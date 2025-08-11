https://anlatilaninotesi.com.tr/20250811/kandilli-rasathanesi-acikladi-manisada-41-buyuklugunde-deprem-1098515443.html
Manisa'da 4.1 büyüklüğünde deprem: Sıngırgı'da 15 dakikada 3 sarsıntı kaydedildi
Manisa'da 4.1 büyüklüğünde deprem: Sıngırgı'da 15 dakikada 3 sarsıntı kaydedildi
Kandilli Rasathanesi saat 19.37'de 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. AFAD ise aynı saatte 4.1 büyüklüğünde kaydedilen depremin merkez...
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde dün akşam yaşanan 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından artçılar devam ederken AFAD, saat 19.52'de 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği bilgisini paylaştı. Bu depremden önce 19.42'de 3.6 ve 19.37'de 4.1 büyüklüğünde depremler kaydedildi.Kandilli Rasathanesi ise 4.1'lik depremin merkez üssünü Manisa'nın Kırkağaç ilçesi olduğunu duyurdu. Manisa, dün akşam yaşanan 6.1 büyüklüğündeki depremin yoğun hissdedildiği illerden biri oldu. Kentte ve bazı binalarda yıkım bazılarında ise hasar oluştuğu açıklanmıştı.4.5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiAFAD verilerine göre Sındırgı'da saat 20.13'te 4.5 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı.
19:57 11.08.2025 (güncellendi: 20:33 11.08.2025)
Kandilli Rasathanesi saat 19.37'de 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. AFAD ise aynı saatte 4.1 büyüklüğünde kaydedilen depremin merkez üssünü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olarak duyurdu.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde dün akşam yaşanan 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından artçılar devam ederken AFAD, saat 19.52'de 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği bilgisini paylaştı. Bu depremden önce 19.42'de 3.6 ve 19.37'de 4.1 büyüklüğünde depremler kaydedildi.
Kandilli Rasathanesi ise 4.1'lik depremin merkez üssünü Manisa'nın Kırkağaç ilçesi olduğunu duyurdu. Manisa, dün akşam yaşanan 6.1 büyüklüğündeki depremin yoğun hissdedildiği illerden biri oldu. Kentte ve bazı binalarda yıkım bazılarında ise hasar oluştuğu açıklanmıştı.
4.5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi
AFAD verilerine göre Sındırgı'da saat 20.13'te 4.5 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı.