https://anlatilaninotesi.com.tr/20250811/tmsf-ekoturke-el-koydu-kayyum-atanmasi-bekleniyor-1098505138.html
TMSF, Ekotürk'e el koydu: Kayyum atanması bekleniyor
Sputnik Türkiye
Papara’nın ortağı olduğu televizyon kanalı Ekotürk’e TMSF'nin el koyduğu açıklandı. 11.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-11T16:13+0300
2025-08-11T16:13+0300
2025-08-11T16:13+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/09/18/1042904710_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_d52e76530bf5b9a5e3a1bffed019ad7b.jpg
Tasarruf Mevduatı Fonu (TMSF) yasa dışı bahis soruşturmasında adı geçen Papara'nın ortağı olduğu Ekotürk'e el koydu. Kanala kısa süre içerisinde kayyum atanacağı belirtiliyor. Kurum çalışanlarına bilgi verildiEkonomim'in haberine göre, yasadışı bahis soruşturmasında adı geçen Papara’nın ortağı Ekotürk, TMSF yönetimine geçti. EkoTürk Yönetim Kurulu'nda; Papara Elektronik Para AŞ'nin "yasa dışı bahis" suçunun işlenmesini kolaylaştırdığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada tutuklanan şirketin sahibi Ahmed Faruk Karslı da bulunuyordu.Dün, şirkete ait bilgisayarlara el koyup yedekleme işlemlerini tamamlayan TMSF, bugün kanala yeni yönetim kadrosuyla geldi. Geçtiğimiz hafta, aralarında genel yayın yönetmeninin de bulunduğu 15’ten fazla çalışanın işine son verilmişti. Bu sabah ise yetkililer, kurum çalışanlarına sözlü olarak kanala el konulduğunu bildirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250811/tmsf-flash-haber-tvyi-satisa-cikardi-1098500364.html
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/09/18/1042904710_126:0:875:562_1920x0_80_0_0_6f684b59dfaa7caf3b7246653986ff1b.jpg
tmsf, kayyum, papara, el koyma
