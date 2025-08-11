https://anlatilaninotesi.com.tr/20250811/tahkim-kurulu-kararini-verdi-yuzme-kupasi-galatasaraydan-alindi-fenerbahceye-verildi-1098511492.html
Tahkim Kurulu kararını verdi: Yüzme Kupası Galatasaray’dan alındı, Fenerbahçe’ye verildi
17:21 11.08.2025 (güncellendi: 17:22 11.08.2025)
Fenerbahçe, 2023 Türkiye Arena Kulüplerarası Yüzme Şampiyonası’nda Galatasaray’ın lisanssız sporcu yarıştırdığı gerekçesiyle yaptığı itirazı kazandı. Tahkim Kurulu kararıyla Açık Yaş Erkekler Yüzme Kupası, Galatasaray’dan alınarak Fenerbahçe’ye verildi. Sarı-lacivertli kulüp, “Kupa emeğin sahibine gitti” dedi.
2023 Türkiye Arena Kulüplerarası Yüzme Şampiyonası’nda Açık Yaş Erkekler kategorisinde yaşanan kupa krizi sonuçlandı. Fenerbahçe Spor Kulübü, Galatasaray’ın lisanssız sporcu yarıştırdığı gerekçesiyle yaptığı itirazda haklı bulundu.
Kupaya Fenerbahçe sahip oldu
Tahkim Kurulu kararıyla şampiyonluk kupası, Galatasaray’dan alınarak Fenerbahçe’ye verildi. Sarı-lacivertli kulüp, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada “Kupa, emeğin ve adaletin gerçek sahibine verilmiştir” ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe’den etik vurgusu
Kulüp açıklamasında, “Bu karar, alın terinin, emeğin ve dürüst rekabetin karşılığının en somut tescilidir. Sporun ruhu, etik ve ahlaki değerleri ön planda tutmakla güçlenir” denildi.
Fenerbahçe, hafta sonu gerçekleşen Türkiye Kulüpler Arası Uzun Kulvar Yıldız, Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası’nda 6 kupanın 5’ini kazanan yüzme şubesini ve sporcularını tebrik ederek, “Her branşta hakkımızı sonuna kadar aramaktan vazgeçmeyiz” açıklamasını yaptı.