Söke-Kuşadası Karayolu'nda yol çöktü: Tek yön trafiğe kapatıldı
Söke-Kuşadası kara yolu çökme nedeniyle ulaşıma kapatıldı. 11.08.2025, Sputnik Türkiye
Kuşadası-Söke kara yolunda çökme meydana geldi. Çökme esnasında bir aracın yolda olmaması olası bir kazayı önledi. Kuşadası'na gidiş yönü kapatıldıÇökme sonucu Kuşadası'na gidiş yönü trafiğe kapatıldı.Kuşadası-Söke kara yolu Yaylaköy mevkisi Kuşadası istikametinde yolda çökme meydana geldi.Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve Karayolları ekibi sevk edildi.Trafiğe kapatılan yola uyarıcı levhalar koyuldu.Kuşadası'na geçmek isteyenler Kirazlı mevkisine yönlendiriliyor.
