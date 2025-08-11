CANLI Balıkesir depremi birçok kenti salladı: 237 artçı kaydedildi, ‘Marmara’yı tetikler mi’ sorusuna uzmanlar net yanıt

Bakan Ali Yerlikaya Balıkesir'deki son durumu açıkladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depremin merkez üssü Sındırgı'da son duruma ilişkin açıklama yaptı.



Yerlikaya şunları söyledi:



"Sındırgı ilçemizde bir deprem oldu. Deprem olur olmaz devletimizin tüm kurumları Sındırgı'ya geldiler. Tüm yerleşim yerlerinde tarama yapıldı.



Sındırgı merkezde bir bina maalesef yıkıldı. Dört vatandaşımız oradan kurtarıldı. Maalesef bir 81 yaşındaki büyüğümüz kurtarıldıktan hemen sonra yaşamını yitirdi.



Bu sabah 50 ekip hasar tespitleriyle ilgili çalışmalara başladı. Bin 100 arama kurtarma ekibi bölgeye geldi.

Cumhuriyet başsavcılığımız görevlerini yapıyor, çalışıyorlar. Yıkılan binalardan numuneler alınacak. Adli süreç tamamlanınca enkazın kaldırılmasına başlayacağız.

20 milyon liralık bir ödenek aktardık.

Alacaatlı Köyü'nde dokuz bina yıkıldı, bunların yedisi metruktu.

Gölcük Köyü'nde altı bina yıkıldı, ikisi yaşam olan binaydı."