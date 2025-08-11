https://anlatilaninotesi.com.tr/20250811/fenerbahce-soylentileri-sonrasi-okan-buruk-takipten-cikmisti--kerem-akturkoglundan-da-eski-hocasina-1098509725.html
Fenerbahçe söylentileri sonrası Okan Buruk takipten çıkmıştı: Kerem Aktürkoğlu'ndan da eski hocasına karşı hamle geldi
Fenerbahçe söylentileri sonrası Okan Buruk takipten çıkmıştı: Kerem Aktürkoğlu'ndan da eski hocasına karşı hamle geldi
Fenerbahçe'nin Kerem Aktürkoğlu transferi iddiaları gündemdeyken, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk eski öğrencisini sosyal medyada takipten çıktı. Kerem...
Trendyol Süper Lig’de 2025-2026 sezonu başlarken, transfer hareketliliği hız kesmiyor. Fenerbahçe’nin, eski Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu’nu transfer listesine alması, hem futbol dünyasında hem de sosyal medyada gündem oldu.Okan Buruk’tan takipten çıkarma hamlesiGalatasaray, yeni sezonu Gaziantep FK deplasmanında 3-0’lık galibiyetle açarken, teknik direktör Okan Buruk’un, eski öğrencisi Kerem Aktürkoğlu’nu Instagram’da takipten çıkması dikkat çekti. Bu hamle, taraftarlar arasında “transfer tepkisi” olarak yorumlandı.Kerem Aktürkoğlu’ndan jet yanıtMilli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, eski hocasının bu hareketine kısa sürede karşılık verdi. Aktürkoğlu da Okan Buruk’u sosyal medya hesabından takip etmeyi bırakarak dedikoduları daha da alevlendirdi.Fenerbahçe ile anlaşma aşamasındaTransfer kulislerine göre Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu için Benfica’ya 22 milyon euro bonservis ve 3 milyon euro bonus teklif etti. Portekiz ekibinin cevabı beklenirken, yıldız oyuncunun kulüp yönetimine “Kariyerime Fenerbahçe’de devam etmek istiyorum” dediği öğrenildi. Sarı-lacivertlilerin, oyuncuyla yıllık 4,5 milyon euro maaş konusunda el sıkıştığı belirtiliyor.
16:42 11.08.2025 (güncellendi: 16:44 11.08.2025)
Fenerbahçe’nin Kerem Aktürkoğlu transferi iddiaları gündemdeyken, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk eski öğrencisini sosyal medyada takipten çıktı. Kerem Aktürkoğlu da Buruk’a aynı şekilde karşılık verdi. Fenerbahçe’nin 22+3 milyon euro teklif sunduğu yıldız futbolcunun imzaya yakın olduğu öğrenildi.
Trendyol Süper Lig’de 2025-2026 sezonu başlarken, transfer hareketliliği hız kesmiyor. Fenerbahçe’nin, eski Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu’nu transfer listesine alması, hem futbol dünyasında hem de sosyal medyada gündem oldu.
Okan Buruk’tan takipten çıkarma hamlesi
Galatasaray, yeni sezonu Gaziantep FK deplasmanında 3-0’lık galibiyetle açarken, teknik direktör Okan Buruk’un, eski öğrencisi Kerem Aktürkoğlu’nu Instagram’da takipten çıkması dikkat çekti. Bu hamle, taraftarlar arasında “transfer tepkisi” olarak yorumlandı.
Kerem Aktürkoğlu’ndan jet yanıt
Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, eski hocasının bu hareketine kısa sürede karşılık verdi. Aktürkoğlu da Okan Buruk’u sosyal medya hesabından takip etmeyi bırakarak dedikoduları daha da alevlendirdi.
Fenerbahçe ile anlaşma aşamasında
Transfer kulislerine göre Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu için Benfica’ya 22 milyon euro bonservis ve 3 milyon euro bonus teklif etti. Portekiz ekibinin cevabı beklenirken, yıldız oyuncunun kulüp yönetimine “Kariyerime Fenerbahçe’de devam etmek istiyorum” dediği öğrenildi. Sarı-lacivertlilerin, oyuncuyla yıllık 4,5 milyon euro maaş konusunda el sıkıştığı belirtiliyor.