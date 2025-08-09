https://anlatilaninotesi.com.tr/20250809/kivanc-tatlitugdan-halit-yukayin-bulunmasi-icin-yardim-cagrisi-kritik-saatlere-girdik-1098461315.html

Kıvanç Tatlıtuğ’dan Halit Yukay'ın bulunması için yardım çağrısı: 'Kritik saatlere girdik'

Kıvanç Tatlıtuğ, 5 gündür kayıp olan iş insanı Halit Yukay için sosyal medyadan yardım çağrısı yaptı. İşte arama çalışmalarına dair detaylar…

Yalova’dan Bozcaada yönüne doğru yola çıkan iş insanı Halit Yukay, 5 gün önce yaşanan bir deniz kazası sonrası kayboldu. Arama çalışmaları tüm hızıyla sürerken, ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ sosyal medya hesabından kritik bir çağrı yaptı.Tatlıtuğ, yaptığı video açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Tatlıtuğ ayrıca, Instagram hesabından kaybolma ihtimali bulunan deniz ve kıyı hattını işaretlediği bir harita da paylaştı. Arama kurtarma ekipleri, deniz polisi ve gönüllüler, belirlenen bölgede çalışmalarını sürdürüyor.Ne olmuştu?İş insanı Halit Yukay’dan haber alamayan yakınlarının durumu 4 Ağustos gecesi güvenlik güçlerine bildirmesi üzerine arama çalışması başlatılmıştı. Sahil Güvenlik ekiplerince Kapıdağ Yarımadası Turanköy açıklarında çekilen görüntülerde, Yukay’a ait “Graywolf” isimli teknenin kaza nedeniyle parçalanmış ve yarı batık halde olduğu tespit edilmişti. Tekne içerisinde dalış timi tarafından yapılan aramalarda herhangi bir bulguya rastlanmamıştı.

