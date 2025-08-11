https://anlatilaninotesi.com.tr/20250811/soke-kusadasi-karayolunda-yol-coktu-tek-yon-trafige-kapatildi-1098494431.html

Söke-Kuşadası Karayolu'nda yol çöktü: Tek yön trafiğe kapatıldı

11.08.2025

Kuşadası-Söke kara yolunda çökme meydana geldi. Çökme esnasında bir aracın yolda olmaması olası bir kazayı önledi. Kuşadası'na gidiş yönü kapatıldıÇökme sonucu Kuşadası'na gidiş yönü trafiğe kapatıldı.Kuşadası-Söke kara yolu Yaylaköy mevkisi Kuşadası istikametinde yolda çökme meydana geldi.Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve Karayolları ekibi sevk edildi.Trafiğe kapatılan yola uyarıcı levhalar koyuldu.Kuşadası'na geçmek isteyenler Kirazlı mevkisine yönlendiriliyor.

