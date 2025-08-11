Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250811/motor-tutkunu-deniz-servan-narin-gecirdigi-kazada-hayatini-kaybetti-1098490862.html
Motor tutkunu Deniz Servan Narin geçirdiği kazada hayatını kaybetti
Motor tutkunu Deniz Servan Narin geçirdiği kazada hayatını kaybetti
Kocaeli'de motosikletle tırın çarpıştığı kazada sosyal medya fenomeni Deniz Servan Narin hayatını kaybetti. 11.08.2025, Sputnik Türkiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0b/1098490959_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4de7c18dd579d7479b64b749290184a6.jpg
TEM Otoyolu'nda seyir halindeki sosyal medya fenomeni Deniz Servan Narin'in kullandığı motosiklet tıra çarptı.Kazada ağır yaralandıAğır yaralanan Narin, kaldırıldığı Kocaeli Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Sosyal medyadan motosiklet paylaşımıNarin'in en son sosyal medya hesabından motorunun egzoz sesini "Tedavi" yazısıyla paylaştığı görüldü.Narin'den geriye motoru ile paylaştığı videoları kaldı.
deniz servan narin hayatını kaybetti: nasıl öldü?
deniz servan narin hayatını kaybetti: nasıl öldü?

Motor tutkunu Deniz Servan Narin geçirdiği kazada hayatını kaybetti

Deniz Servan Narin
Deniz Servan Narin - Sputnik Türkiye, 1920, 11.08.2025
Kocaeli'de motosikletle tırın çarpıştığı kazada sosyal medya fenomeni Deniz Servan Narin hayatını kaybetti.
TEM Otoyolu'nda seyir halindeki sosyal medya fenomeni Deniz Servan Narin'in kullandığı motosiklet tıra çarptı.

Kazada ağır yaralandı

Ağır yaralanan Narin, kaldırıldığı Kocaeli Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Sosyal medyadan motosiklet paylaşımı

Narin'in en son sosyal medya hesabından motorunun egzoz sesini "Tedavi" yazısıyla paylaştığı görüldü.
Narin'den geriye motoru ile paylaştığı videoları kaldı.
