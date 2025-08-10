https://anlatilaninotesi.com.tr/20250810/vance-trump-putin-ile-alaskada-yapilacak-gorusmenin-sarf-edilen-cabalara-degecegine-inaniyor-1098483691.html

Vance: Trump, Putin ile Alaska'da yapılacak görüşmenin sarf edilen çabalara değeceğine inanıyor

Vance: Trump, Putin ile Alaska'da yapılacak görüşmenin sarf edilen çabalara değeceğine inanıyor

Sputnik Türkiye

ABD Başkan Yardımcısı J. D. Vance, Başkan Donald Trump’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Alaska'da yapılacak görüşmenin sarf edilen çabaya değeceğine... 10.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-10T18:15+0300

2025-08-10T18:15+0300

2025-08-10T18:15+0300

dünya

abd

beyaz saray

j.d. vance

donald trump

rusya

vladimir putin

alaska

görüşme

amerika

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0a/1098483535_0:0:748:421_1920x0_80_0_0_9d2b9c8d554bf554037ade6cc41f94a8.png

ABD medyasına planlanan Putin-Trump görüşmesini yorumlayan Vance, “Donald Trump bugün bana özel olarak, 'Baksana, belki işe yarar, belki yaramaz ama çabaya değer. Denemeye değer' dedi. Bu çatışmayı sona erdirmek için Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın diplomatik nüfuzunu kullanmaya devam edeceğiz” diye konuştu.‘Trump, Ukrayna çatışmasına yönelik finansmanı sonlandırmak istiyor’Vance ayrıca Trump'ın ABD'nin Ukrayna'daki çatışmaya finansman sağlamayı sonlandırmak istediğini, Amerikalıların vergilerini buna harcamaktan bıktığını ifade etti.Avrupalıların Ukrayna'ya transfer etmek üzere Amerikalı üreticilerden silah satın almak istemeleri halinde Washington'un buna itirazı olmadığına dikkat çeken Vance, “Ancak bunu kendimiz finanse etmeyeceğiz” vurgusunu yaptı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250809/trump-putin-ile-15-agustosta-alaskada-bir-gorusme-gerceklestirecegiz-1098459823.html

abd

rusya

alaska

amerika

washington

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, beyaz saray, j.d. vance, donald trump, rusya, vladimir putin, alaska, görüşme, amerika, abd, washington