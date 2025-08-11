https://anlatilaninotesi.com.tr/20250811/meteoroloji-uyardi-yagmursuz-bir-haftaya-giriliyor-sicakliklar-yukseliyor-kuvvetli-ruzgar-etkili-1098486982.html

Meteoroloji uyardı: Yağmursuz bir haftaya giriliyor, sıcaklıklar yükseliyor, kuvvetli rüzgar etkili olacak

Meteoroloji, 11 Ağustos haftasında Türkiye genelinde yağış beklenmediğini, sıcaklıkların yükseleceğini açıkladı. Marmara ve Kuzey Ege’de kuvvetli rüzgar uyarısı yapılırken, sadece bazı doğu illerinde yerel sağanak yağış görülecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) 11 Ağustos Pazartesi günü hava durumu tahminlerine göre hava sıcaklığı yeni haftada yükseliyor. Yağışlar, bazı doğu illeri dışında Türkiye genelinde beklenmiyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri, Kars çevreleri, Ağrı'nın doğu kesimleri, Van’ın güney ve doğu ilçeleri ile Hakkari'nin kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara ve Ege'deki kuvvetli rüzgara dikkatRüzgârın; Marmara ile Kuzey Ege‘de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.MARMARABalıkesir: 35°C – Az bulutlu ve açıkEdirne: 39°C – Az bulutlu ve açıkİstanbul: 32°C – Az bulutlu ve açıkKırklareli: 35°C – Az bulutlu ve açıkRüzgâr: Kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.EGEAfyonkarahisar: 34°C – Az bulutlu ve açıkDenizli: 42°C – Az bulutlu ve açıkİzmir: 42°C – Az bulutlu ve açıkMuğla: 39°C – Az bulutlu ve açıkRüzgâr: Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 40-60 km/saat esmesi bekleniyor.AKDENİZAdana: 43°C – Az bulutlu ve açıkAntalya: 36°C – Az bulutlu ve açıkHatay: 37°C – Az bulutlu ve açıkIsparta: 38°C – Az bulutlu ve açıkİÇ ANADOLUAnkara: 34°C – Az bulutlu ve açıkEskişehir: 35°C – Az bulutlu ve açıkKonya: 34°C – Az bulutlu ve açıkYozgat: 29°C – Az bulutlu ve açıkBATI KARADENİZBolu: 33°C – Az bulutlu ve açıkDüzce: 34°C – Az bulutlu ve açıkSinop: 32°C – Az bulutlu ve açıkZonguldak: 28°C – Az bulutlu ve açıkORTA ve DOĞU KARADENİZAmasya: 34°C – Parçalı bulutluArtvin: 26°C – Parçalı yer yer çok bulutluSamsun: 30°C – Parçalı bulutluTrabzon: 28°C – Parçalı yer yer çok bulutluNot: Öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.DOĞU ANADOLUErzurum: 30°C – Parçalı ve az bulutluKars: 29°C – Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMalatya: 37°C – Az bulutlu ve açıkVan: 30°C – Parçalı bulutlu, güney ve doğu ilçelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıGÜNEYDOĞU ANADOLUDiyarbakır: 41°C – Az bulutlu ve açıkGaziantep: 41°C – Az bulutlu ve açıkMardin: 39°C – Az bulutlu ve açıkSiirt: 40°C – Az bulutlu ve açık

