Kolombiyalı Senatör Miguel Uribe, suikastten iki ay sonra hayatını kaybetti

Kolombiyalı muhalefet senatörü ve başkanlık adayı Miguel Uribe Turbay, Haziran ayında düzenlenen bir seçim mitinginde uğradığı silahlı saldırıdan iki ay sonra... 11.08.2025, Sputnik Türkiye

Kolombiya'da 2026 başkanlık seçimleri için aday olan Miguel Uribe Turbay, mitinginde uğradığı silahlı saldırıdan iki ay sonra hayatını kaybetti.7 Haziran’da başkent Bogota’nın işçi sınıfı mahallelerinden birinde konuşma yaptığı sırada üç kurşunla vurulan Uribe’nin iki kurşun başına isabet etmişti. O tarihten bu yana yoğun bakımda tedavi gören Uribe'nin hayatını kaybettiğini ailesi sosyal medya hesabından duyurdu.Saldırının ardından olay yerinde genç bir şüpheli yakalanırken, saldırının azmettiricisinin kim olduğu ve olayın neden gerçekleştirildiğinin henüz belirlenemediği açıklandı.Uribe’nin annesi, tanınmış gazeteci Diana Turbay da Escobar’ın ABD’ye iadesini engellemek isteyen uyuşturucu kaçakçıları tarafından kaçırılmış, polis operasyonu sırasında hayatını kaybetmişti.

