Manisa'da 4.1 büyüklüğünde deprem: Sıngırgı'da 15 dakikada 3 sarsıntı kaydedildi

Kandilli Rasathanesi saat 19.37'de 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. AFAD ise aynı saatte 4.1 büyüklüğünde kaydedilen depremin merkez... 11.08.2025, Sputnik Türkiye

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde dün akşam yaşanan 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından artçılar devam ederken AFAD, saat 19.52'de 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği bilgisini paylaştı. Bu depremden önce 19.42'de 3.6 ve 19.37'de 4.1 büyüklüğünde depremler kaydedildi.Kandilli Rasathanesi ise 4.1'lik depremin merkez üssünü Manisa'nın Kırkağaç ilçesi olduğunu duyurdu. Manisa, dün akşam yaşanan 6.1 büyüklüğündeki depremin yoğun hissdedildiği illerden biri oldu. Kentte ve bazı binalarda yıkım bazılarında ise hasar oluştuğu açıklanmıştı.4.5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiAFAD verilerine göre Sındırgı'da saat 20.13'te 4.5 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı.

