İran Devrim Muhafızları generali: Aliyev ve Paşinyan, Zelenskiy’in yaptığı hataya düştü
Sputnik Türkiye
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan’ın ABD’ye güvenerek Kiev rejimi lideri Zelenskiy’in yaptığı hataya düştüğünü söyleyen... 11.08.2025, Sputnik Türkiye
İran Devrim Muhafızları Başkanın siyasi konulardan sorumlu yardımcısı Yadollah Cavani, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan arasında ABD’de imzalanan anlaşmaya tepki gösterdi.İran basının aktardığına göre Cavani, “Aliyev ve Paşinyan, Zelenskiy’in yaptığıyla aynı hataya düştüler... Bu onursuz davranışlarının bedelini ağır ödeyecekler. İran, Hindistan ve Rusya bu eylem karşısında sessiz kalmayacak” şeklinde konuştu.ABD'nin, İran'ın kuzey sınırlarında varlığıyla ilgili ‘Amerikan rüyasının’ asla gerçekleşmeyeceğini dile getiren Cavani, ülkesinin ‘Zengezur’ projesine karşı kendi güvenliğini ve ulusal çıkarlarını her türlü yolla savunacağını vurguladı.Daha önce İran Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in Uluslararası İlişkiler Danışmanı Ali Ekber Velayeti, Tahran'ın Azerbaycan'ı Ermenistan üzerinden Nahçıvan'a bağlayacak koridor oluşturulmasına karşı olduğunu açıklamıştı.
08:05 11.08.2025 (güncellendi: 08:09 11.08.2025)
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan’ın ABD’ye güvenerek Kiev rejimi lideri Zelenskiy’in yaptığı hataya düştüğünü söyleyen İranlı general Cavani, ülkesinin ‘Zengezur’ projesine karşı güvenliğini ve ulusal çıkarlarını her türlü koruyacağını belirtti.
İran Devrim Muhafızları Başkanın siyasi konulardan sorumlu yardımcısı Yadollah Cavani, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan arasında ABD’de imzalanan anlaşmaya tepki gösterdi.
İran basının aktardığına göre Cavani, “Aliyev ve Paşinyan, Zelenskiy’in yaptığıyla aynı hataya düştüler... Bu onursuz davranışlarının bedelini ağır ödeyecekler. İran, Hindistan ve Rusya bu eylem karşısında sessiz kalmayacak” şeklinde konuştu.
ABD'nin, İran'ın kuzey sınırlarında varlığıyla ilgili ‘Amerikan rüyasının’ asla gerçekleşmeyeceğini dile getiren Cavani, ülkesinin ‘Zengezur’ projesine karşı kendi güvenliğini ve ulusal çıkarlarını her türlü yolla savunacağını vurguladı.
Daha önce İran Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in Uluslararası İlişkiler Danışmanı Ali Ekber Velayeti, Tahran'ın Azerbaycan'ı Ermenistan üzerinden Nahçıvan'a bağlayacak koridor oluşturulmasına karşı olduğunu açıklamıştı.