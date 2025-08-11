https://anlatilaninotesi.com.tr/20250811/lavrov-erivan-ile-baku-arasinda-istikrarli-baris-onemli-1098516534.html

Lavrov: Erivan ile Bakü arasında istikrarlı barış önemli

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un Ermeni mevkidaşı Mirzoyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği, görüşmede Başbakan Paşinyan, ABD Başkanı Trump ve Azerbaycan... 11.08.2025, Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Bakan Sergey Lavrov’un Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile yaptığı telefon görüşmesinde, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ABD Başkanı Donald Trump ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in katılımıyla gerçekleşen görüşmelerin ayrıntılarının ele alındığı ifade edildi.Açıklamada, Lavrov’un görüşme sırasında, üçlü anlaşmalar çerçevesinde Erivan ile Bakü arasında istikrarlı bir barışın önemini vurguladığı kaydedildi.Açıklamada ayrıca Moskova’nın Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki ilişkilerin kapsamlı biçimde normalleşmesine yardım etmeye hazır olduğu vurgulandı.

