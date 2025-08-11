Şoygu: Moldova'da seçimlere hile karıştırılması ihtimali var
12:04 11.08.2025 (güncellendi: 12:09 11.08.2025)
Moldova'da iktidardaki Eylem ve Dayanışma Partisi’nin (PAS), 28 Eylül'de yapılacak parlamento seçimlerini kazanabileceğinden emin olmadığına dikkat çeken Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Şoygu, sonuçların doğrudan manipüle edilmesi ve ülkedeki durumun Ukrayna'daki Maidan senaryosuna göre istikrarsızlaştırılması ihtimali olduğunu belirtti.
Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu, RIA Novosti haber ajansı için kaleme aldığı ‘Yol Ayrımındaki Moldova’ yazısında, Moldova’da seçimlere hile karıştırılması ihtimalinin olduğunu kaydetti.
Şoygu, “Ekonomik faaliyetlerin yıkıcı sonuçları, yolsuzluk ve iktidarın siyasi baskıları, seçmenlerin onlara olan güvenini sarstı. Bu yüzden iktidardaki parti, kitlesel ‘beyin yıkamaya’ rağmen seçimleri kazanacağından emin değil. Ülkede yüksek yaşam standartları sağlama vaatleri artık Moldovalıların çoğunluğunu etkilemiyor” ifadesini kullandı.
Uzmanlara göre, PAS’ın, daha önceki parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinde olduğu gibi idari kaynaklar ve dürüst olmayan seçim kampanyası yürütme yöntemlerinin yardımına rağmen parlamentoda çoğunluğu elde edemeyeceğini kaydeden Şoygu, PAS’ın parlamentoda çoğunluk sağlamak için koalisyonlar kurması ve korkutma ve rüşvet gibi yollarla bağımsız milletvekilleri çekmesi gerekeceğini belirterek şunu dedi:
Mevcut yönetimin, geçmişte olduğu gibi, diaspora oylarını kaba ve ilkel bir şekilde tahrif etme niyetinde olduğuna inanmak için sebepler var. 2024 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yurtdışında (Rusya hariç) yaklaşık 320 bin kişi oy kullandı. 230'dan fazla sandık kuruldu. Aynı zamanda, yaklaşık 400 bin Moldovalının yaşadığı Rusya'da sadece 2 sandık açıldı ve sadece 10 bin oy pusulası dağıtıldı. Moldova Merkez Seçim Komisyonu, Rusya'daki sandık sayısının önümüzdeki parlamento seçimlerinde de aynı kalacağını duyurdu. Ancak Moldova makamlarının bu tür eylemleri bile onlara zaferi garantilemiyor.
‘Moldova'da enformasyon alanında temizlik başlatıldı’
Ayrıca enformasyon alanına dikkat çeken Şoygu, “Yetkililer, Avrupa istihbarat servislerinin yardımı ve Batılı sponsorların parasıyla, ‘Rus propagandası’ ve ‘Avrupa karşıtı ve hükümet karşıtı söylemlerin yayılması’ bahanesiyle bilgi alanında geniş çaplı bir temizlik başlattı” diye yazdı.
2023 yılında kurulan ve aslında siyasi muhalefetle mücadele etmeyi amaçlayan Patriot Stratejik İletişim ve Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nin çok çarpıcı örnek olduğunu belirten Şoygu sözlerini şöyle sürdürdü:
Avrupa Dijital Medya Gözlemevi, Kişinev'de dezenformasyonla mücadele etmek üzere ‘seçim sürecini izlemek’ ile görevli bölgesel bir merkez açtı. Batı ile birlikte, koordineli bilgi operasyonları yürütmek için dijital platformları gerçek zamanlı olarak izlemek üzere pratik önlemler geliştiriliyor. Ayrıca, sözde ‘dezenformasyonla mücadele’ faaliyetinde bulunan Moldovalı sivil toplum kuruluşlarına yönelik finansmanın önemli ölçüde artırılması ve Moldova gizli servislerinin ‘Rus bilgi operasyonlarını’ finanse etmek için kullanıldığı iddia edilen para akışını izleme kapasitesinin güçlendirilmesi planlanıyor.
Şoygu, “Ukrayna'da özel askeri harekatın başlamasının ardından Moldova Enformasyon ve Güvenlik Servisi, ülkenin olağanüstü hal döneminde ulusal güvenliğini etkileyen bir alanda yanlış bilgi yaydıkları iddiasıyla önde gelen Rusça yayın yapan ve muhalif televizyon kanallarının lisanslarını askıya aldı ve 50'den fazla Rus medya sitesini engelledi” diye anımsattı.