Edirne Enez'de orman yangını çıktı: Ekipler alevlere müdahale ediyor
Edirne Enez'de orman yangını çıktı: Ekipler alevlere müdahale ediyor
Edirne'nin Enez ilçesine bağlı Büyükevren köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı.
türkiye
edirne
Edirne’nin Enez ilçesindeki Büyükevren köyünde çıkan orman yangınına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, AFAD, İl Özel İdaresi ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Çevre ilçelerden gelen itfaiye ekipleri de yangın söndürme çalışmalarına destek verirken, helikopterler havadan su atarak müdahaleye katılıyor.
edirne
Edirne Enez'de orman yangını çıktı: Ekipler alevlere müdahale ediyor
20:15 11.08.2025 (güncellendi: 20:20 11.08.2025)
Edirne’nin Enez ilçesine bağlı Büyükevren köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı. Yangına Orman İşletme Müdürlüğü, AFAD, İl Özel İdaresi ve itfaiye ekiplerinin yanı sıra çevre ilçelerden gelen ekipler müdahale ediyor.
Edirne’nin Enez ilçesindeki Büyükevren köyünde çıkan orman yangınına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, AFAD, İl Özel İdaresi ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Çevre ilçelerden gelen itfaiye ekipleri de yangın söndürme çalışmalarına destek verirken, helikopterler havadan su atarak müdahaleye katılıyor.