CANLI Balıkesir depremi birçok kenti salladı: 237 artçı kaydedildi, ‘Marmara’yı tetikler mi’ sorusuna uzmanlar net yanıt
Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem, İstanbul dahil 11 ilde hissedildi. Deprem sonrası 237 artçı sarsıntı kaydedildi. 1 kişi hayatını kaybetti, 29 kişi yaralandı. Uzmanlar, artçıların 5.2’ye ulaşabileceğini, Marmara için büyük deprem riski oluşturmadığını açıkladı.
Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde dün akşam saat 19.53’te meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem, ilçe merkezine yakın kırsal Alacaatlı ve Kızılgür mahallelerinde de hissedildi. Artçı sarsıntılar nedeniyle vatandaşlar geceyi evlerinin dışında geçirdi.
AFAD: 237 artçı deprem, 10’u 4,0’ın üzerinde
AFAD verilerine göre deprem, yerin 11 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Sarsıntı, Balıkesir’in yanı sıra İzmir, Kütahya, Yalova, İstanbul, Manisa, Uşak, Aydın, Eskişehir, Sakarya ve Tekirdağ’da hissedildi. AFAD açıklamasında, “237 artçı deprem aktivitesi kaydedilmiş olup, bunlardan 10’unun büyüklüğü 4,0’ın üzerindedir” denildi.
Sındırgı’da çöken bir binanın enkazında kalan 6 kişi kurtarıldı. Ancak kurtarılan 81 yaşındaki bir vatandaş hastanede hayatını kaybetti. Bölgede 12’si metruk toplam 16 bina yıkıldı, 29 kişi yaralandı. Yetkililer, ağır yaralı bulunmadığını bildirdi. Balıkesir depreminin ardından gözler Marmara bölgesine çevrildi. "Balıkesir depremi Marmara'daki fay hatlarını etkiler mi" sorusunun yanıtı merak ediliyor.
Uzmanlardan Marmara yorumu
Gazi Üniversitesi’nden Doç. Dr. Bülent Özmen, artçıların 5,1–5,2 büyüklüğüne ulaşabileceğini belirterek, “Bu deprem Marmara Denizi’ndeki fay hatlarını etkilemez” dedi.
Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür ise “Daha büyük deprem olacağını sanmıyorum. Evlerden bir müddet uzak durun” uyarısında bulundu. Görür ayrıca, “Marmara’daki faylara stres yüklemiş olabilir ama Kuzey Anadolu Fayı’nın kuzey kolunu etkileyeceğini sanmıyorum” ifadelerini kullandı.
‘Deprem Dirençli Kentler’ çağrısı
Naci Görür, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Sındırgı depremi, deprem dirençli kentlerin uyarısıdır. Devlet, belediye ve halk el ele vererek ülkemizi dirençli hale getirelim” mesajını paylaştı.
Deprem kümesi uyarısı
Prof. Dr. Osman Bektaş, bu tür depremlerin süreceğini belirterek, “1969’dan bu yana deprem kümesi genişledi, genişlemeye de devam edecek. Uşak bloğu ve çevresindeki faylar zaman içinde tetiklenecek” dedi.
Balıkesir depreminde son durum Sputnik'in canlı anlatımında...
Başlıklar
Önce yenilerÖnce eskiler
10:29 11.08.2025
Bakan Ali Yerlikaya Balıkesir'deki son durumu açıkladı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depremin merkez üssü Sındırgı'da son duruma ilişkin açıklama yaptı.
Yerlikaya şunları söyledi:
"Sındırgı ilçemizde bir deprem oldu. Deprem olur olmaz devletimizin tüm kurumları Sındırgı'ya geldiler. Tüm yerleşim yerlerinde tarama yapıldı.
Sındırgı merkezde bir bina maalesef yıkıldı. Dört vatandaşımız oradan kurtarıldı. Maalesef bir 81 yaşındaki büyüğümüz kurtarıldıktan hemen sonra yaşamını yitirdi.
Bu sabah 50 ekip hasar tespitleriyle ilgili çalışmalara başladı. Bin 100 arama kurtarma ekibi bölgeye geldi.