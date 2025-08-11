Prof. Dr. Osman Bektaş 'tümör gibi büyüyecek' diyerek açıkladı: Sındırgı depremi hangi fayı tetikleyebilir?
© Murat SeymanBalıkesir Sındırgı merkezli depremlerin hasara neden olduğu mahalleler gündüz görüntülendi.
© Murat Seyman
Abone ol
Dün akşam saatlerinde Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 6,1'lik depremi değerlendiren Prof. Dr. Osman Bektaş, bu tür büyük depremlerin süreceğini dile getirdi. Bektaş, "Bu deprem, dikkat ederseniz 69'dan günümüze kadar bir tümör gibi büyüdü ve genişledi. Genişlemeye de devam edecek" ifadelerini kullandı.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen depremi değerlendiren Jeoloji mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş "Kesinlikle beklenen bir depremdi. Depremin verileri daha önce biliniyordu. Güneyden gelen bir stres transferi vardı. Rodos tarafından bu istikamete sürekli stres transferi vardı. 4-5 büyüklüğündeki depremlerle güneyden kuzeye doğru bir transfer vardı" ifadelerini kullandı.
'Uşak bloku büyük deprem üretiyor'
1969 yılına gidelim, yani Uşak bloğunun güneyindeki Gediz fayına bakalım. 1969'da Alaşehir depremi oluyor. 6-7 arasında büyük bir deprem. Bu depremin stres transferiyle 1 yıl sonra Gediz depremi oluyor. O da 6 ile 7 arasında bir deprem. Deprem durmuyor. 1971 yılında Uşak bloğunun güneyine doğru iniyoruz, Burdur depremini yaşıyoruz, yine büyük bir deprem. Deprem yine durmuyor, 1995'te bloğun içerisinde Dinar depremi, 2002'de de Afyon depremini yaşıyoruz, o da 6 ile 7 arasında bir deprem. Bugüne geldiğimiz zaman bloğun kuzeybatısında 6,1'lik Sındırgı depremini yaşıyoruz.
'1969'dan beri bir tümör gibi büyüdü'
Soru şu, bu deprem Uşak bloğunun son depremi midir? Hayır. Bu deprem, dikkat ederseniz 69'dan günümüze kadar bir tümör gibi büyüdü ve genişledi. Genişlemeye de devam edecek. Yani Uşak bloğunun etrafındaki faylar zaman içerisinde tetiklenecek, etkilenecek, deformasyona uğrayacak ve bu tümör, deprem tümörü veya deprem kümesi, genişlemeye devam edecek. Nasıl ki 1969'dan bu yana 6 deprem ürettiyse bu durum devam edecek.
Deprem hangi bölgeye genişleyecek?
X hesabından da depreme ilişkin paylaşımlar yapan Bektaş, Uşak bloğunun büyük depremler üretmeye devam edeceği uyarısını yineledi.
Bektaş, deprem kümesinin genişleyeceği bölgelere dair bilgi vererek, şu ifadeleri kullandı:
"Uşak merkezli, kuzeyden Simav Fayı, güneyden Gediz Fayı ile sınırlı olan Uşak bloğu 1969-2025 yılları arasında 6 büyük (M 6-7) deprem üretti. Deprem kümesi bloğu oluşturan fayların karşılıklı stres transferiyle gerçekleşti. Sındırgı 6,1 depremi büyüyen deprem kümesinin son ürünü olmayacak. Deprem kümesi batıda Manisa-İzmir; Güneyde Aydın-Muğla; doğuda Isparta, Afyon yörelerine doğru genişleyecek. Neden? Uşak bloğunun deformasyonu ve çevre bloklara olan etkisi sürekli olan Ege deformasyonun bir ürünüdür."