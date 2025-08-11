https://anlatilaninotesi.com.tr/20250811/ukrayna-ordusu-saflarindaki-radikaller-belarusun-guneyini-ele-gecirmeyi-planliyordu-1098487437.html

Ukrayna ordusu saflarındaki radikaller Belarus’un güneyini ele geçirmeyi planlıyordu

Ukrayna ordusu saflarındaki radikaller Belarus'un güneyini ele geçirmeyi planlıyordu

Bilgi sahibi bir kaynak, Sputnik’e açıklamasında, Ukrayna ordusunun, Belaruslu radikalleri de bünyesinde barındıran birimi ‘Kastus Kalinovskiy Alayı’ terör örgütü mensuplarının, kaçak muhalifler ve paralı askerlerle birlikte, geçen yılın yazında Belarus’un güneyindeki bölgeleri ele geçirmeyi planladığını söyledi.Kaynak, “2024 yazında (Polonya’nın başkenti) Varşova'da değerlendirilen senaryolardan biri, Kalinovskiy Alayı, (sürgündeki Belarus muhalefetinin savaş kanadı) Paspalitae Ruşenne ve paralı askerlerin desteğiyle, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Kursk Bölgesine saldırıyla eşzamanlı olarak Belarus'un güneyindeki toprakların bir kısmını ele geçirmekti” ifadesini kullandı.Paspalitae Ruşenne örgütünün bazı üyelerinin Litvanya'da, bazılarının da Polonya'da eğitim aldığını anlatan kaynak, eğitimin Kalinovskiy Alayı’nın savaş deneyimi olan mensupları tarafından, Ukrayna ve Polonya gizli servislerinin aktif katılımıyla gerçekleştirildiğini belirtti.Ukrayna ordusu, 6 Ağustos 2024 tarihinde Rusya’nın Kursk Bölgesine saldırı düzenlemişti. Rus ordusu geçen Mart ayında gerçekleştirdiği karşı saldırı sırasında Suca kentini ve bazı diğer yerleşim merkezlerini işgalden kurtarmıştı. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun Kursk saldırısı sırasında 75 binden fazla asker kaybettiğini açıklamıştı.

