Orman yangınlarında son durumu Bakan Yumaklı açıkladı: 'Maalesef risk önümüzdeki günlerde de devam edecek'

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, bugün çıkan 55 orman yangınının 45'ini tamamen kontrol altına alındığı bilgisini verdi. Yumaklı orman yangınlarıyla ilgili... 11.08.2025, Sputnik Türkiye

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından orman yangınlarında son duruma ilişkin gelişmeleri paylaştı.Bugün çıkan 55 orman yangınından 45'inin tamamen kontrol altına alındığını bildiren Yumaklı "Çanakkale Ayvacık ve Ezine, Bolu Mudurnu, Kahramanmaraş Göksun, Muğla Milas, Hatay Yayladağ, Manisa Şehzadeler yangınlarının enerjisinin düşürüldüğünü belirtti."Çanakkale Merkez ve Dardanos, Manisa Soma, Edirne Enez yangınlarına ekiplerimizin müdahalesi devam ediyor" açıklmasını yapan Yumaklı, ilerleyen günlerle ilgili şu uyarıda bulundu:

