Türkiye
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
TMSF, Flash Haber TV'yi satışa çıkardı
TMSF, Flash Haber TV'yi satışa çıkardı
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Flash Haber TV Ticari ve İktisadi Bütünlüğünü 84 milyon lira muhammen bedelle satışa çıkardı. 11.08.2025
türki̇ye
flash tv
tmsf
satış
TMSF, Flash Haber TV'yi satışa çıkardı.Açık artırma uygulanacakTMSF'den yapılan açıklamaya göre, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun kayyım olarak atandığı, Göktuğ Multimedya Yayıncılık AŞ'ye ait Flash Haber TV'nin ihalesinde kapalı zarf ve açık artırma usulleri birlikte uygulanacak.Flash TV ne kadara satışta?Muhammen bedelin 84 milyon lira olarak belirlendiği ihaleye 16 Eylül'e kadar teklif verilebilecek. İhale, 17 Eylül'de saat 14.00'te TMSF'nin Esentepe'deki binasında gerçekleştirilecek. İhaleye pazarlık usulüyle devam edilmesine karar verilmesi halinde pazarlık 19 Eylül'de aynı yerde ve saatte yapılacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250610/halk-tvnin-sahibi-cafer-mahiroglu-hakkinda-yakalama-karari-cikarildi-1096922670.html
türki̇ye
tmsf, flash haber tv'yi satışa çıkardı
tmsf, flash haber tv'yi satışa çıkardı

TMSF, Flash Haber TV'yi satışa çıkardı

12:26 11.08.2025 (güncellendi: 12:28 11.08.2025)
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Flash Haber TV Ticari ve İktisadi Bütünlüğünü 84 milyon lira muhammen bedelle satışa çıkardı.
TMSF, Flash Haber TV'yi satışa çıkardı.

Açık artırma uygulanacak

TMSF'den yapılan açıklamaya göre, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun kayyım olarak atandığı, Göktuğ Multimedya Yayıncılık AŞ'ye ait Flash Haber TV'nin ihalesinde kapalı zarf ve açık artırma usulleri birlikte uygulanacak.

Flash TV ne kadara satışta?

Muhammen bedelin 84 milyon lira olarak belirlendiği ihaleye 16 Eylül'e kadar teklif verilebilecek. İhale, 17 Eylül'de saat 14.00'te TMSF'nin Esentepe'deki binasında gerçekleştirilecek. İhaleye pazarlık usulüyle devam edilmesine karar verilmesi halinde pazarlık 19 Eylül'de aynı yerde ve saatte yapılacak.
