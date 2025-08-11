https://anlatilaninotesi.com.tr/20250811/edirne-enezde-orman-yangini-cikti-ekipler-alevlere-mudahale-ediyor-1098515536.html

Edirne Enez'de orman yangını çıktı: Ekipler alevlere müdahale ediyor

Sputnik Türkiye

Edirne’nin Enez ilçesine bağlı Büyükevren köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı. Yangına... 11.08.2025, Sputnik Türkiye

Edirne’nin Enez ilçesindeki Büyükevren köyünde çıkan orman yangınına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, AFAD, İl Özel İdaresi ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Çevre ilçelerden gelen itfaiye ekipleri de yangın söndürme çalışmalarına destek verirken, helikopterler havadan su atarak müdahaleye katılıyor.

