https://anlatilaninotesi.com.tr/20250811/malezyada-teknesi-batti-turk-kaptan-40-saat-boyunca-yuzerek-hayata-tutundu-1098503571.html
Malezya'da teknesi battı: Türk kaptan 40 saat boyunca yüzerek hayata tutundu
Malezya'da teknesi battı: Türk kaptan 40 saat boyunca yüzerek hayata tutundu
Sputnik Türkiye
Malezya Pelau Yu Adası açıklarında batan teknenin Türk kaptanı Ahmet Volkan Ata, 40 saat boyunca akıntıya karşı yüzerek hayatta kaldığını anlattı. Aynı kazada... 11.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-11T13:33+0300
2025-08-11T13:33+0300
2025-08-11T13:33+0300
yaşam
tekne kazası
malezya
kaptan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0b/1098503270_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b4892768ccb640e6a3d20b36aafe8ec7.jpg
Malezya'nın Pulau Yu Adası açıklarında kötü hava koşulları nedeniyle 29 Temmuz'da batan teknenin kaptanı Ahmet Volkan Ata, hayatta kalabilmek için 40 saat boyunca akıntıya karşı yüzdü. 40 saatin sonunda bölgedeki balıkçı teknesi tarafından tesadüfen fark edilerek kurtarılan Kaptan Ata, "Batış çok ani ve hızlı gerçekleşti. Akıntı çok olduğu için ne zaman yorulup da bıraksam kendimi, oranın coğrafi konumu itibarıyla akıntı bizi direkt açık denize götürüyordu" diyerek yaşadıklarını anlattı. Kazada seyahat arkadaşı Ateş Demirören'in 30 saat sonra kurtarıldığını ama Eser Demirkol'un kaybolduğunu anlatan Kaptan Ata, arama çalışmalarının hala sürdüğünü dile getirdi. Tekne bir anda battı engelleyemedim 14 aylık bakım sürecinin ardından Avustralya'nın kuzeyindeki Thursday Adası'ndan 28 Nisan'da denize açıldıklarını anlatan Kaptan Ata, Endonezya ve Malezya duraklarının ardından Tioman Adası'nda Tayland'a doğru yelken açmaya hazırlandıklarını anlattı. Ateş Demirören ve Eser Demirkol'la birlikte 28 Temmuz akşamı Tioman Adası'ndan ayrıldıklarını dile getiren Ata, teknenin bir gün sonra gece yarısı ani bir fırtınaya yakalandığını belirterek, Balıkçı teknesi son anda kurtardıSuya düştükten sonra akıntı ve dalgalara rağmen sabaha kadar yüzdüklerini anlatan Kaptan Ata, sabah saatlerinde bir yolcu gemisinin yakınlarından geçtiğini ancak kendilerini fark etmediğini söyledi. İki gün boyunca farklı yönlere yüzmeye çalıştığını gördüğü balıkçı ışıklarına ulaşmaya çalıştığını ama başaramadığını söyleyen Ata, "Akıntı çok olduğu için ne zaman yorulup da bıraksam kendimi, oranın coğrafi konumu itibarıyla akıntı bizi direkt açık denize götürüyordu. Hiç karaya doğru bir akıntı yoktu. Bölgenin hakim akıntıları. Ben başarılı olamadım." diye konuştu. Olaydan yaklaşık 40 saat geçmesinin ardından üçüncü gün öğleden sonra Tayland'ın Pattani bölgesine giden bir balıkçı teknesi tarafından fark edilerek kurtarıldığını kaydeden Ata, kurtarıldıktan sonra Terengganu'ya ve buradan da deniz polisi tarafından hastaneye götürüldüğünü söyledi.Kayıp olan arkadaşını arama çalışmalarına katılacakHastaneye götürüldüğünde Ateş Demirören'in de kurtulduğunu öğrenen Ateş kaybolan arkadaşları Eser Demirkol'un hala kayıp olduğunu anlatırken, çalışmalara kendisinin de katılmak istediğini dile getirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250809/kivanc-tatlitugdan-halit-yukayin-bulunmasi-icin-yardim-cagrisi-kritik-saatlere-girdik-1098461315.html
malezya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0b/1098503270_234:0:1674:1080_1920x0_80_0_0_8904c9d17462bfceb4d5dc2061755b7d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
tekne kazası, malezya, kaptan
tekne kazası, malezya, kaptan
Malezya'da teknesi battı: Türk kaptan 40 saat boyunca yüzerek hayata tutundu
Malezya Pelau Yu Adası açıklarında batan teknenin Türk kaptanı Ahmet Volkan Ata, 40 saat boyunca akıntıya karşı yüzerek hayatta kaldığını anlattı. Aynı kazada kaybolan Eser Demirkol'dan ise hala bir haber yok.
Malezya'nın Pulau Yu Adası açıklarında kötü hava koşulları nedeniyle 29 Temmuz'da batan teknenin kaptanı Ahmet Volkan Ata, hayatta kalabilmek için 40 saat boyunca akıntıya karşı yüzdü. 40 saatin sonunda bölgedeki balıkçı teknesi tarafından tesadüfen fark edilerek kurtarılan Kaptan Ata, "Batış çok ani ve hızlı gerçekleşti. Akıntı çok olduğu için ne zaman yorulup da bıraksam kendimi, oranın coğrafi konumu itibarıyla akıntı bizi direkt açık denize götürüyordu" diyerek yaşadıklarını anlattı. Kazada seyahat arkadaşı Ateş Demirören'in 30 saat sonra kurtarıldığını ama Eser Demirkol'un kaybolduğunu anlatan Kaptan Ata, arama çalışmalarının hala sürdüğünü dile getirdi.
Tekne bir anda battı engelleyemedim
14 aylık bakım sürecinin ardından Avustralya'nın kuzeyindeki Thursday Adası'ndan 28 Nisan'da denize açıldıklarını anlatan Kaptan Ata, Endonezya ve Malezya duraklarının ardından Tioman Adası'nda Tayland'a doğru yelken açmaya hazırlandıklarını anlattı. Ateş Demirören ve Eser Demirkol'la birlikte 28 Temmuz akşamı Tioman Adası'ndan ayrıldıklarını dile getiren Ata, teknenin bir gün sonra gece yarısı ani bir fırtınaya yakalandığını belirterek,
"Ani bir şekilde battık. Hazırlık yapmaya bile fırsatım olmadı. En son Eser'i teknenin içinde gördüm. Şok halinde, hareketsiz şekilde bana bakıyordu. 'Batıyoruz' dediğim halde çıkmadı. 'Batıyoruz' dedikten sonra Ateş'in atladığını hatırlıyorum. Tekne tamamen battı ve ben de sulara gömülmeye başladım. Cankurtaran salını sökmeye uzandım ama tekne battığı için beni de çekiyordu. Ondan sonra ben de atladım. En son hatırladığım, Eser'in içeride kaldığı ve çıkmadığıydı. Tekne hızlıca suya gömüldü."
Balıkçı teknesi son anda kurtardı
Suya düştükten sonra akıntı ve dalgalara rağmen sabaha kadar yüzdüklerini anlatan Kaptan Ata, sabah saatlerinde bir yolcu gemisinin yakınlarından geçtiğini ancak kendilerini fark etmediğini söyledi. İki gün boyunca farklı yönlere yüzmeye çalıştığını gördüğü balıkçı ışıklarına ulaşmaya çalıştığını ama başaramadığını söyleyen Ata, "Akıntı çok olduğu için ne zaman yorulup da bıraksam kendimi, oranın coğrafi konumu itibarıyla akıntı bizi direkt açık denize götürüyordu. Hiç karaya doğru bir akıntı yoktu. Bölgenin hakim akıntıları. Ben başarılı olamadım." diye konuştu.
Olaydan yaklaşık 40 saat geçmesinin ardından üçüncü gün öğleden sonra Tayland'ın Pattani bölgesine giden bir balıkçı teknesi tarafından fark edilerek kurtarıldığını kaydeden Ata, kurtarıldıktan sonra Terengganu'ya ve buradan da deniz polisi tarafından hastaneye götürüldüğünü söyledi.
Kayıp olan arkadaşını arama çalışmalarına katılacak
Hastaneye götürüldüğünde Ateş Demirören'in de kurtulduğunu öğrenen Ateş kaybolan arkadaşları Eser Demirkol'un hala kayıp olduğunu anlatırken, çalışmalara kendisinin de katılmak istediğini dile getirdi.