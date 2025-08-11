https://anlatilaninotesi.com.tr/20250811/motor-tutkunu-deniz-servan-narin-gecirdigi-kazada-hayatini-kaybetti-1098490862.html
Motor tutkunu Deniz Servan Narin geçirdiği kazada hayatını kaybetti
Motor tutkunu Deniz Servan Narin geçirdiği kazada hayatını kaybetti
Kocaeli'de motosikletle tırın çarpıştığı kazada sosyal medya fenomeni Deniz Servan Narin hayatını kaybetti.
TEM Otoyolu'nda seyir halindeki sosyal medya fenomeni Deniz Servan Narin'in kullandığı motosiklet tıra çarptı.Kazada ağır yaralandıAğır yaralanan Narin, kaldırıldığı Kocaeli Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Sosyal medyadan motosiklet paylaşımıNarin'in en son sosyal medya hesabından motorunun egzoz sesini "Tedavi" yazısıyla paylaştığı görüldü.Narin'den geriye motoru ile paylaştığı videoları kaldı.
Kocaeli'de motosikletle tırın çarpıştığı kazada sosyal medya fenomeni Deniz Servan Narin hayatını kaybetti.
TEM Otoyolu'nda seyir halindeki sosyal medya fenomeni Deniz Servan Narin'in kullandığı motosiklet tıra çarptı.
Ağır yaralanan Narin, kaldırıldığı Kocaeli Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Sosyal medyadan motosiklet paylaşımı
Narin'in en son sosyal medya hesabından motorunun egzoz sesini "Tedavi" yazısıyla paylaştığı görüldü.
Narin'den geriye motoru ile paylaştığı videoları kaldı.