Trump: Putin ile 15 Ağustos'ta Alaska'da bir görüşme gerçekleştireceğiz
Trump: Putin ile 15 Ağustos'ta Alaska'da bir görüşme gerçekleştireceğiz
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 15 Ağustos'ta Alaska'da görüşme gerçekleştireceklerini ifade etti. 09.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-09T01:22+0300
2025-08-09T01:22+0300
2025-08-09T01:22+0300
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, 15 Ağustos'ta Alaska'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşeceğini duyurdu.Paylaşımında Trump, şu ifadeleri kullandı:
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, 15 Ağustos'ta Alaska'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşeceğini duyurdu.
Paylaşımında Trump, şu ifadeleri kullandı:
ABD Başkanı olarak benim ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in merakla beklenen görüşmesi, önümüzdeki Cuma, 15 Ağustos 2025'te Alaska Eyaleti'nde gerçekleşecek. Ayrıntılar yakında açıklanacak. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim