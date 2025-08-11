https://anlatilaninotesi.com.tr/20250811/szijjarto-macaristan-putin-ile-trump-arasinda-gerceklesecek-gorusmenin-basarili-olmasini-heyecanla-1098517397.html

Szijjarto: Macaristan, Putin ile Trump arasında gerçekleşecek görüşmenin başarılı olmasını heyecanla bekliyor

Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Rusya Başbakan Yardımcısı Denis Manturov ile telefonda görüşme gerçekleştirdiğini duyurdu. 11.08.2025, Sputnik Türkiye

Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Rusya-ABD zirvesi öncesinde Rusya Başbakan Yardımcısı Denis Manturov ile telefonda görüşme gerçekleştirdiğini ve Macaristan’ın görüşmenin başarısını 'büyük bir heyecanla' beklediğini ifade etti. Szijjarto, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:Szijjarto, Budapeşte’nin 'Avrupa liderleri ve eski Amerikan siyasi liderleri tarafından yetersiz saldırılara maruz kalsa da, her zaman ateşkes, barış görüşmeleri ve diplomatik kanalların açık tutulması için çaba gösterdiğini' vurguladı. Szijjarto ayrıca, Alaska'nın 'bu hafta arama motorlarında en popüler coğrafi isim olacağını' ve 'ABD ve Rusya başkanlarının görüşmesinin önemi Ay’dan bile fark edilebileceği' için bunun son derece anlamlı olduğunu ifade etti. Kremlin ve Beyaz Saray, daha önce Putin ile Trump’ın 15 Ağustos’ta Alaska’da bir araya geleceğini açıklamıştı. Rusya liderinin yardımcısı Yuri Uşakov’un belirttiğine göre, ABD Başkanı’nın özel temsilcisi Steve Witkoff, Rusya ziyaretinde Kremlin’de Putin, Trump ve Vladimir Zelenskiy arasında üçlü bir görüşme olasılığından söz etmiş ancak Rus tarafı, bu konu hakkında bir yorum yapmayarak ikili zirvenin hazırlıklarına odaklanılması gerektiğini vurgulamıştı. Putin, Zelenskiy ile görüşmenin mümkün olduğunu belirtirken, böyle bir görüşmenin gerçekleşebilmesi için henüz uygun koşulların oluşmadığını ifade ederken Zelenskiy, Putin ve Trump arasındaki görüşme öncesinde toprak tavizleri vermeyeceğini duyurmuştu.

