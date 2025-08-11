https://anlatilaninotesi.com.tr/20250811/fenerbahce-soylentileri-sonrasi-okan-buruk-takipten-cikmisti--kerem-akturkoglundan-da-eski-hocasina-1098509725.html

Fenerbahçe söylentileri sonrası Okan Buruk takipten çıkmıştı: Kerem Aktürkoğlu'ndan da eski hocasına karşı hamle geldi

Fenerbahçe’nin Kerem Aktürkoğlu transferi iddiaları gündemdeyken, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk eski öğrencisini sosyal medyada takipten çıktı. Kerem... 11.08.2025, Sputnik Türkiye

Trendyol Süper Lig’de 2025-2026 sezonu başlarken, transfer hareketliliği hız kesmiyor. Fenerbahçe’nin, eski Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu’nu transfer listesine alması, hem futbol dünyasında hem de sosyal medyada gündem oldu.Okan Buruk’tan takipten çıkarma hamlesiGalatasaray, yeni sezonu Gaziantep FK deplasmanında 3-0’lık galibiyetle açarken, teknik direktör Okan Buruk’un, eski öğrencisi Kerem Aktürkoğlu’nu Instagram’da takipten çıkması dikkat çekti. Bu hamle, taraftarlar arasında “transfer tepkisi” olarak yorumlandı.Kerem Aktürkoğlu’ndan jet yanıtMilli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, eski hocasının bu hareketine kısa sürede karşılık verdi. Aktürkoğlu da Okan Buruk’u sosyal medya hesabından takip etmeyi bırakarak dedikoduları daha da alevlendirdi.Fenerbahçe ile anlaşma aşamasındaTransfer kulislerine göre Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu için Benfica’ya 22 milyon euro bonservis ve 3 milyon euro bonus teklif etti. Portekiz ekibinin cevabı beklenirken, yıldız oyuncunun kulüp yönetimine “Kariyerime Fenerbahçe’de devam etmek istiyorum” dediği öğrenildi. Sarı-lacivertlilerin, oyuncuyla yıllık 4,5 milyon euro maaş konusunda el sıkıştığı belirtiliyor.

