Szijjarto: Macaristan, Putin ile Trump arasında gerçekleşecek görüşmenin başarılı olmasını heyecanla bekliyor
Szijjarto: Macaristan, Putin ile Trump arasında gerçekleşecek görüşmenin başarılı olmasını heyecanla bekliyor
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Rusya Başbakan Yardımcısı Denis Manturov ile telefonda görüşme gerçekleştirdiğini duyurdu. 11.08.2025
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Rusya-ABD zirvesi öncesinde Rusya Başbakan Yardımcısı Denis Manturov ile telefonda görüşme gerçekleştirdiğini ve Macaristan’ın görüşmenin başarısını 'büyük bir heyecanla' beklediğini ifade etti. Szijjarto, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:Szijjarto, Budapeşte’nin 'Avrupa liderleri ve eski Amerikan siyasi liderleri tarafından yetersiz saldırılara maruz kalsa da, her zaman ateşkes, barış görüşmeleri ve diplomatik kanalların açık tutulması için çaba gösterdiğini' vurguladı. Szijjarto ayrıca, Alaska'nın 'bu hafta arama motorlarında en popüler coğrafi isim olacağını' ve 'ABD ve Rusya başkanlarının görüşmesinin önemi Ay’dan bile fark edilebileceği' için bunun son derece anlamlı olduğunu ifade etti. Kremlin ve Beyaz Saray, daha önce Putin ile Trump’ın 15 Ağustos’ta Alaska’da bir araya geleceğini açıklamıştı. Rusya liderinin yardımcısı Yuri Uşakov’un belirttiğine göre, ABD Başkanı’nın özel temsilcisi Steve Witkoff, Rusya ziyaretinde Kremlin’de Putin, Trump ve Vladimir Zelenskiy arasında üçlü bir görüşme olasılığından söz etmiş ancak Rus tarafı, bu konu hakkında bir yorum yapmayarak ikili zirvenin hazırlıklarına odaklanılması gerektiğini vurgulamıştı. Putin, Zelenskiy ile görüşmenin mümkün olduğunu belirtirken, böyle bir görüşmenin gerçekleşebilmesi için henüz uygun koşulların oluşmadığını ifade ederken Zelenskiy, Putin ve Trump arasındaki görüşme öncesinde toprak tavizleri vermeyeceğini duyurmuştu.
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Rusya-ABD zirvesi öncesinde Rusya Başbakan Yardımcısı Denis Manturov ile telefonda görüşme gerçekleştirdiğini ve Macaristan’ın görüşmenin başarısını 'büyük bir heyecanla' beklediğini ifade etti.
Szijjarto, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
“Bugün öğleden sonra, zirve öncesinde uluslararası siyasi durumu Rusya Birinci Başbakan Yardımcısı Denis Manturov ile telefonda görüştüm. Macaristan’ın, Ukrayna’daki çatışmanın çözümünün çatışma alanında değil, müzakere masasında ele alınması gerektiği yönündeki tutumunu teyit ettim. Bu müzakerelerin büyük olasılıkla ABD ile Rusya arasında bir anlaşmaya varılmasını sağlayacağına inanıyorum. Bu nedenle Macaristan, ABD ve Rusya Devlet Başkanlarının görüşmesini memnuniyetle karşılamakta ve bu görüşmeden büyük beklentiler içindedir”
Szijjarto, Budapeşte’nin 'Avrupa liderleri ve eski Amerikan siyasi liderleri tarafından yetersiz saldırılara maruz kalsa da, her zaman ateşkes, barış görüşmeleri ve diplomatik kanalların açık tutulması için çaba gösterdiğini' vurguladı. Szijjarto ayrıca, Alaska'nın 'bu hafta arama motorlarında en popüler coğrafi isim olacağını' ve 'ABD ve Rusya başkanlarının görüşmesinin önemi Ay’dan bile fark edilebileceği' için bunun son derece anlamlı olduğunu ifade etti.
Kremlin ve Beyaz Saray, daha önce Putin ile Trump’ın 15 Ağustos’ta Alaska’da bir araya geleceğini açıklamıştı. Rusya liderinin yardımcısı Yuri Uşakov’un belirttiğine göre, ABD Başkanı’nın özel temsilcisi Steve Witkoff, Rusya ziyaretinde Kremlin’de Putin, Trump ve Vladimir Zelenskiy arasında üçlü bir görüşme olasılığından söz etmiş ancak Rus tarafı, bu konu hakkında bir yorum yapmayarak ikili zirvenin hazırlıklarına odaklanılması gerektiğini vurgulamıştı.
Putin, Zelenskiy ile görüşmenin mümkün olduğunu belirtirken, böyle bir görüşmenin gerçekleşebilmesi için henüz uygun koşulların oluşmadığını ifade ederken Zelenskiy, Putin ve Trump arasındaki görüşme öncesinde toprak tavizleri vermeyeceğini duyurmuştu.