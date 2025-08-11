https://anlatilaninotesi.com.tr/20250811/soygu-moldovada-iktidar-partisinin-politikasi-toplumda-bolunmeye-yol-acti-1098490013.html
Şoygu: Moldova'da iktidar partisinin politikası toplumda bölünmeye yol açtı
Şoygu: Moldova'da iktidar partisinin politikası toplumda bölünmeye yol açtı
11.08.2025
Şoygu: Moldova'da iktidar partisinin politikası toplumda bölünmeye yol açtı
08:34 11.08.2025 (güncellendi: 08:38 11.08.2025)
Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Şoygu, Moldova'da iktidardaki Eylem ve Dayanışma Partisi'nin faaliyetlerinin, Avrupa-Atlantik kalkınma vektörünü destekleyenler ve devletin yok edilmesine karşı çıkanlar arasında derin ayrışmaya yol açtığını belirtti.
Rusya Ulusal Güvenlik Sekreteri Sergey Şoygu, RIA Novosti haber ajansı için kaleme aldığı ‘Yol Ayrımındaki Moldova’ başlıklı yazısında, Moldova’da iktidardaki Eylem ve Dayanışma Partisi'nin uyguladığı iç ve dış politikalarının toplumda bölünmeye yol açtığına dikkat çekti.
Moldova'da “önümüzdeki dört yıllık dönemde ülkenin gelişiminin jeopolitik yönünü belirleyecek en önemli olayın”, 28 Eylül'deki parlamento seçimlerinin olacağını yazan Şoygu, iktidarda mevcut Batı yanlısı rejimin mi kalacağı yoksa ulusal çıkarları düşünen siyasi güçlerin mi iktidara geleceği bu seçimlere bağlı olduğunu kaydederek şu yorumda bulundu:
Eylem ve Dayanışma Partisi’nin iktidarda olduğu dört yılı özetlemek gerekirse, faaliyetlerinin nesnel sonucunun, toplumda ülkenin Avrupa-Atlantik kalkınma vektörünü destekleyenler ve yetkililerin Moldova devletçiliğini fiilen yıkma faaliyetlerine karşı çıkan vatandaşlar arasındaki ayrışmanın derinleşmesi olduğunu belirtmek gerekir.
Moldovalıların Avrupa Birliği ile bütünleşme fikrine yönelik tutumu son derece muğlak kalmaya devam ediyor. Geçen yılın Ekim ayında düzenlenen referandumda, vatandaşların yüzde 50.46’sı Avrupa Birliği’ne katılımı desteklerken yüzde 49.54’ü karşı çıkmıştı. Bu oranda, yurtdışında yaşayan vatandaşların verdiği oylar etkili olurken ülke içinde kalan vatandaşların sadece yüzde 46’sı Avrupa ile bütünleşmeye destek vermişti. Oylama için AB ülkelerinde 200'den fazla sandık açılırken, Rusya'da yalnızca iki sandık açılmıştı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, referandum ve seçimin Moldova toplumundaki derin bölünmeyi ortaya koyduğunu dile getirmişti. Zaharova, Moldova yönetiminin bu bölünmeyi daha fazla derinleştirmemesi umudunu dile getirmişti.