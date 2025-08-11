https://anlatilaninotesi.com.tr/20250811/prof-dr-ahmet-ercan-balikesir-sindirgi-depreminin-yikim-gucunu-acikladi-marmarayi-etkiler-mi-1098490395.html
Prof. Dr. Ahmet Ercan, Balıkesir Sındırgı depreminin yıkım gücünü açıkladı: Marmara'yı etkiler mi?
Balıkesir’de meydana gelen 6.1'lik deprem, İstanbul dahil Marmara genelinde hissedildi. 16 bina yıkıldı, 29 kişi yaralandı, 81 yaşındaki bir kişi hayatını... 11.08.2025, Sputnik Türkiye
Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, sarsıntının saat 19.53’te, yerin 11 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini bildirdi. Deprem, Balıkesir merkezinin yanı sıra İstanbul, İzmir, Kütahya, Yalova, Manisa, Uşak, Aydın, Eskişehir, Sakarya ve Tekirdağ’da da hissedildi.Deprem sonrası 20 artçı sarsıntı meydana geldi. Sındırgı’da çöken bir binanın enkazında kalan 6 kişi kurtarıldı. Ancak kurtarılan 81 yaşındaki bir vatandaş, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Yetkililer, bölgede 12’si metruk toplam 16 binanın yıkıldığını, yaralanan 29 kişiden ağır yaralı bulunmadığını açıkladı.Prof. Dr. Ahmet Ercan: Yıkım gücü 8Deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Deprem Simav kırığının KB bölümündeki Düventepe kolunda M6.1 olmuştur. Yıkım gücü (şiddeti) 8’dir. Yeri 15 kilometre kırmıştır. Ardında M6.1’i geçen deprem beklemiyorum” dedi.Ercan ayrıca, “Balıkesir ‘çok deprem olan il’ demektir. Sındırgı ise ‘çok kırıklı yer’ demektir. 1969’daki M6,1’lik yıkıcı depremden sonra 56 yıl deprem olmadı. Bu, beklenen en büyük depremdi” ifadelerini kullandı.Prof. Dr. Ercan, 2007’de yürürlüğe giren deprem yönetmeliğine uygun yapılan binalarda yıkım yaşanmadığını vurgulayarak, “4 göçen yapı, yönetmelik koşullarını sağlamayan belediyenin tarayıp boşaltmadığı yapılardır” diye belirtti.Naci Görür’den Marmara uyarısıYer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, depremin Marmara’yı etkileyip etkilemeyeceği sorularına, “Marmara bölgesindeki faylara stres yüklemiş, stres alanlarını etkilemiş olabilir ama KAF’ın kuzey kolunu etkileyeceğini sanmıyorum” şeklinde yanıt verdi.
