Prof. Dr. Şükrü Ersoy uyardı: 'Marmara ve Kuzey Anadolu fayı 8 büyüklüğüne kadar deprem üretebilir'

Balıkesir Sındırgı'daki deprem akıllara yine beklenen İstanbul depremini getirdi. Konuyla ilgili konuşan Prof. Dr. Şükrü Ersoy, Marmara ve Kuzey Anadolu fayının 8 büyüklüğüne kadar deprem üretebileceğine vurgu yaparken, "İstanbul tüm Türkiye'ye bakabilir ama Türkiye İstanbul'a bakamaz" diye uyardı.
Yedisu Fayı en riskli bölge
NTV yayınına katılan Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi öğretim üyesi Prof.Dr. Şükrü Ersoy, şunları söyledi:
"Burası Simav fayı. Bu artçılar başka tarafa kaymazsa giderek sönümlenecektir. Burada gerilim transferi olmuştur. Her zaman deprem olan yerin komşu fayları risk altındadır. Buraları izlemek lazım. Bingöl Karlıova'dan Erzincan'a kadar olan Yedisu Fayı en riskli bölge şu an. Türkiye'de 5,5'dan büyük deprem oluşturacak 500'ün üzerinde fay var."
'İstanbul'da kaos olabilir'
İstanbul'da beklenen depremle ilgili de konuşan Prof. Dr. Ersoy sözlerini şöyle sürdürdü:
"Marmara ve Kuzey Anadolu fayı sekiz büyüklüğüne kadar deprem üretebilir. Marmara'da büyük bir deprem bekleniyor. Şimdilerde depremin büyüklüğünün 7,2 büyüklüğünde olacağı konuşulmaya başladı. Marmara'da olacak bir depremde tsunami de olabilir. Büyük bir deprem olursa en çok sahil bölgesi etkilenir. İstanbul'da kaos olabilir. İstanbul tüm Türkiye'ye bakabilir ama tüm Türkiye İstanbul'a bakamaz."
Uyarı sistemleri işe yaramaz
"Erken uyarı sistemleri işe yarar mı?" sorusuna da yanıt veren Ersoy, GSM operatörleri tarafından kullanılan bu sistemin Marmara'da işe yaramayacağını belirtti.