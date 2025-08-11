https://anlatilaninotesi.com.tr/20250811/tahkim-kurulu-kararini-verdi-yuzme-kupasi-galatasaraydan-alindi-fenerbahceye-verildi-1098511492.html

Tahkim Kurulu kararını verdi: Yüzme Kupası Galatasaray’dan alındı, Fenerbahçe’ye verildi

Tahkim Kurulu kararını verdi: Yüzme Kupası Galatasaray’dan alındı, Fenerbahçe’ye verildi

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe, 2023 Türkiye Arena Kulüplerarası Yüzme Şampiyonası’nda Galatasaray’ın lisanssız sporcu yarıştırdığı gerekçesiyle yaptığı itirazı kazandı. Tahkim... 11.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-11T17:21+0300

2025-08-11T17:21+0300

2025-08-11T17:22+0300

spor

fenerbahçe

tahkim kurulu

galatasaray

kulüp

kupa

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0b/1098511607_0:42:699:435_1920x0_80_0_0_9fdee1c9c5f9b14d033f2d623fa378eb.png

2023 Türkiye Arena Kulüplerarası Yüzme Şampiyonası’nda Açık Yaş Erkekler kategorisinde yaşanan kupa krizi sonuçlandı. Fenerbahçe Spor Kulübü, Galatasaray’ın lisanssız sporcu yarıştırdığı gerekçesiyle yaptığı itirazda haklı bulundu.Kupaya Fenerbahçe sahip olduTahkim Kurulu kararıyla şampiyonluk kupası, Galatasaray’dan alınarak Fenerbahçe’ye verildi. Sarı-lacivertli kulüp, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada “Kupa, emeğin ve adaletin gerçek sahibine verilmiştir” ifadelerini kullandı.Fenerbahçe’den etik vurgusuKulüp açıklamasında, “Bu karar, alın terinin, emeğin ve dürüst rekabetin karşılığının en somut tescilidir. Sporun ruhu, etik ve ahlaki değerleri ön planda tutmakla güçlenir” denildi.Başarıya devam mesajıFenerbahçe, hafta sonu gerçekleşen Türkiye Kulüpler Arası Uzun Kulvar Yıldız, Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası’nda 6 kupanın 5’ini kazanan yüzme şubesini ve sporcularını tebrik ederek, “Her branşta hakkımızı sonuna kadar aramaktan vazgeçmeyiz” açıklamasını yaptı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250811/fenerbahce-soylentileri-sonrasi-okan-buruk-takipten-cikmisti--kerem-akturkoglundan-da-eski-hocasina-1098509725.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

fenerbahçe, tahkim kurulu, galatasaray, kulüp, kupa