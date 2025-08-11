https://anlatilaninotesi.com.tr/20250811/soygu-moldovada-secimlere-hile-karistirilmasi-ihtimali-var-1098499471.html

Şoygu: Moldova'da seçimlere hile karıştırılması ihtimali var

Moldova'da iktidardaki Eylem ve Dayanışma Partisi’nin (PAS), 28 Eylül'de yapılacak parlamento seçimlerini kazanabileceğinden emin olmadığına dikkat çeken Rusya... 11.08.2025, Sputnik Türkiye

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu, RIA Novosti haber ajansı için kaleme aldığı ‘Yol Ayrımındaki Moldova’ yazısında, Moldova’da seçimlere hile karıştırılması ihtimalinin olduğunu kaydetti.Şoygu, “Ekonomik faaliyetlerin yıkıcı sonuçları, yolsuzluk ve iktidarın siyasi baskıları, seçmenlerin onlara olan güvenini sarstı. Bu yüzden iktidardaki parti, kitlesel ‘beyin yıkamaya’ rağmen seçimleri kazanacağından emin değil. Ülkede yüksek yaşam standartları sağlama vaatleri artık Moldovalıların çoğunluğunu etkilemiyor” ifadesini kullandı.Uzmanlara göre, PAS’ın, daha önceki parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinde olduğu gibi idari kaynaklar ve dürüst olmayan seçim kampanyası yürütme yöntemlerinin yardımına rağmen parlamentoda çoğunluğu elde edemeyeceğini kaydeden Şoygu, PAS’ın parlamentoda çoğunluk sağlamak için koalisyonlar kurması ve korkutma ve rüşvet gibi yollarla bağımsız milletvekilleri çekmesi gerekeceğini belirterek şunu dedi:‘Moldova'da enformasyon alanında temizlik başlatıldı’Ayrıca enformasyon alanına dikkat çeken Şoygu, “Yetkililer, Avrupa istihbarat servislerinin yardımı ve Batılı sponsorların parasıyla, ‘Rus propagandası’ ve ‘Avrupa karşıtı ve hükümet karşıtı söylemlerin yayılması’ bahanesiyle bilgi alanında geniş çaplı bir temizlik başlattı” diye yazdı.2023 yılında kurulan ve aslında siyasi muhalefetle mücadele etmeyi amaçlayan Patriot Stratejik İletişim ve Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nin çok çarpıcı örnek olduğunu belirten Şoygu sözlerini şöyle sürdürdü:Şoygu, “Ukrayna'da özel askeri harekatın başlamasının ardından Moldova Enformasyon ve Güvenlik Servisi, ülkenin olağanüstü hal döneminde ulusal güvenliğini etkileyen bir alanda yanlış bilgi yaydıkları iddiasıyla önde gelen Rusça yayın yapan ve muhalif televizyon kanallarının lisanslarını askıya aldı ve 50'den fazla Rus medya sitesini engelledi” diye anımsattı.

