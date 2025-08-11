https://anlatilaninotesi.com.tr/20250811/trump-cuma-gunu-rusyaya-gidecegini-soyledi-1098514869.html
Trump Cuma günü Rusya lideri Putin ile görüşeceğini söyledi
11.08.2025
ABD Başkanı Donald Trump, basın mensuplarına yaptığı açıklamada Cuma günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşeceğini belirtti.Amerikan lideri, "Putin’le görüşeceğim. Burada (Washington'da) bulunup buraların ne kadar güvensiz, kirli ve iğrenç olduğundan bahsetmek hoşuma gitmiyor. Bir zamanlar harika olan başkent, şimdi grafitilerle kaplı" ifadelerini kullandı.Washington'daki durumdan memnuniyetsizliğini dile getiren Trump ayrıca başkent polisini doğrudan federal hükümetin kontrolüne geçirdiğini ifade etti.Trump, Putin ve Zelenskiy arasında görüşme düzenleme niyetinde olduğunu söylediABD Başkanı Trump, Putin ile görüştükten sonra Rus lider ve Zelenskiy arasında bir görüşme veya Zelenskiy'in katılacağı üçlü bir toplantı beklediğini dile getirdi.ABD lideri, anketlere göre Ukrayna halkının yüzde 88'inin Rusya ile anlaşma yapılmasından yana olduğunu da sözlerine ekledi.Daha önce Rus ve ABD yetkilileri, Putin ve Trump'ın 15 Ağustos'ta Alaska'da görüşeceğini açıklamıştı.
19:14 11.08.2025 (güncellendi: 19:45 11.08.2025)
