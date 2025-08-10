Türkiye
Vance: Trump, Putin ile Alaska'da yapılacak görüşmenin sarf edilen çabalara değeceğine inanıyor
Vance: Trump, Putin ile Alaska'da yapılacak görüşmenin sarf edilen çabalara değeceğine inanıyor
Sputnik Türkiye
ABD Başkan Yardımcısı J. D. Vance, Başkan Donald Trump’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Alaska'da yapılacak görüşmenin sarf edilen çabaya değeceğine... 10.08.2025, Sputnik Türkiye
ABD medyasına planlanan Putin-Trump görüşmesini yorumlayan Vance, “Donald Trump bugün bana özel olarak, 'Baksana, belki işe yarar, belki yaramaz ama çabaya değer. Denemeye değer' dedi. Bu çatışmayı sona erdirmek için Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın diplomatik nüfuzunu kullanmaya devam edeceğiz” diye konuştu.‘Trump, Ukrayna çatışmasına yönelik finansmanı sonlandırmak istiyor’Vance ayrıca Trump'ın ABD'nin Ukrayna'daki çatışmaya finansman sağlamayı sonlandırmak istediğini, Amerikalıların vergilerini buna harcamaktan bıktığını ifade etti.Avrupalıların Ukrayna'ya transfer etmek üzere Amerikalı üreticilerden silah satın almak istemeleri halinde Washington'un buna itirazı olmadığına dikkat çeken Vance, “Ancak bunu kendimiz finanse etmeyeceğiz” vurgusunu yaptı.
18:15 10.08.2025
© AP Photo / Matt RourkeC. D. Vance
ABD Başkan Yardımcısı J. D. Vance, Başkan Donald Trump’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Alaska'da yapılacak görüşmenin sarf edilen çabaya değeceğine inandığını belirtti.
ABD medyasına planlanan Putin-Trump görüşmesini yorumlayan Vance, “Donald Trump bugün bana özel olarak, 'Baksana, belki işe yarar, belki yaramaz ama çabaya değer. Denemeye değer' dedi. Bu çatışmayı sona erdirmek için Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın diplomatik nüfuzunu kullanmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

‘Trump, Ukrayna çatışmasına yönelik finansmanı sonlandırmak istiyor’

Vance ayrıca Trump'ın ABD'nin Ukrayna'daki çatışmaya finansman sağlamayı sonlandırmak istediğini, Amerikalıların vergilerini buna harcamaktan bıktığını ifade etti.

Başkan ve ben Amerika'nın, Ukrayna'daki savaşı finanse etmesini sonlandırmak istiyoruz. Barışçıl bir çözüme ulaşmak istiyoruz. Ölümleri durdurmak istiyoruz. Amerikalılar paralarını, vergilerini bu çatışmaya harcamaktan bıktı.

Avrupalıların Ukrayna'ya transfer etmek üzere Amerikalı üreticilerden silah satın almak istemeleri halinde Washington'un buna itirazı olmadığına dikkat çeken Vance, “Ancak bunu kendimiz finanse etmeyeceğiz” vurgusunu yaptı.
