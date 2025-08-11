Türkiye
Tahkim Kurulu kararını verdi: Yüzme Kupası Galatasaray'dan alındı, Fenerbahçe'ye verildi
Tahkim Kurulu kararını verdi: Yüzme Kupası Galatasaray’dan alındı, Fenerbahçe’ye verildi
Fenerbahçe, 2023 Türkiye Arena Kulüplerarası Yüzme Şampiyonası’nda Galatasaray’ın lisanssız sporcu yarıştırdığı gerekçesiyle yaptığı itirazı kazandı. Tahkim... 11.08.2025, Sputnik Türkiye
2023 Türkiye Arena Kulüplerarası Yüzme Şampiyonası’nda Açık Yaş Erkekler kategorisinde yaşanan kupa krizi sonuçlandı. Fenerbahçe Spor Kulübü, Galatasaray’ın lisanssız sporcu yarıştırdığı gerekçesiyle yaptığı itirazda haklı bulundu.Kupaya Fenerbahçe sahip olduTahkim Kurulu kararıyla şampiyonluk kupası, Galatasaray’dan alınarak Fenerbahçe’ye verildi. Sarı-lacivertli kulüp, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada “Kupa, emeğin ve adaletin gerçek sahibine verilmiştir” ifadelerini kullandı.Fenerbahçe’den etik vurgusuKulüp açıklamasında, “Bu karar, alın terinin, emeğin ve dürüst rekabetin karşılığının en somut tescilidir. Sporun ruhu, etik ve ahlaki değerleri ön planda tutmakla güçlenir” denildi.Başarıya devam mesajıFenerbahçe, hafta sonu gerçekleşen Türkiye Kulüpler Arası Uzun Kulvar Yıldız, Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası’nda 6 kupanın 5’ini kazanan yüzme şubesini ve sporcularını tebrik ederek, “Her branşta hakkımızı sonuna kadar aramaktan vazgeçmeyiz” açıklamasını yaptı.
17:21 11.08.2025 (güncellendi: 17:22 11.08.2025)
Fenerbahçe, 2023 Türkiye Arena Kulüplerarası Yüzme Şampiyonası’nda Galatasaray’ın lisanssız sporcu yarıştırdığı gerekçesiyle yaptığı itirazı kazandı. Tahkim Kurulu kararıyla Açık Yaş Erkekler Yüzme Kupası, Galatasaray’dan alınarak Fenerbahçe’ye verildi. Sarı-lacivertli kulüp, “Kupa emeğin sahibine gitti” dedi.
2023 Türkiye Arena Kulüplerarası Yüzme Şampiyonası’nda Açık Yaş Erkekler kategorisinde yaşanan kupa krizi sonuçlandı. Fenerbahçe Spor Kulübü, Galatasaray’ın lisanssız sporcu yarıştırdığı gerekçesiyle yaptığı itirazda haklı bulundu.

Kupaya Fenerbahçe sahip oldu

Tahkim Kurulu kararıyla şampiyonluk kupası, Galatasaray’dan alınarak Fenerbahçe’ye verildi. Sarı-lacivertli kulüp, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada “Kupa, emeğin ve adaletin gerçek sahibine verilmiştir” ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe’den etik vurgusu

Kulüp açıklamasında, “Bu karar, alın terinin, emeğin ve dürüst rekabetin karşılığının en somut tescilidir. Sporun ruhu, etik ve ahlaki değerleri ön planda tutmakla güçlenir” denildi.

Başarıya devam mesajı

Fenerbahçe, hafta sonu gerçekleşen Türkiye Kulüpler Arası Uzun Kulvar Yıldız, Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası’nda 6 kupanın 5’ini kazanan yüzme şubesini ve sporcularını tebrik ederek, “Her branşta hakkımızı sonuna kadar aramaktan vazgeçmeyiz” açıklamasını yaptı.
