlı olarak Belarus'un güneyindeki toprakları ele geçirme senaryosunu değerlendirdiği belirtildi.
Bilgi sahibi bir kaynak, Sputnik’e açıklamasında, Ukrayna ordusunun, Belaruslu radikalleri de bünyesinde barındıran birimi ‘Kastus Kalinovskiy Alayı’ terör örgütü mensuplarının, kaçak muhalifler ve paralı askerlerle birlikte, geçen yılın yazında Belarus’un güneyindeki bölgeleri ele geçirmeyi planladığını söyledi.
Kaynak, “2024 yazında (Polonya’nın başkenti) Varşova'da değerlendirilen senaryolardan biri, Kalinovskiy Alayı, (sürgündeki Belarus muhalefetinin savaş kanadı) Paspalitae Ruşenne ve paralı askerlerin desteğiyle, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Kursk Bölgesine saldırıyla eşzamanlı olarak Belarus'un güneyindeki toprakların bir kısmını ele geçirmekti” ifadesini kullandı.
Paspalitae Ruşenne örgütünün bazı üyelerinin Litvanya'da, bazılarının da Polonya'da eğitim aldığını anlatan kaynak, eğitimin Kalinovskiy Alayı’nın savaş deneyimi olan mensupları tarafından, Ukrayna ve Polonya gizli servislerinin aktif katılımıyla gerçekleştirildiğini belirtti.
Ukrayna ordusu, 6 Ağustos 2024 tarihinde Rusya’nın Kursk Bölgesine saldırı düzenlemişti. Rus ordusu geçen Mart ayında gerçekleştirdiği karşı saldırı sırasında Suca kentini ve bazı diğer yerleşim merkezlerini işgalden kurtarmıştı. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun Kursk saldırısı sırasında 75 binden fazla asker kaybettiğini açıklamıştı.
C. D. Vance - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2025
DÜNYA
Vance: Trump, Putin ile Alaska'da yapılacak görüşmenin sarf edilen çabalara değeceğine inanıyor
Dün, 18:15
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала