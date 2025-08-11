Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250811/edirne-enezde-orman-yangini-cikti-ekipler-alevlere-mudahale-ediyor-1098515536.html
Edirne Enez'de orman yangını çıktı: Ekipler alevlere müdahale ediyor
Edirne Enez'de orman yangını çıktı: Ekipler alevlere müdahale ediyor
Sputnik Türkiye
Edirne’nin Enez ilçesine bağlı Büyükevren köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı. Yangına... 11.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-11T20:15+0300
2025-08-11T20:20+0300
türki̇ye
türkiye
yangın
yangın söndürme
yangın helikopteri
yangın söndürme tüpü
yangın alarmı
yangın felaketi
edirne
edirne valiliği
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0b/1098515707_0:0:1329:748_1920x0_80_0_0_7588b66d099af852240fe44b2e9dfce2.jpg
Edirne’nin Enez ilçesindeki Büyükevren köyünde çıkan orman yangınına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, AFAD, İl Özel İdaresi ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Çevre ilçelerden gelen itfaiye ekipleri de yangın söndürme çalışmalarına destek verirken, helikopterler havadan su atarak müdahaleye katılıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250811/canakkalede-yine-orman-yangini-basladi-havadan-ve-karadan-mudahale-suruyor-1098504884.html
türki̇ye
edirne
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0b/1098515707_90:0:1239:862_1920x0_80_0_0_c14ba3f37c13cedc67bcbbdaed3ed65e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
türkiye, yangın, yangın söndürme, yangın helikopteri, yangın söndürme tüpü, yangın alarmı, yangın felaketi, edirne, edirne valiliği, edirne belediyesi
türkiye, yangın, yangın söndürme, yangın helikopteri, yangın söndürme tüpü, yangın alarmı, yangın felaketi, edirne, edirne valiliği, edirne belediyesi

Edirne Enez'de orman yangını çıktı: Ekipler alevlere müdahale ediyor

20:15 11.08.2025 (güncellendi: 20:20 11.08.2025)
© AA / İl Özel İdaresiEdirne
Edirne - Sputnik Türkiye, 1920, 11.08.2025
© AA / İl Özel İdaresi
Abone ol
Edirne’nin Enez ilçesine bağlı Büyükevren köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı. Yangına Orman İşletme Müdürlüğü, AFAD, İl Özel İdaresi ve itfaiye ekiplerinin yanı sıra çevre ilçelerden gelen ekipler müdahale ediyor.
Edirne’nin Enez ilçesindeki Büyükevren köyünde çıkan orman yangınına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, AFAD, İl Özel İdaresi ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Çevre ilçelerden gelen itfaiye ekipleri de yangın söndürme çalışmalarına destek verirken, helikopterler havadan su atarak müdahaleye katılıyor.
Çanakkale'de orman yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 11.08.2025
TÜRKİYE
CANLI Çanakkale'de orman yangını: Denizden ve karadan tahliyeler başladı, havalimanı kapatıldı
14:56
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала