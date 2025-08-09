Türkiye
Trump: Putin ile 15 Ağustos'ta Alaska'da bir görüşme gerçekleştireceğiz
dünya
rusya
vladimir putin
abd
donald trump
rusya
01:22 09.08.2025
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, 15 Ağustos'ta Alaska'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşeceğini duyurdu.
Paylaşımında Trump, şu ifadeleri kullandı:
ABD Başkanı olarak benim ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in merakla beklenen görüşmesi, önümüzdeki Cuma, 15 Ağustos 2025'te Alaska Eyaleti'nde gerçekleşecek. Ayrıntılar yakında açıklanacak. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim
