Balıkesir fay hatları: Simav Fayı nerede, hangi illeri etkiliyor? İşte MTA deprem risk haritası

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem, İstanbul başta olmak üzere Marmara ve Ege’de 11 ilde hissedildi. Uzmanlara göre... 11.08.2025, Sputnik Türkiye
09:42 11.08.2025 (güncellendi: 09:51 11.08.2025)
Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem, İstanbul başta olmak üzere Marmara ve Ege’de 11 ilde hissedildi. Uzmanlara göre deprem, Simav Fayı üzerinde gerçekleşti. Peki, Simav Fayı nereden geçiyor, hangi illeri etkiliyor? İşte Balıkesir’in deprem haritası ve fay hatlarının ayrıntıları…
Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 6.1 büyüklüğünde meydana gelen ve İstanbul dahil Marmara ile Ege’de hissedilen deprem, Simav Fayını yeniden gündeme taşıdı. Depremin ardından vatandaşlar, “Balıkesir’de fay hattı var mı?” sorusunu aramaya başladı. Uzmanların ilk değerlendirmelerine göre, sarsıntı Simav Fay Zonu üzerinde gerçekleşti.
Balıkesir'den geçen fay hatları
MTA verilerine göre Balıkesir ili ve çevresinde tespit edilen önemli diri fay hatları şunlardır:
Edremit Fay Zonu, Yenice–Gönen Fayı, Havran–Balya Fay Zonu, Havran Segmenti, Osmanlar Segmenti, Turplu Segmenti, Ovacık Segmenti, Balıkesir Fayı, Gökçeyazı Segmenti, Kepsut Segmenti, Gelenbe Fay Zonu, Doğu Segment, Batı Segment, Simav Fay Zonu, Sındırgı Segmenti, Sinekçi Fayı, Edincik Fayı, Bandırma Fayı, Sarıköy Fayı, Gündoğan Fayı, Akçapınar Fayı, Şamlı Fayı, Susurluk Fayı, Manyas Fay Zonu.
Bu fay hatları, Balıkesir ve çevre iller için yüksek deprem riski oluşturuyor.
Simav Fayı nereden geçiyor?
Simav Fay Hattı, Batı Anadolu’nun en önemli aktif faylarından biridir. Fay hattı, Simav ilçesinin batısındaki dağlık bölgelerden başlayarak Kütahya, Afyonkarahisar ve Manisa üzerinden Konya’ya doğru uzanır. Yaklaşık 205 kilometre uzunluğundaki bu fay, sağ yanal doğrultu atımlı bir hareket tipine sahiptir.
Simav Fayı hangi i̇lleri etkiliyor?
Simav Fayı, başta Kütahya (Simav) ve Balıkesir (Sındırgı) olmak üzere, Afyonkarahisar, Manisa ve Konya illerini etkileyebilecek potansiyele sahiptir. Fayın üretebileceği maksimum deprem büyüklüğü MTA verilerine göre 7.1'dir.
Batı Anadolu Graben Sistemi içinde yer alan Simav Fayı, normal doğrultulu hareket gösterir. İki kaya bloğu birbirinden uzaklaşarak yer kabuğunda gerilme yaratır. Bu gerilmeler zaman zaman büyük depremlerle sonuçlanır. Fay, kuzeydoğu–güneybatı doğrultusunda uzanır ve sismik aktivitenin yoğun olduğu bir bölgede konumlanır.
MTA Balıkesir diri fay haritası
Balıkesir'de kaç deprem oldu?
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir'de 6.1 büyüklüğündeki depremden sonra bölgede 237 artçı deprem meydana geldiğini açıkladı. Bu depremlerden 10 tanesi 4 büyüklüğünün üzerinde gerçekleşti.