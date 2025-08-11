https://anlatilaninotesi.com.tr/20250811/malezyada-teknesi-batti-turk-kaptan-40-saat-boyunca-yuzerek-hayata-tutundu-1098503571.html

Malezya'da teknesi battı: Türk kaptan 40 saat boyunca yüzerek hayata tutundu

Malezya'da teknesi battı: Türk kaptan 40 saat boyunca yüzerek hayata tutundu

Malezya Pelau Yu Adası açıklarında batan teknenin Türk kaptanı Ahmet Volkan Ata, 40 saat boyunca akıntıya karşı yüzerek hayatta kaldığını anlattı. Aynı kazada... 11.08.2025, Sputnik Türkiye

Malezya'nın Pulau Yu Adası açıklarında kötü hava koşulları nedeniyle 29 Temmuz'da batan teknenin kaptanı Ahmet Volkan Ata, hayatta kalabilmek için 40 saat boyunca akıntıya karşı yüzdü. 40 saatin sonunda bölgedeki balıkçı teknesi tarafından tesadüfen fark edilerek kurtarılan Kaptan Ata, "Batış çok ani ve hızlı gerçekleşti. Akıntı çok olduğu için ne zaman yorulup da bıraksam kendimi, oranın coğrafi konumu itibarıyla akıntı bizi direkt açık denize götürüyordu" diyerek yaşadıklarını anlattı. Kazada seyahat arkadaşı Ateş Demirören'in 30 saat sonra kurtarıldığını ama Eser Demirkol'un kaybolduğunu anlatan Kaptan Ata, arama çalışmalarının hala sürdüğünü dile getirdi. Tekne bir anda battı engelleyemedim 14 aylık bakım sürecinin ardından Avustralya'nın kuzeyindeki Thursday Adası'ndan 28 Nisan'da denize açıldıklarını anlatan Kaptan Ata, Endonezya ve Malezya duraklarının ardından Tioman Adası'nda Tayland'a doğru yelken açmaya hazırlandıklarını anlattı. Ateş Demirören ve Eser Demirkol'la birlikte 28 Temmuz akşamı Tioman Adası'ndan ayrıldıklarını dile getiren Ata, teknenin bir gün sonra gece yarısı ani bir fırtınaya yakalandığını belirterek, Balıkçı teknesi son anda kurtardıSuya düştükten sonra akıntı ve dalgalara rağmen sabaha kadar yüzdüklerini anlatan Kaptan Ata, sabah saatlerinde bir yolcu gemisinin yakınlarından geçtiğini ancak kendilerini fark etmediğini söyledi. İki gün boyunca farklı yönlere yüzmeye çalıştığını gördüğü balıkçı ışıklarına ulaşmaya çalıştığını ama başaramadığını söyleyen Ata, "Akıntı çok olduğu için ne zaman yorulup da bıraksam kendimi, oranın coğrafi konumu itibarıyla akıntı bizi direkt açık denize götürüyordu. Hiç karaya doğru bir akıntı yoktu. Bölgenin hakim akıntıları. Ben başarılı olamadım." diye konuştu. Olaydan yaklaşık 40 saat geçmesinin ardından üçüncü gün öğleden sonra Tayland'ın Pattani bölgesine giden bir balıkçı teknesi tarafından fark edilerek kurtarıldığını kaydeden Ata, kurtarıldıktan sonra Terengganu'ya ve buradan da deniz polisi tarafından hastaneye götürüldüğünü söyledi.Kayıp olan arkadaşını arama çalışmalarına katılacakHastaneye götürüldüğünde Ateş Demirören'in de kurtulduğunu öğrenen Ateş kaybolan arkadaşları Eser Demirkol'un hala kayıp olduğunu anlatırken, çalışmalara kendisinin de katılmak istediğini dile getirdi.

