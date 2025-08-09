https://anlatilaninotesi.com.tr/20250809/kivanc-tatlitugdan-halit-yukayin-bulunmasi-icin-yardim-cagrisi-kritik-saatlere-girdik-1098461315.html
Kıvanç Tatlıtuğ’dan Halit Yukay'ın bulunması için yardım çağrısı: 'Kritik saatlere girdik'
Kıvanç Tatlıtuğ, 5 gündür kayıp olan iş insanı Halit Yukay için sosyal medyadan yardım çağrısı yaptı. İşte arama çalışmalarına dair detaylar…
Yalova’dan Bozcaada yönüne doğru yola çıkan iş insanı Halit Yukay, 5 gün önce yaşanan bir deniz kazası sonrası kayboldu. Arama çalışmaları tüm hızıyla sürerken, ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ sosyal medya hesabından kritik bir çağrı yaptı.Tatlıtuğ, yaptığı video açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Tatlıtuğ ayrıca, Instagram hesabından kaybolma ihtimali bulunan deniz ve kıyı hattını işaretlediği bir harita da paylaştı. Arama kurtarma ekipleri, deniz polisi ve gönüllüler, belirlenen bölgede çalışmalarını sürdürüyor.Ne olmuştu?İş insanı Halit Yukay’dan haber alamayan yakınlarının durumu 4 Ağustos gecesi güvenlik güçlerine bildirmesi üzerine arama çalışması başlatılmıştı. Sahil Güvenlik ekiplerince Kapıdağ Yarımadası Turanköy açıklarında çekilen görüntülerde, Yukay’a ait “Graywolf” isimli teknenin kaza nedeniyle parçalanmış ve yarı batık halde olduğu tespit edilmişti. Tekne içerisinde dalış timi tarafından yapılan aramalarda herhangi bir bulguya rastlanmamıştı.
Yalova’dan Bozcaada yönüne doğru yola çıkan iş insanı Halit Yukay, 5 gün önce yaşanan bir deniz kazası sonrası kayboldu. Arama çalışmaları tüm hızıyla sürerken, ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ sosyal medya hesabından kritik bir çağrı yaptı.
Tatlıtuğ, yaptığı video açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
“Bildiğiniz üzere sevgili kardeşim Halit Yukay’ın Yalova’dan saat 15.30’da avara olup Bozcaada istikametine doğru giderken elim bir kaza sonucu ortadan kaybolmasının dördüncü günü. Hatta bugün 5. günün sabahındayız. Çok kritik saatlere girdik. Buradan bölgede yaşayan herkese naçizane çağrım: İşaretlediğim bölgede saat 05.00’ten itibaren arama yapmaya devam edeceğiz. Deniz polisi bölgede. Tüm devlet otoriteleri, yerel balıkçı tekneleri ve tüm sivillerin yardımına ihtiyacımız var. İmkanı olan herkesin bölgede keşif yapması ve varsa ipuçlarını bizimle paylaşması çok önemli.”
Tatlıtuğ ayrıca, Instagram hesabından kaybolma ihtimali bulunan deniz ve kıyı hattını işaretlediği bir harita da paylaştı. Arama kurtarma ekipleri, deniz polisi ve gönüllüler, belirlenen bölgede çalışmalarını sürdürüyor.
İş insanı Halit Yukay’dan haber alamayan yakınlarının durumu 4 Ağustos gecesi güvenlik güçlerine bildirmesi üzerine arama çalışması başlatılmıştı. Sahil Güvenlik ekiplerince Kapıdağ Yarımadası Turanköy açıklarında çekilen görüntülerde, Yukay’a ait “Graywolf” isimli teknenin kaza nedeniyle parçalanmış ve yarı batık halde olduğu tespit edilmişti. Tekne içerisinde dalış timi tarafından yapılan aramalarda herhangi bir bulguya rastlanmamıştı.