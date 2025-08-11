Meteoroloji uyardı: Yağmursuz bir haftaya giriliyor, sıcaklıklar yükseliyor, kuvvetli rüzgar etkili olacak
Meteoroloji, yeni haftada Türkiye genelinde yağış beklenmediğini, sıcaklıkların artacağını duyurdu. Marmara ve Kuzey Ege’de kuvvetli rüzgar (40-60 km/s) uyarısı yapıldı. Sadece bazı doğu illerinde yerel sağanak görülecek, diğer bölgeler az bulutlu ve açık geçecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) 11 Ağustos Pazartesi günü hava durumu tahminlerine göre hava sıcaklığı yeni haftada yükseliyor. Yağışlar, bazı doğu illeri dışında Türkiye genelinde beklenmiyor.
Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri, Kars çevreleri, Ağrı'nın doğu kesimleri, Van’ın güney ve doğu ilçeleri ile Hakkari'nin kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Marmara ve Ege'deki kuvvetli rüzgara dikkat
Rüzgârın; Marmara ile Kuzey Ege‘de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MARMARA
Balıkesir: 35°C – Az bulutlu ve açık
Edirne: 39°C – Az bulutlu ve açık
İstanbul: 32°C – Az bulutlu ve açık
Kırklareli: 35°C – Az bulutlu ve açık
Rüzgâr: Kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
EGE
Afyonkarahisar: 34°C – Az bulutlu ve açık
Denizli: 42°C – Az bulutlu ve açık
İzmir: 42°C – Az bulutlu ve açık
Muğla: 39°C – Az bulutlu ve açık
Rüzgâr: Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 40-60 km/saat esmesi bekleniyor.
AKDENİZ
Adana: 43°C – Az bulutlu ve açık
Antalya: 36°C – Az bulutlu ve açık
Hatay: 37°C – Az bulutlu ve açık
Isparta: 38°C – Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Ankara: 34°C – Az bulutlu ve açık
Eskişehir: 35°C – Az bulutlu ve açık
Konya: 34°C – Az bulutlu ve açık
Yozgat: 29°C – Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Bolu: 33°C – Az bulutlu ve açık
Düzce: 34°C – Az bulutlu ve açık
Sinop: 32°C – Az bulutlu ve açık
Zonguldak: 28°C – Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Amasya: 34°C – Parçalı bulutlu
Artvin: 26°C – Parçalı yer yer çok bulutlu
Samsun: 30°C – Parçalı bulutlu
Trabzon: 28°C – Parçalı yer yer çok bulutlu
Not: Öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Erzurum: 30°C – Parçalı ve az bulutlu
Kars: 29°C – Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Malatya: 37°C – Az bulutlu ve açık
Van: 30°C – Parçalı bulutlu, güney ve doğu ilçelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Diyarbakır: 41°C – Az bulutlu ve açık
Gaziantep: 41°C – Az bulutlu ve açık
Mardin: 39°C – Az bulutlu ve açık
Siirt: 40°C – Az bulutlu ve açık
