Söke-Kuşadası Karayolu'nda yol çöktü: Tek yön trafiğe kapatıldı
Söke-Kuşadası Karayolu'nda yol çöktü: Tek yön trafiğe kapatıldı
Söke-Kuşadası kara yolu çökme nedeniyle ulaşıma kapatıldı. 11.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-11T10:48+0300
2025-08-11T10:48+0300
Kuşadası-Söke kara yolunda çökme meydana geldi. Çökme esnasında bir aracın yolda olmaması olası bir kazayı önledi. Kuşadası'na gidiş yönü kapatıldıÇökme sonucu Kuşadası'na gidiş yönü trafiğe kapatıldı.Kuşadası-Söke kara yolu Yaylaköy mevkisi Kuşadası istikametinde yolda çökme meydana geldi.Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve Karayolları ekibi sevk edildi.Trafiğe kapatılan yola uyarıcı levhalar koyuldu.Kuşadası'na geçmek isteyenler Kirazlı mevkisine yönlendiriliyor.
söke-kuşadası karayolu'nda yol çöktü: tek yön trafiğe kapatıldı
söke-kuşadası karayolu'nda yol çöktü: tek yön trafiğe kapatıldı

Söke-Kuşadası Karayolu'nda yol çöktü: Tek yön trafiğe kapatıldı

10:48 11.08.2025
© Musa ÖlmezSöke-Kuşadası kara yolunda çökme meydana geldi
Söke-Kuşadası kara yolunda çökme meydana geldi - Sputnik Türkiye, 1920, 11.08.2025
© Musa Ölmez
© Musa Ölmez
Söke-Kuşadası kara yolu çökme nedeniyle ulaşıma kapatıldı.
Kuşadası-Söke kara yolunda çökme meydana geldi. Çökme esnasında bir aracın yolda olmaması olası bir kazayı önledi.

Kuşadası'na gidiş yönü kapatıldı

Çökme sonucu Kuşadası'na gidiş yönü trafiğe kapatıldı.
Kuşadası-Söke kara yolu Yaylaköy mevkisi Kuşadası istikametinde yolda çökme meydana geldi.
Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve Karayolları ekibi sevk edildi.
Trafiğe kapatılan yola uyarıcı levhalar koyuldu.
Kuşadası'na geçmek isteyenler Kirazlı mevkisine yönlendiriliyor.
