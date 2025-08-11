Prof. Dr. Osman Bektaş 'tümör gibi büyüyecek' diyerek açıkladı: Sındırgı depremi hangi fayı tetikleyebilir?

Soru şu, bu deprem Uşak bloğunun son depremi midir? Hayır. Bu deprem, dikkat ederseniz 69'dan günümüze kadar bir tümör gibi büyüdü ve genişledi. Genişlemeye de devam edecek. Yani Uşak bloğunun etrafındaki faylar zaman içerisinde tetiklenecek, etkilenecek, deformasyona uğrayacak ve bu tümör, deprem tümörü veya deprem kümesi, genişlemeye devam edecek. Nasıl ki 1969'dan bu yana 6 deprem ürettiyse bu durum devam edecek.