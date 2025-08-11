https://anlatilaninotesi.com.tr/20250811/kolombiyali-senator-miguel-uribe-suikastten-iki-ay-sonra-hayatini-kaybetti-1098514430.html
Kolombiyalı Senatör Miguel Uribe, suikastten iki ay sonra hayatını kaybetti
Kolombiyalı Senatör Miguel Uribe, suikastten iki ay sonra hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Kolombiyalı muhalefet senatörü ve başkanlık adayı Miguel Uribe Turbay, Haziran ayında düzenlenen bir seçim mitinginde uğradığı silahlı saldırıdan iki ay sonra... 11.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-11T18:21+0300
2025-08-11T18:21+0300
2025-08-11T18:21+0300
dünya
abd
kolombiya
suikast
suikast girişimi
suikast hücreleri
saldırı
silahlı saldırı
saldırı girişimi
pablo escobar
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0b/1098514259_0:150:1440:960_1920x0_80_0_0_87d60e3bd090efefd105badf93d6594e.jpg
Kolombiya'da 2026 başkanlık seçimleri için aday olan Miguel Uribe Turbay, mitinginde uğradığı silahlı saldırıdan iki ay sonra hayatını kaybetti.7 Haziran’da başkent Bogota’nın işçi sınıfı mahallelerinden birinde konuşma yaptığı sırada üç kurşunla vurulan Uribe’nin iki kurşun başına isabet etmişti. O tarihten bu yana yoğun bakımda tedavi gören Uribe'nin hayatını kaybettiğini ailesi sosyal medya hesabından duyurdu.Saldırının ardından olay yerinde genç bir şüpheli yakalanırken, saldırının azmettiricisinin kim olduğu ve olayın neden gerçekleştirildiğinin henüz belirlenemediği açıklandı.Uribe’nin annesi, tanınmış gazeteci Diana Turbay da Escobar’ın ABD’ye iadesini engellemek isteyen uyuşturucu kaçakçıları tarafından kaçırılmış, polis operasyonu sırasında hayatını kaybetmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250723/israil-basbakani-netanyahuya-suikast-girisimi--1098092361.html
kolombiya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0b/1098514259_80:0:1360:960_1920x0_80_0_0_d62885a56302bb601f310ef4a52ba890.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, kolombiya, suikast, suikast girişimi, suikast hücreleri, saldırı, silahlı saldırı, saldırı girişimi, pablo escobar
abd, kolombiya, suikast, suikast girişimi, suikast hücreleri, saldırı, silahlı saldırı, saldırı girişimi, pablo escobar
Kolombiyalı Senatör Miguel Uribe, suikastten iki ay sonra hayatını kaybetti
Kolombiyalı muhalefet senatörü ve başkanlık adayı Miguel Uribe Turbay, Haziran ayında düzenlenen bir seçim mitinginde uğradığı silahlı saldırıdan iki ay sonra hayatını kaybetti. 39 yaşındaki Uribe, başına iki kurşun isabet etmesi sonucu yoğun bakımda tedavi görüyordu.
Kolombiya'da 2026 başkanlık seçimleri için aday olan Miguel Uribe Turbay, mitinginde uğradığı silahlı saldırıdan iki ay sonra hayatını kaybetti.
7 Haziran’da başkent Bogota’nın işçi sınıfı mahallelerinden birinde konuşma yaptığı sırada üç kurşunla vurulan Uribe’nin iki kurşun başına isabet etmişti. O tarihten bu yana yoğun bakımda tedavi gören Uribe'nin hayatını kaybettiğini ailesi sosyal medya hesabından duyurdu.
Saldırının ardından olay yerinde genç bir şüpheli yakalanırken, saldırının azmettiricisinin kim olduğu ve olayın neden gerçekleştirildiğinin henüz belirlenemediği açıklandı.
Uribe’nin annesi, tanınmış gazeteci Diana Turbay da Escobar’ın ABD’ye iadesini engellemek isteyen uyuşturucu kaçakçıları tarafından kaçırılmış, polis operasyonu sırasında hayatını kaybetmişti.