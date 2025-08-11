https://anlatilaninotesi.com.tr/20250811/soygu-moldovada-iktidar-partisinin-politikasi-toplumda-bolunmeye-yol-acti-1098490013.html

Şoygu: Moldova'da iktidar partisinin politikası toplumda bölünmeye yol açtı

Şoygu: Moldova'da iktidar partisinin politikası toplumda bölünmeye yol açtı

Sputnik Türkiye

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Şoygu, Moldova'da iktidardaki Eylem ve Dayanışma Partisi'nin faaliyetlerinin, Avrupa-Atlantik kalkınma vektörünü... 11.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-11T08:34+0300

2025-08-11T08:34+0300

2025-08-11T08:38+0300

dünya

moldova

rusya

rusya güvenlik konseyi

sergey şoygu

avrupa birliği

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/11/1095468348_0:31:1287:755_1920x0_80_0_0_fdc2546fbda163a51e12f9beae799ce8.png

Rusya Ulusal Güvenlik Sekreteri Sergey Şoygu, RIA Novosti haber ajansı için kaleme aldığı ‘Yol Ayrımındaki Moldova’ başlıklı yazısında, Moldova’da iktidardaki Eylem ve Dayanışma Partisi'nin uyguladığı iç ve dış politikalarının toplumda bölünmeye yol açtığına dikkat çekti.Moldova'da “önümüzdeki dört yıllık dönemde ülkenin gelişiminin jeopolitik yönünü belirleyecek en önemli olayın”, 28 Eylül'deki parlamento seçimlerinin olacağını yazan Şoygu, iktidarda mevcut Batı yanlısı rejimin mi kalacağı yoksa ulusal çıkarları düşünen siyasi güçlerin mi iktidara geleceği bu seçimlere bağlı olduğunu kaydederek şu yorumda bulundu:Moldovalıların Avrupa Birliği ile bütünleşme fikrine yönelik tutumu son derece muğlak kalmaya devam ediyor. Geçen yılın Ekim ayında düzenlenen referandumda, vatandaşların yüzde 50.46’sı Avrupa Birliği’ne katılımı desteklerken yüzde 49.54’ü karşı çıkmıştı. Bu oranda, yurtdışında yaşayan vatandaşların verdiği oylar etkili olurken ülke içinde kalan vatandaşların sadece yüzde 46’sı Avrupa ile bütünleşmeye destek vermişti. Oylama için AB ülkelerinde 200'den fazla sandık açılırken, Rusya'da yalnızca iki sandık açılmıştı.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, referandum ve seçimin Moldova toplumundaki derin bölünmeyi ortaya koyduğunu dile getirmişti. Zaharova, Moldova yönetiminin bu bölünmeyi daha fazla derinleştirmemesi umudunu dile getirmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250811/iran-devrim-muhafizlari-generali-aliyev-ve-pasinyan-zelenskiyin-yaptigi-hataya-dustu-1098489098.html

moldova

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

moldova, rusya, rusya güvenlik konseyi, sergey şoygu, avrupa birliği