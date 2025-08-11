https://anlatilaninotesi.com.tr/20250811/balikesir-fay-hatlari-simav-fayi-nerede-hangi-illeri-etkiliyor-iste-mta-deprem-risk-haritasi-1098490683.html

Balıkesir fay hatları: Simav Fayı nerede, hangi illeri etkiliyor? İşte MTA deprem risk haritası

Balıkesir fay hatları: Simav Fayı nerede, hangi illeri etkiliyor? İşte MTA deprem risk haritası

Sputnik Türkiye

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem, İstanbul başta olmak üzere Marmara ve Ege’de 11 ilde hissedildi. Uzmanlara göre... 11.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-11T09:42+0300

2025-08-11T09:42+0300

2025-08-11T09:51+0300

türki̇ye

deprem

fay hattı

balıkesir

i̇stanbul

ege

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0b/1098492124_0:80:1536:944_1920x0_80_0_0_1382687958575e36e5ae64d75650ce13.png

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 6.1 büyüklüğünde meydana gelen ve İstanbul dahil Marmara ile Ege’de hissedilen deprem, Simav Fayını yeniden gündeme taşıdı. Depremin ardından vatandaşlar, “Balıkesir’de fay hattı var mı?” sorusunu aramaya başladı. Uzmanların ilk değerlendirmelerine göre, sarsıntı Simav Fay Zonu üzerinde gerçekleşti.Balıkesir'den geçen fay hatlarıMTA verilerine göre Balıkesir ili ve çevresinde tespit edilen önemli diri fay hatları şunlardır:Edremit Fay Zonu, Yenice–Gönen Fayı, Havran–Balya Fay Zonu, Havran Segmenti, Osmanlar Segmenti, Turplu Segmenti, Ovacık Segmenti, Balıkesir Fayı, Gökçeyazı Segmenti, Kepsut Segmenti, Gelenbe Fay Zonu, Doğu Segment, Batı Segment, Simav Fay Zonu, Sındırgı Segmenti, Sinekçi Fayı, Edincik Fayı, Bandırma Fayı, Sarıköy Fayı, Gündoğan Fayı, Akçapınar Fayı, Şamlı Fayı, Susurluk Fayı, Manyas Fay Zonu.Bu fay hatları, Balıkesir ve çevre iller için yüksek deprem riski oluşturuyor.Simav Fayı nereden geçiyor?Simav Fay Hattı, Batı Anadolu’nun en önemli aktif faylarından biridir. Fay hattı, Simav ilçesinin batısındaki dağlık bölgelerden başlayarak Kütahya, Afyonkarahisar ve Manisa üzerinden Konya’ya doğru uzanır. Yaklaşık 205 kilometre uzunluğundaki bu fay, sağ yanal doğrultu atımlı bir hareket tipine sahiptir.Simav Fayı hangi i̇lleri etkiliyor?Simav Fayı, başta Kütahya (Simav) ve Balıkesir (Sındırgı) olmak üzere, Afyonkarahisar, Manisa ve Konya illerini etkileyebilecek potansiyele sahiptir. Fayın üretebileceği maksimum deprem büyüklüğü MTA verilerine göre 7.1'dir.Batı Anadolu Graben Sistemi içinde yer alan Simav Fayı, normal doğrultulu hareket gösterir. İki kaya bloğu birbirinden uzaklaşarak yer kabuğunda gerilme yaratır. Bu gerilmeler zaman zaman büyük depremlerle sonuçlanır. Fay, kuzeydoğu–güneybatı doğrultusunda uzanır ve sismik aktivitenin yoğun olduğu bir bölgede konumlanır.MTA Balıkesir diri fay haritasıBalıkesir'de kaç deprem oldu?Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir'de 6.1 büyüklüğündeki depremden sonra bölgede 237 artçı deprem meydana geldiğini açıkladı. Bu depremlerden 10 tanesi 4 büyüklüğünün üzerinde gerçekleşti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250811/prof-dr-ahmet-ercan-balikesir-sindirgi-depreminin-yikim-gucunu-acikladi-marmarayi-etkiler-mi-1098490395.html

türki̇ye

balıkesir

i̇stanbul

ege

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

balıkesir fay hatları, simav fayı nereden geçiyor, simav fayı hangi illeri etkiliyor, balıkesir deprem haritası, balıkesir fay hattı listesi, mta balıkesir fay haritası, balıkesir diri fay hatları, simav fay hattı güzergahı, balıkesir sındırgı depremi, simav fayı balıkesir, simav fayı kütahya, simav fayı afyonkarahisar, simav fayı manisa, simav fayı konya, batı anadolu graben sistemi, balıkesir deprem riski, balıkesir aktif fay hatları, balıkesir simav fayı haritası, balıkesir deprem bölgeleri, balıkesir deprem tehlikesi, balıkesir'de kaç deprem oldu