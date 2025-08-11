Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250811/lavrov-erivan-ile-baku-arasinda-istikrarli-baris-onemli-1098516534.html
Lavrov: Erivan ile Bakü arasında istikrarlı barış önemli
Lavrov: Erivan ile Bakü arasında istikrarlı barış önemli
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un Ermeni mevkidaşı Mirzoyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği, görüşmede Başbakan Paşinyan, ABD Başkanı Trump ve Azerbaycan... 11.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-11T20:57+0300
2025-08-11T20:57+0300
dünya
rusya
rusya dışişleri bakanlığı
sergey lavrov
ermenistan
ermenistan dışişleri bakanlığı
ararat mirzoyan
nikol paşinyan
abd
donald trump
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/1b/1095722978_0:0:749:421_1920x0_80_0_0_9d275d6e04d650edfc96a041af7ca55a.png
Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Bakan Sergey Lavrov’un Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile yaptığı telefon görüşmesinde, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ABD Başkanı Donald Trump ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in katılımıyla gerçekleşen görüşmelerin ayrıntılarının ele alındığı ifade edildi.Açıklamada, Lavrov’un görüşme sırasında, üçlü anlaşmalar çerçevesinde Erivan ile Bakü arasında istikrarlı bir barışın önemini vurguladığı kaydedildi.Açıklamada ayrıca Moskova’nın Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki ilişkilerin kapsamlı biçimde normalleşmesine yardım etmeye hazır olduğu vurgulandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250808/trump-pasinyan-ve-aliyev-ile-baris-anlasmasi-icin-gorusecek-zengezur-koridoru-trumpin-adini-alacak-1098457294.html
rusya
ermenistan
abd
azerbaycan
bakü
erivan
moskova
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/1b/1095722978_46:0:678:474_1920x0_80_0_0_107694623ab646e1dfecac588bbe964b.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, ermenistan, ermenistan dışişleri bakanlığı, ararat mirzoyan, nikol paşinyan, abd, donald trump, azerbaycan, i̇lham aliyev, bakü, erivan, moskova
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, ermenistan, ermenistan dışişleri bakanlığı, ararat mirzoyan, nikol paşinyan, abd, donald trump, azerbaycan, i̇lham aliyev, bakü, erivan, moskova

Lavrov: Erivan ile Bakü arasında istikrarlı barış önemli

20:57 11.08.2025
© SputnikSergey Lavrov
Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 11.08.2025
© Sputnik
Abone ol
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un Ermeni mevkidaşı Mirzoyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği, görüşmede Başbakan Paşinyan, ABD Başkanı Trump ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in gerçekleştirdiği görüşmenin ayrıntılarının ele alındığı bildirildi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Bakan Sergey Lavrov’un Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile yaptığı telefon görüşmesinde, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ABD Başkanı Donald Trump ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in katılımıyla gerçekleşen görüşmelerin ayrıntılarının ele alındığı ifade edildi.
Açıklamada, Lavrov’un görüşme sırasında, üçlü anlaşmalar çerçevesinde Erivan ile Bakü arasında istikrarlı bir barışın önemini vurguladığı kaydedildi.
Açıklamada ayrıca Moskova’nın Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki ilişkilerin kapsamlı biçimde normalleşmesine yardım etmeye hazır olduğu vurgulandı.
ABD Başkanı Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 08.08.2025
DÜNYA
Trump, Paşinyan ve Aliyev ile 'barış anlaşması' için görüşecek: 'Zengezur Koridoru, Trump'ın adını alacak'
8 Ağustos, 20:45
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала