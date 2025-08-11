https://anlatilaninotesi.com.tr/20250811/orman-yanginlari-en-cok-onlari-yaraliyor-bakanliktan-yaralanan-hayvanlara-mudahale-rehberi-1098507162.html
Orman yangınları en çok onları 'yaralıyor': Bakanlıktan yaralanan hayvanlara müdahale rehberi
Tarım ve Orman Bakanlığı, yangın bölgelerinde zarar gören yaralı hayvanlara doğru müdahale edilmesinin önemini vurguladı, neler yapılması gerektiğini tek tek... 11.08.2025, Sputnik Türkiye
Türkiye'nin birçok bölgesinde etkili olan orman yangınları en çok ormanda yaşamlarını sürdüren yaban hayvanlarını etkiliyor. Çok sayıda hayvan hem dumandan hem de alevlerden dolayı yaranırken doğru müdahale bu noktada büyük önem taşıyor. Peki yaralanan hayvanlara nasıl müdahale edilmeli?Yangında zarar gören hayvanlara nasıl müdahale edilmeli?Tarım ve Orman Bakanlığı, orman yangınlarından etkilenen yaralı yaban hayvanlarına yapılacak ilk yardıma ilişkin bilgi verildi. Küçük bir yardımın bir canı kurtarabileceğine işaret edilen paylaşımda, "Yangın bölgesinde yaralı hayvan gördüğünüzde doğru şekilde müdahale edin ve hemen yetkililere bildirin." denildi.Krem sürmeyin soğuk ortama almayınPaylaşımda, yaralı bir hayvanla karşılaşılması halinde yapılacaklara ilişkin şu bilgiler yer aldı:"Kendi güvenliğinizi sağlayın, yangın ve diğer tehlikelere karşı dikkatli olun. Hayvanı kıyafet ve battaniye gibi koruyucu örtüyle sarın ve bölgeden uzaklaştırın, ılık ortamda tutun, ani ısı kaybını önleyin. Hareketini kısıtlayın, kutu, kafes gibi güvenli alana yerleştirin. Sadece yanık kısmı yıkayın, steril nemli bezle sarın. Krem sürmeyin, soğuk ortama almayın. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü veya en yakın veterinere haber verin."
